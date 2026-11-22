Nem várta jó előjelekkel a Getafe az Atlético Madrid elleni városi derbit – a kis madridi csapat vezetőedzője, José Bordalás ugyanis korábban 14 mérkőzéséből 11-et is elveszített a „matracosok” ellen, ennél többször csak a Real Madriddal szemben (12) maradt alul a spanyol szakvezető.

Az Atlético nem bízott semmit a véletlenre, nagyon hamar beszorította ellenfelét, és már a 10. percben megszerezte a vezetést: Julián Álvarez lekészítése után Álex Baena 21 méterről, hatalmas erővel bombázott a Getafe kapujába. A vendégek a folytatásban is irányítottak, és a 30. percben másodszor is betaláltak – kellett ehhez David Soria hatalmas hibája, amit Johnny Cardoso büntetett góllal.

Az első félidő után a Getafe örülhetett, hogy csak kétgólos hátrányban volt, és a második felvonásban sem történt változás a játék képében. Alexander Sörloth előtt két nagyobb helyzet is adódott a harmadik Atlético-gólhoz, amely végül a 90+2. percben született meg, amikor Alejandro Grimaldo tizenegyesből volt eredményes. A büntetőt hosszas videózás után ítélték meg, ráadásul a szabálytalanság miatt a veterán Djenét még ki is állította a játékvezető, így a Getafe tíz emberrel fejezte be az összecsapást. 0–3

SPANYOL LA LIGA

13. FORDULÓ

Getafe–Atlético Madrid 0–3 (Baena 10., J. Cardoso 30., Grimaldo 90+2. – 11-esből)

Kiállítva: Djené (90+1., Getafe)

KORÁBBAN

Racing Santander–Real Sociedad 3–2

Osasuna–Málaga 1–0

Barcelona–Villarreal 3–2

HÉTFŐ

21.00: Levante–Elche (Tv: Spíler2)

PÉNTEK

Athletic Bilbao–Espanyol 0–1

SZOMBAT

Alavés–Deportivo 3–1

Rayo Vallecano–Valencia 0–1

Sevilla–Real Betis 1–1

Real Madrid–Celta Vigo 2–1