A fővárosiakat 2011 óta irányító argentin szakember 345. sikerét aratta edzőként a La Ligában, ezzel leszorította az örökrangsor éléről Luis Aragonést. Simeone 567. meccsén aratta 345. győzelmét, míg a legendás spanyol trénernek 189-cel több bajnoki találkozóra volt szüksége a 344 győzelemhez.

„Örülök ennek. Általában kevés dolognak szoktam örülni, de ennek igen, mert hatalmas munka van mögötte” – mondta a Getafe elleni sikert követően Diego Simone, aki azon túl, hogy jelenlegi és korábbi játékosai szerepét kiemelte, illetve külön megköszönte a feleségének a támogatást, beszélt arról is, hogy az évek során rengeteg kritika érte csapatát és sokszor vádolták azzal, hogy csak a védekezésre koncentrál.

„Folyamatosan kritizálnak engem, minket. Igazság szerint nem nagyon szoktam ezekkel foglalkozni, de tisztában vagyok velük. Úgy beszélnek rólunk, mintha csak védekeznénk, de nem tudsz háromszáznegyvenöt meccset nyerni csak védekezve, Ez lehetetlen” – jelentette ki.

Simeone nyolc trófeát gyűjtött az Atléticóval és kétszer játszott Bajnokok Ligája-döntőt. Jelenleg a spanyol bajnokság harmadik helyén áll együttese, öt ponttal elmaradva az éllovas FC Barcelonától és kettővel a fővárosi rivális Real Madridtól.

SPANYOL LA LIGA

13. FORDULÓ

Getafe–Atlético Madrid 0–3 (Baena 10., J. Cardoso 30., Grimaldo 90+2. – 11-esből)

Kiállítva: Djené (90+1., Getafe)