Vinícius pirosat kapott, Diomandé gólt lőtt, Gulácsiék szoros meccsen kikaptak a Real Madridtól

SPANYOL LA LIGA

8. FORDULÓ

REAL MADRID–VILLARREAL 1–0 (0–0)

Madrid, Bernabéu Stadion, 75 242 néző. Vezette: Díaz de Mera

REAL MADRID: Courtois – Alexander-Arnold (Vinícius Júnior, 52.), I. Konaté, Rüdiger, Carreras (Cucurella, a szünetben) – Valverde, Tchouaméni – Güler (Camavinga, 77.), Jude Bellingham, Y. Diomandé (Dumfries, 86.) – K. Mbappé. Vezetőedző: José Mourinho

VILLARREAL: Gulácsi – Freeman, P. Navarro, Foyth (C. Romero, 56.), R. Veiga, Cardona (Mikautadze, 67.) – Comesana (N. Saliba, 56.), P. Gueye, Moleiro (Nízar, 86.) – A. Pérez, Ahomas (Moreno, 67.). Vezetőedző: Inigo Pérez

Gólszerző: Y. Diomandé (63.)

Kiállítva: Vinícius Júnior (73.)

Szombat este felpezsdült a spanyol főváros: pályára lépett a Real Madrid. A Bernabéu Stadion felé haladva egyre nagyobb lett a tömeg, egyre több mezbe öltözött szurkolóval lehetett találkozni (Vini Jr., Bellingham és Mbappé nevével ellátott dresszek vitték a prímet, de bőven lehetett látni Cristiano Ronaldó-sat is), a legkitartóbbak megvárták a csapatot szállító buszt, amely füstfelhő közepette, lovas rendőrök felügyelete mellett gördült be a Bernabéuba másfél órával a kezdés előtt. Természetesen sárga pólóban érkező Villarreal-drukkereket is bőven lehetett látni, s elmondták, örülnek neki, hogy Gulácsi Péter véd a Real Madrid ellen, mivel jobb és rutinosabb kapus brazil kollégájánál, Luiz Júniornál, aki rengeteget hibázott az idény elején.



Miután a sajtóbejáraton belépve útba igazítottak, pillanatok alatt a Bernabéu nyolcadik emeletén találtam magam, a helyem elfoglalása után nem sokkal kifutott melegíteni Gulácsi Péter és a vendégek kapusszekciója. Ahogy ilyenkor lenni szokott, a hazai szurkolók fütyültek, a vendégek tapsoltak, de a 36 éves magyar kapusnak ez a Bernabéu Stadionban sem jelentett újdonságot, ugyanis immár harmadszor lépett pályára a legendás arénában – korábban az RB Leipziggel a Bajnokok Ligájában egy-egy döntetlent és vereséget ért el itt. Gulácsi Péterrel ellentétben a „sárga tengeralattjáró” első számú csapatkapitánya, Gerard Moreno, és a magyar válogatott ellen a Nemzetek Ligájában pályára lépő grúz válogatott Giorgi Mikautadze csak a kispadon ült. Ami a Real Madrid kezdőjét illeti, a nemzeti csapatában sok lehetőséget kapó spanyol Marc Cucurella és a holland Denzel Dumfries sem volt ott, ám az igazi meglepetést az jelentette, hogy Vinícius Júnior is a kispadon ült. Habár a brazil támadó a válogatott miatt a „fél világot” átutazta, azonban így is arra lehetett számítani, hogy bent lesz a kezdőben. José Mourinho megvédte a meccs előtti sajtótájékoztatón, ám ennek ellenére rossz formája miatt az előző idényben a Lipcsében Gulácsi Péterrel együtt játszó Yan Diomandé szerepelt a helyén.



A spanyol újságírók a napokban ismét kipécézték maguknak Kylian Mbappét, így mindenki kíváncsian várta, hogy a csapatok bemutatásánál milyen fogadtatást kap a madridi szurkolóktól. Nos, a világbajnok francia csatárt hatalmas tapssal fogadták, talán nála csak Jude Bellingham részesült nagyobb ovációban.



Gulácsi Péter két perc után ért először labdába, pontosan passzolt csapattársához, majd nem sokkal később ívelése is társat talált. Aztán nem sokat tehetett Kylian Mbappé közeli lövésénél, ám a kapufa megmentette a vendégeket. Yan Diomandé gyorsaságát majdnem a meccs elején ki tudta már használni a Real Madrid, azonban Alexander Freeman hatalmas sprintet bemutatva az utolsó pillanatban becsúszva szerelte a tizenhatoson belül. Nem kezdett nagy rohamokkal a hazai alakulat, Gulácsi Péter az első perctől irányította társait, s egy-egy jó beavatkozás után elismerően gratulált nekik. A 21. percben aztán a társak gratulálhattak a magyar játékosnak, ugyanis Kylian Mbappé lövése után kiütötte a labdát. Két perccel később felhördült a Bernabéu közönsége, ugyanis Yan Diomandé kapott hatalmasat a térdére (korábban Ibrahima Konaté ellen is történt csúnya szabálytalanság), José Mourinho hevesen reklamált – ahogy a játékosok is… Arda Güler is lent maradt, a portugál szakvezető alig bírta idegekkel, Isidro Díaz de Mera Escuderos játékvezető óriási füttykoncert közepette elbeszélgetett vele, mire válaszul a szurkolók José Mourinho nevét skandálták. Nem játszott jól a Real Madrid, Álvaro Carreras sokadik rossz passza után már füttyszó hallatszott a nézőtérről. Egy kirúgásnál Aurélien Tchouaméni panaszolta be Gulácsi Pétert a játékvezetőnél, mondván igencsak lassan végzi el, a bíró rögtön el is kezdett visszafelé számolni… Nem született gól az első félidőben, a királyiaknak fel kellett pörögniük, ha nem akartak még jobban leszakadni a Barcelona, Atlético Madrid kettőstől.

Kylian Mbappé (balra) nem tudta bevenni Gulácsi Péter kapuját (Fotó: Getty Images)





Nem volt meglepő, hogy Marc Cucurella beállt a folytatásra, ám a második félidő elején a Villarreal támadott, így újfent füttyszó hallatszott a lelátóról. Sok nem kellett, Vinícius Júnior az 50. percben elkezdett öltözni, a szurkolók pedig hatalmas ovációban részesítették, ami csak fokozódott, amikor Trent Alexander-Arnold helyett beállt. A brazil aktívan kezdett, folyamatosan tüzelte a drukkereket, jól látszott, hogy extra motiváltan lépett pályára. Aztán egy percen belül Pape Gueye kétszer is megdolgoztatta Thibaut Courtois-t, jelezték a vendégek, hogy ők sem mondtak le a győzelemről. Szinte a semmiből, a 63. percben Yan Diomandé kilőtte a jobb alsót, a partjelző lest jelzett, ám a madridi kispadon helyet foglalók José Mourinhóval az élen rögtön mutatták, hogy erről szó sem volt – végül megadták a gólt.

Percekkel később Vinícius Júnior is betalált, hatalmas feszültség szakadt ki belőle, nála jobban csak a kispadról egyenesen hozzá rohanó José Mourinho örült a gólnak. Azonban a VAR-vizsgálat után elvették a találatot, a brazilt kiállították, mivel a támadás közben meghúzta Nathan Saliba haját. Hatalmas füttykoncert következett, a madridiak reklamáltak, Jude Bellingham mutatta a drukkereknek, hogy hangosabban tüntessenek... Gulácsi Péter igyekezett felrázni a társait, elvégre emberelőnyben itt volt az esély, ám a következő nagy helyzet is a hazaiaké volt, Kylian Mbappé lövése után nagyot védett a magyar kapus – immár második csatáját nyerte meg a világbajnok franciával szemben. Feszültté vált a hajrá, Kylian Mbappé is kapott egy hatalmasat a vendégkispad előtt, a madridiak nehezen viselték a sok rugdosódást és a játékvezető ítéleteit.

Vinícius Júnior (jobbra, fehérben) nehezen viselte, hogy a piros lapot kapott (Fotó: Getty Images)





A játékvezető hét percet hosszabbított, ezt hallva a drukkerek ismét felhördültek, a Villarreal emberelőnyben ment előre az egyenlítésért, amely végül nem jött össze. Feszült hangulatban, hazai győzelemmel zárult a meccs, amelyen Gulácsi Péter ragyogóan teljesített. 1–0