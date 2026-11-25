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A Nyíregyháza szerda kora este hivatalos honlapján számolt be arról, hogy felmentette a munkavégzós alól Bódog Tamás vezetőedzőt:

A Nyíregyháza Spartacus FC vezetése szerdán délután felmentette a munkavégzés alól Bódog Tamás vezetőedzőt. A tréner szerződésének felbontása ügyében elkezdődtek a tárgyalások

– írták.

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Lapunk úgy tudja, hogy már nem Bódog Tamás a Nyíregyháza vezetőedzője, miután a szakvezetőt felmentették a munkavégzés alól.

Információink szerint a tréner már elköszönt a csapattól, és ma már nem is tartott edzést.

Az 56 éves Bódogot 2025. októberében nevezték ki a Nyíregyháza élére, irányításával a csapat 38 mérkőzésből 15-öt elveszített, 13-at megnyert, és 10-szer játszott döntetlent. A Szpari jelenleg az NB I-es tabella 12., azaz utolsó helyén áll.

Szintén a Nyíregyházához kapcsolódó hír, hogy Fekete Tivadar sportigazgató közös megegyezéssel távozik a klubtól – jelentette be a Szpari szerdán hivatalos honlapján. Mint felidézték, Fekete szinte napra pontosan négy évvel ezelőtt érkezett a klubhoz, amely az első idényben az NB-II-ben a kiesés elkerüléséért küzdött, majd a 2023–2024-es idényben egy új kerettel és szakmai stábbal bajnoki címet ünnepelhetett, a Magyar Kupában pedig a klub történetében először elődöntőt játszhatott. Egy évvel később a 8. helyen zárt az NB-I-ben, a következő idényben pedig a 9. lett.