Így nyert a Liverpool az FC Bruges ellen – videó
Mint beszámoltunk, a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 5. fordulójában az FC Bruges 3–0-ra kikapott odahaza a két magyarral kiálló Liverpooltól. Nézze meg a szerdai mérkőzés összefoglalóját!
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ
FC Bruges (belga)–Liverpool (angol) 0–3 (0–1)
Bruges, Jan Breydel Stadion, 27 286 néző. Vezette: Alejandro Hernández Hernández (spanyol)
FC Bruges: Sommer – Sabbe (Siquet, 83.), Spileers, Mechele, Seys (Dams, 89.) – Vetlesen (Vermant, 74.), Potts (Tsawa, 83.), Vanaken – Forbs, Tresoldi, Lemarechal (Diakhon, 74.). Vezetőedző: Ivan Leko
Liverpool: Alisson – Frimpong (Van Dijk, 73.), Jacquet, R. Araújo, Kerkez – Nyoni (A. Mac Allister, 73.), Szoboszlai – Víctor Munoz (Ngumoha, 42.), Wirtz, B. Barcola (Koumas, 86.) – Isak (Chambers, 86.). Menedzser: Andoni Iraola
Gólszerző: Isak (13., 82.), Wirtz (79.)
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