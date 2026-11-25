A világranglistán 27. Lorenzo Musetti az esélyeknek megfelelően nullára megnyert első játszma után két szettben legyőzte Hong Szongcsant (787.), viszont honfitársa, Flavio Cobolli (7.) a simán megnyert első szett után a következő kettőt rövidítésben elbukta Kvon Szunvu (139.) ellen, így a döntés a párosokra maradt.

A négy közé jutásról döntő párharcban az ázsiai duó nagyon megszorongatta az esélyesebb olasz kettőst, de Matteo Berrettini és Andrea Vavassori két szoros, egyaránt rövidítésben megnyert játszmában felülkerekedett rajta.

TENISZ

DAVIS-KUPA, VILÁGDÖNTŐ, BOLOGNA

NEGYEDDÖNTŐ

Olaszország–Dél-Korea 2–1

Lorenzo Musetti–Hong Szongcsan 6:0, 7:6 (7–5)

Flavio Cobolli–Kvon Szunvu 6:3, 6:7 (3–7), 6:7 (5–7)

Matteo Berrettini, Andrea Vavassori–Csung Hjon, Kvon Szunvu 7:6 (7–2), 7:6 (13–11)