Megvan Gordon első gólja, a Barcelona simán legyőzte a Getafét

Barcelona–Getafe 3–0

A Barca már a második percben megszerezte a vezetést, Anthony Gordon kétszeresen is szerencsés lövése után a labda a kapu bal oldalában kötött ki.

Ez volt Gordon első találata katalánok mezében, és ez volt a liga jelenlegi kiírásának leggyorsabb gólja.

A 30. percben Gabriel Jesus növelte az előnyt, a brazil támadó szép csel után nagyon pontos lövéssel talált be.

Jesusnak ez volt a harmadik gólja a Barcelonában minden sorozatot figyelembe véve, és pontosan ennyiszer is lőtt kapura. Tehát a lövési hatékonysága százszázalékos.

A 73. percben Lamine Yamal beadása után a labda teljesen üresen találta meg Jules Koundét, aki szépen lőtt kapásból a kapuba pár méterről.

A Barcelona simán, 3–0-ra legyőzte a Getafét, és megerősítette vezető helyét a tabellán.

Alavés–Atlético Madrid 1–2

A 33. percben Alejandro Grimaldo erős lövéssel szerzett vezetést a madridiaknak, de ezt az első félidő hosszabbításának hatodik (!) percében Lucas Boyé büntetőből kiegyenlítette.

A hazaiak emberhátrányba kerültek a 61. percben Ángel Pérez kiállítása miatt.

A hajráig 1–1 maradt az állás, mígnem a 87. percben jött Cristian Romero, és közeli fejessel megszerezte a vendégek második gólját, ami egyben a győzelmet jelentette Diego Simeone csapatának.

SPANYOL LA LIGA

8. FORDULÓ

Barcelona–Getafe 3–0 (Gordon 2., Gabriel Jesus 30., Koundé 73.)

Alavés–Atlético Madrid 1–2 (Boyé 45+6. – 11-esből, ill. Grimaldo 33., Romero 87.)

Kiállítva: Á. Pérez (Alavés, 61.)

Rayo Vallecano–Athletic Bilbao – 0–0-s állásnál a 24. percben félbeszakadt

21.00: Real Madrid–Villarreal (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

VASÁRNAP

14.00: Elche–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

16.15: Real Sociedad–Deportivo (Tv: Spíler2)

18.30: Real Betis–Osasuna (Tv: Spíler2)

21.00: Racing Santander–Valencia (Tv: Spíler2)

HÉTFŐ

21.00: Levante–Sevilla (Tv: Spíler2)

Pénteken játszották

Málaga–Espanyol 1–1 (A. Nino 90+3., ill. B. Zaragoza 13.)