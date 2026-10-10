Megvan Gordon első gólja, a Barcelona simán legyőzte a Getafét
Barcelona–Getafe 3–0
A Barca már a második percben megszerezte a vezetést, Anthony Gordon kétszeresen is szerencsés lövése után a labda a kapu bal oldalában kötött ki.
Ez volt Gordon első találata katalánok mezében, és ez volt a liga jelenlegi kiírásának leggyorsabb gólja.
A 30. percben Gabriel Jesus növelte az előnyt, a brazil támadó szép csel után nagyon pontos lövéssel talált be.
Jesusnak ez volt a harmadik gólja a Barcelonában minden sorozatot figyelembe véve, és pontosan ennyiszer is lőtt kapura. Tehát a lövési hatékonysága százszázalékos.
A 73. percben Lamine Yamal beadása után a labda teljesen üresen találta meg Jules Koundét, aki szépen lőtt kapásból a kapuba pár méterről.
A Barcelona simán, 3–0-ra legyőzte a Getafét, és megerősítette vezető helyét a tabellán.
Alavés–Atlético Madrid 1–2
A 33. percben Alejandro Grimaldo erős lövéssel szerzett vezetést a madridiaknak, de ezt az első félidő hosszabbításának hatodik (!) percében Lucas Boyé büntetőből kiegyenlítette.
A hazaiak emberhátrányba kerültek a 61. percben Ángel Pérez kiállítása miatt.
A hajráig 1–1 maradt az állás, mígnem a 87. percben jött Cristian Romero, és közeli fejessel megszerezte a vendégek második gólját, ami egyben a győzelmet jelentette Diego Simeone csapatának.
SPANYOL LA LIGA
8. FORDULÓ
Barcelona–Getafe 3–0 (Gordon 2., Gabriel Jesus 30., Koundé 73.)
Alavés–Atlético Madrid 1–2 (Boyé 45+6. – 11-esből, ill. Grimaldo 33., Romero 87.)
Kiállítva: Á. Pérez (Alavés, 61.)
Rayo Vallecano–Athletic Bilbao – 0–0-s állásnál a 24. percben félbeszakadt
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Pénteken játszották
Málaga–Espanyol 1–1 (A. Nino 90+3., ill. B. Zaragoza 13.)