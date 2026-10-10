Nemzeti Sportrádió

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NB I: Paks–MTK 3–0

Megvan Gordon első gólja, a Barcelona simán legyőzte a Getafét

R. P.R. P.
2026.10.10. 20:35
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Gordon a gólja után (Fotó: Getty Images)
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Barcelona Atlético Madrid La Liga
A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 8. fordulójában szombaton a Barcelona 3–0-ra nyert a Getafe ellen, míg az Atlético Madrid 2–1-re legyőzte a Deportivo Alavést.

Barcelona–Getafe 3–0

A Barca már a második percben megszerezte a vezetést, Anthony Gordon kétszeresen is szerencsés lövése után a labda a kapu bal oldalában kötött ki.

Ez volt Gordon első találata katalánok mezében, és ez volt a liga jelenlegi kiírásának leggyorsabb gólja.

A 30. percben Gabriel Jesus növelte az előnyt, a brazil támadó szép csel után nagyon pontos lövéssel talált be.

Jesusnak ez volt a harmadik gólja a Barcelonában minden sorozatot figyelembe véve, és pontosan ennyiszer is lőtt kapura. Tehát a lövési hatékonysága százszázalékos.

A 73. percben Lamine Yamal beadása után a labda teljesen üresen találta meg Jules Koundét, aki szépen lőtt kapásból a kapuba pár méterről.

A Barcelona simán, 3–0-ra legyőzte a Getafét, és megerősítette vezető helyét a tabellán.

Alavés–Atlético Madrid 1–2

A 33. percben Alejandro Grimaldo erős lövéssel szerzett vezetést a madridiaknak, de ezt az első félidő hosszabbításának hatodik (!) percében Lucas Boyé büntetőből kiegyenlítette.

A hazaiak emberhátrányba kerültek a 61. percben Ángel Pérez kiállítása miatt.

A hajráig 1–1 maradt az állás, mígnem a 87. percben jött Cristian Romero, és közeli fejessel megszerezte a vendégek második gólját, ami egyben a győzelmet jelentette Diego Simeone csapatának.

SPANYOL LA LIGA
8. FORDULÓ
Barcelona–Getafe 3–0 (Gordon 2., Gabriel Jesus 30., Koundé 73.)
Alavés–Atlético Madrid 1–2 (Boyé 45+6. – 11-esből, ill. Grimaldo 33., Romero 87.)
Kiállítva: Á. Pérez (Alavés, 61.)
Rayo Vallecano–Athletic Bilbao – 0–0-s állásnál a 24. percben félbeszakadt
21.00: Real Madrid–Villarreal (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

VASÁRNAP
14.00: Elche–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
16.15: Real Sociedad–Deportivo (Tv: Spíler2)
18.30: Real Betis–Osasuna (Tv: Spíler2)
21.00: Racing Santander–Valencia (Tv: Spíler2)
HÉTFŐ
21.00: Levante–Sevilla (Tv: Spíler2)
Pénteken játszották
Málaga–Espanyol 1–1 (A. Nino 90+3., ill. B. Zaragoza 13.)

 

 

Barcelona Atlético Madrid La Liga
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