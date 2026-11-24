Szerdán a labdarúgó Bajnokok Ligájában a Liverpool az FC Bruges otthonába látogat, és játszik a Barcelona és a PSG is. Az osztrák hokiligában mindkét magyar klub, a Volán és az FTC is pályára lép, akárcsak a női kosárlabda Ek-ban a DVTK és a Sopron.

NOVEMBER 25., SZERDA FUTBALLPROGRAM BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ

18.45: Sabah (azeri)–Barcelona (spanyol) (Tv: RTL+, Sport1)

18.45: Slavia Praha (cseh)–Villarreal (spanyol) (Tv: RTL+, Sport2)

21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Viking (norvég) (Tv: RTL+)

21.00: FC Bruges (belga)–Liverpool (angol) (Tv: RTL+) – élőben az NSO-n!

21.00: Internazionale (olasz)–VfB Stuttgart (német) (Tv: RTL+)

21.00: Sahtar Doneck (ukrán)–Fenerbahce (török) (Tv: RTL+)

21.00: Lille (francia)–Bayern München (német) (Tv: RTL+)

21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Roma (olasz) (Tv: RTL+, Sport1) – élőben az NSO-n!

21.00: Sporting CP (portugál)–Manchester United (angol) (Tv: RTL+, Sport2) ANGOL CHAMPIONSHIP

17. FORDULÓ

21.00: Stoke City–Millwall (Tv: Match4) UEFA IFJÚSÁGI LIGA

FŐÁG, ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ

16.00: Paris Saint-Germain (francia)–Roma (olasz) (Tv: RTL+) TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK CURLING

NŐI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐTORNA, ÖSTERSUND

13.00: Új-Zéland–Magyarország JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA

18.30: FTC-Telekom–Black Wings Linz (osztrák)

19.15: Hydro Fehérvár AV19–Vienna Capitals (osztrák)

19.15: Olimpija Ljubljana (szlovén)–Graz 99ers (osztrák)

19.15: RB Salzburg (osztrák)–Pustertal Wölfe (olasz)

19.30: Pioneers Vorarlberg (osztrák)–TWK Innsbruck (osztrák)

19.45: HCB Südtirol Alperia (olasz)–EC KAC (osztrák)

19.45: Milano HC (olasz)–VSV Villach (osztrák)

NHL, ALAPSZAKASZ

23.10: Edmonton Oilers–Vegas Golden Knights (Tv: Spíler2) KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

KÖZÉPDÖNTŐ, 2. FORDULÓ

2. CSOPORT

18.45: Dinamo Bucuresti (román)–Kielce (lengyel)

20.45: Magdeburg (német)–Sporting (portugál)

FÉRFI NB I

11. FORDULÓ

18.00: Szeged–PLER KOSÁRLABDA

NŐI EURÓPA-KUPA, 5. FORDULÓ

E-CSOPORT

18.00: DVTK Hun-Therm–Slavonski Brod (horvát) (Tv: M4 Sport)

I-CSOPORT

18.00: Sopron Basket–Saarlouis (német) RÖPLABDA

NŐI CEV-KUPA, 1. FORDULÓ (A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT), 1. MÉRKŐZÉS

18.00: KHG KNRC–Allianz MTV Stuttgart (német)

18.00: TJ Sokol Frydek-Mistek (cseh)–Békéscsaba

NŐI MAGYAR KUPA

NYOLCADDÖNTŐ

20.00: BVSC-Zugló–Fatum Nyíregyháza SAKK

VILÁGBAJNOKI DÖNTŐ, GENF

2. PARTI

15.00: Javokhir Sindarov (üzbég, 2782)–Dommarazu Gukes (indiai, 2710) TENISZ

DAVIS-KUPA, VILÁGDÖNTŐ, BOLOGNA

16.00: Olaszország–Dél-Korea (Tv: M4 Sport) VÍZILABDA

NŐI OB I, ALAPSZAKASZ

16.00: One Eger–GYVSE-Uni Győr

18.00: BVSC-Manna ABC–FTC-Telekom

18.30: III. Kerületi TVE–Valdor-Szentes

18.45: UVSE Helia-D–KSI SE

19.00: Dunaújvárosi FVE–Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell