Szerdai sportműsor: Szoboszlaiék az FC Bruges ellen a BL-ben
NOVEMBER 25., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ
18.45: Sabah (azeri)–Barcelona (spanyol) (Tv: RTL+, Sport1)
18.45: Slavia Praha (cseh)–Villarreal (spanyol) (Tv: RTL+, Sport2)
21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Viking (norvég) (Tv: RTL+)
21.00: FC Bruges (belga)–Liverpool (angol) (Tv: RTL+) – élőben az NSO-n!
21.00: Internazionale (olasz)–VfB Stuttgart (német) (Tv: RTL+)
21.00: Sahtar Doneck (ukrán)–Fenerbahce (török) (Tv: RTL+)
21.00: Lille (francia)–Bayern München (német) (Tv: RTL+)
21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Roma (olasz) (Tv: RTL+, Sport1) – élőben az NSO-n!
21.00: Sporting CP (portugál)–Manchester United (angol) (Tv: RTL+, Sport2)
ANGOL CHAMPIONSHIP
17. FORDULÓ
21.00: Stoke City–Millwall (Tv: Match4)
UEFA IFJÚSÁGI LIGA
FŐÁG, ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ
16.00: Paris Saint-Germain (francia)–Roma (olasz) (Tv: RTL+)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
CURLING
NŐI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐTORNA, ÖSTERSUND
13.00: Új-Zéland–Magyarország
JÉGKORONG
OSZTRÁK LIGA
18.30: FTC-Telekom–Black Wings Linz (osztrák)
19.15: Hydro Fehérvár AV19–Vienna Capitals (osztrák)
19.15: Olimpija Ljubljana (szlovén)–Graz 99ers (osztrák)
19.15: RB Salzburg (osztrák)–Pustertal Wölfe (olasz)
19.30: Pioneers Vorarlberg (osztrák)–TWK Innsbruck (osztrák)
19.45: HCB Südtirol Alperia (olasz)–EC KAC (osztrák)
19.45: Milano HC (olasz)–VSV Villach (osztrák)
NHL, ALAPSZAKASZ
23.10: Edmonton Oilers–Vegas Golden Knights (Tv: Spíler2)
KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
KÖZÉPDÖNTŐ, 2. FORDULÓ
2. CSOPORT
18.45: Dinamo Bucuresti (román)–Kielce (lengyel)
20.45: Magdeburg (német)–Sporting (portugál)
FÉRFI NB I
11. FORDULÓ
18.00: Szeged–PLER
KOSÁRLABDA
NŐI EURÓPA-KUPA, 5. FORDULÓ
E-CSOPORT
18.00: DVTK Hun-Therm–Slavonski Brod (horvát) (Tv: M4 Sport)
I-CSOPORT
18.00: Sopron Basket–Saarlouis (német)
RÖPLABDA
NŐI CEV-KUPA, 1. FORDULÓ (A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT), 1. MÉRKŐZÉS
18.00: KHG KNRC–Allianz MTV Stuttgart (német)
18.00: TJ Sokol Frydek-Mistek (cseh)–Békéscsaba
NŐI MAGYAR KUPA
NYOLCADDÖNTŐ
20.00: BVSC-Zugló–Fatum Nyíregyháza
SAKK
VILÁGBAJNOKI DÖNTŐ, GENF
2. PARTI
15.00: Javokhir Sindarov (üzbég, 2782)–Dommarazu Gukes (indiai, 2710)
TENISZ
DAVIS-KUPA, VILÁGDÖNTŐ, BOLOGNA
16.00: Olaszország–Dél-Korea (Tv: M4 Sport)
VÍZILABDA
NŐI OB I, ALAPSZAKASZ
16.00: One Eger–GYVSE-Uni Győr
18.00: BVSC-Manna ABC–FTC-Telekom
18.30: III. Kerületi TVE–Valdor-Szentes
18.45: UVSE Helia-D–KSI SE
19.00: Dunaújvárosi FVE–Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell