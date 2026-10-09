Nemzeti Sportrádió

A sereghajtó a 93. percben mentett pontot az Espanyol ellen

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.10.09. 23:08
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Adrián Nino (lent) és Rafita hozta össze a Málaga gólját (Fotó: Getty Images)
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Málaga Espanyol La Liga
A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 8. fordulójának pénteki játéknapján a Málaga hazai pályán 1–1-et játszott az Espanyollal.

Az Espanyol a 13. percben szerzett vezetést, Bryan Zaragoza balról befelé tört, majd 14 méterről a jobb alsóba lőtt. A Málaga támadott az egyenlítésért, és a második félidőben egyre nagyobb fölénybe került, a kapufát is eltalálta. A hajrában aztán sikerült a pontmentés, Rafita beadásából Adrián Nino kapásból kilőtte a bal alsót 14 méterről, a sereghajtó azonban így is nyeretlen maradt. 1–1

SPANYOL LA LIGA
8. FORDULÓ
Málaga–Espanyol 1–1 (A. Nino 90+3., ill. B. Zaragoza 13.)

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Málaga Espanyol La Liga
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