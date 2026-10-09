A sereghajtó a 93. percben mentett pontot az Espanyol ellen

Az Espanyol a 13. percben szerzett vezetést, Bryan Zaragoza balról befelé tört, majd 14 méterről a jobb alsóba lőtt. A Málaga támadott az egyenlítésért, és a második félidőben egyre nagyobb fölénybe került, a kapufát is eltalálta. A hajrában aztán sikerült a pontmentés, Rafita beadásából Adrián Nino kapásból kilőtte a bal alsót 14 méterről, a sereghajtó azonban így is nyeretlen maradt. 1–1



SPANYOL LA LIGA

8. FORDULÓ

Málaga–Espanyol 1–1 (A. Nino 90+3., ill. B. Zaragoza 13.)

A TOVÁBBI PROGRAM

SZOMBAT

14.00: Rayo Vallecano–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

16.15: Alavés–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

18.30: FC Barcelona–Getafe (Tv: Spíler2)

21.00: Real Madrid–Villarreal (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

VASÁRNAP

14.00: Elche–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

16.15: Real Sociedad–Deportivo (Tv: Spíler2)

18.30: Real Betis–Osasuna (Tv: Spíler2)

21.00: Racing Santander–Valencia (Tv: Spíler2)

HÉTFŐ

21.00: Levante–Sevilla (Tv: Spíler2)