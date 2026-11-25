A Nemzeti Sport csütörtöki számából ajánljuk:

Cadu: Most már merészebbet is álmodhatunk. A Ferencváros brazil védője, Cadu az Európa-liga legjobb nyolc csapata közé vágyik, a szlovén Celje elleni csütörtöki összecsapás előtt a milánói álomestét, valamint az Európában töltött első, keserves hónapokat idézte fel. Borbola Bence interjúja

A védelem mögé beinduló játékosokkal lehet zavarba hozni a Celje védelmét. A Salzburg magas letámadással, az Omonia a védelem mögé indított labdákkal, a Sturm Graz pedig keresztlabdákkal okozott gondot a Celjének; Marko Kous, a Mura elemzője mutatta be a Ferencváros csütörtöki Európa-liga-ellenfelének erősségeit és sebezhető pontjait. Borsos László írása

Kórház utca: bronzérem a vitrinben, lakat az öltözőn. Egykor a fákra is felmásztak, akik kiszorultak a lelátóról, ma a régi B-közép helye üres, a klubszékház vitrinjében pedig még ott a bajnoki bronzéremért járó trófea – az NB III-ban a helyét kereső Békéscsabát az otthonában látogattuk meg. Borbola Bence riportja

Célkeresztben Los Angeles. A négyesben kétszeres olimpiai bajnok (2012, 2016) Fazekas-Zur Krisztina nagy fába vágta a fejszéjét. A Los Angelesben élő kiváló kajakos 2028-ban, 48 esztendősen szeretne ott lenni az ötkarikás játékokon – a rendező országnak járó szabadkártyával. A felkészülést nyáron már elkezdte, a napokban pedig együtt edzett a Chula Vistában edzőtáborozó magyar női válogatott tagjaival. Lipiczky Ágnes írása

Látványos versenyek és színes egyéniségek a klímaváltozás árnyékában. Bemutatjuk a négy kiemelt havas sportág 2026–2027-es idényével kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. Olimpia utáni évad lesz, vagyis garantáltan számos új kihívó fog feltűnni az alpesi szakág mellett síugrásban, sífutásban és sílövészetben is. Szendrei Zoltán összeállítása

Fel, a dobogóra – Budapesten és Los Angelesben is! Megnyert már mindent, amit lehetett: Rasovszky Kristóf a nyílt vízi úszás, minden nagy verseny megkoronázott királya – az olimpiai távon, vagyis tíz kilométeren nyert már olimpiát, világ- és Európa-bajnokságot. Közeledve a harminchoz, nem lankad, jövőre a budapesti vb-n, majd a Los Angeles-i játékokon is szeretne nagyot dobni. Rasovszky Kristóffal Kovács Erika beszélgetett

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