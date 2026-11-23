„Villámháború” ‒ reakciók a Barcelona‒Villarreal meccs után
„Barca-villámháború” ‒ a Marca az általa a meccs legjobbjának megválasztott Pedri szerepét emelte ki. A madridi lap szerint a katalán együttes felül tudott emelkedni a borzalmas kezdésen – hét perc alatt két gólt kapott –, s ez leginkább a világ- és Európa-bajnok középpályás ragyogó futballjának köszönhető.
A mérkőzés egyik legérdekesebb jelenete Lamine Yamal elhibázott tizenegyese volt, ezzel kapcsolatban az ősi rivális Real Madrid ikonja, Guti szólalt meg. „Végeredményben az edző a hibás, ő döntött így, holott olyan kiváló büntetőrúgója van a csapatban, mint Raphinha” – idézi a Sport az egykori kiváló labdarúgót.
Hansi Flick erre még nem reagált, de a mérkőzésre igen. „Egyáltalán nem kezdtünk jól. Két hibát követtünk el, két gólt kaptunk belőlük – fogalmazott a német mester a meccs utáni sajtótájékoztatón. – Bajnokok Ligája-szereplő ellen játszottunk, és nagyot javultunk a második félidőben. Mindnyájan nagyon boldogok vagyunk. Elképesztő meccsen újabb három pontot szereztünk. Pedrinek ez volt élete egyik legjobb meccse, de alighanem Bernalnak is. Fermín pedig remekül reagált a hibája után. Az ilyen helyzetekben nagyon fontos, hogy összetartsunk. Nem könnyű kétgólos hátrányból visszajönni.”
A „flúgos futamra” Angliában is felkapták a fejüket. „Hét perc alatt két gól Tajon Buchanantől és Tani Oluwaseyitől jelentős előnyhöz juttatta a Villarrealt, a Barca részéről tovább rontotta a dolgot Lamine Yamal elhibázott tizenegyese. A katalán óriás stílusosan vágott vissza, ugyanis tizenegy perc alatt három gólt szerezve nyerte meg a meccset” – írja a The Guardian.
A mérkőzéssel kapcsolatban a gránátvörös-kék klub hivatalos honlapján azt is közölte: Lamine Yamal kisebb bokasérülést szenvedett, és nem utazik el a Sabah elleni meccsre – az azerbajdzsáni lesz a csapat eddigi legtávolabbi BL-túrája –, de a vasárnapi Deportivo elleni mérkőzésen már bevethető lesz.
SPANYOL LA LIGA
13. FORDULÓ
Barcelona–Villarreal 3–2 (0–2)
Barcelona, Camp Nou, 59 034 néző. V: Alejandro Hernández Hernández
FC Barcelona: Joan García – Eric García (Koundé, 83.), F. de Jong, Gerard Martín, Cancelo – Fermín López (Olmo, 68.), Bernal (Gavi, 90+1.), Pedri – Yamal, Raphinha, Adeyemi (Gordon, 68.). Vezetőedző: Hans-Dieter Flick
FC Villarreal: Gulácsi – Freeman, P. Navarro, R. Veiga, Carlos Romero (Cardona, 65.) – Buchanan (Ayoze Pérez, 76.), Comesana (Pépé, 76.), P. Gueye, Moleiro (Maciá, 65.) – Oluwaseyi, Mikautadze (Mourino, 86.). Vezetőedző: Inigo Pérez
Gólszerző: Gerard Martín (57.), Fermín López (61.), P. Navarro (67. – öngól), ill. Buchanan (5.), Oluwaseyi (7.)
Kiállítva: Fermín López (74., a kispadról), ill. P. Navarro (90+4.)