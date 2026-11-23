„Barca-villámháború” ‒ a Marca az általa a meccs legjobbjának megválasztott Pedri szerepét emelte ki. A madridi lap szerint a katalán együttes felül tudott emelkedni a borzalmas kezdésen – hét perc alatt két gólt kapott –, s ez leginkább a világ- és Európa-bajnok középpályás ragyogó futballjának köszönhető.

A mérkőzés egyik legérdekesebb jelenete Lamine Yamal elhibázott tizenegyese volt, ezzel kapcsolatban az ősi rivális Real Madrid ikonja, Guti szólalt meg. „Végeredményben az edző a hibás, ő döntött így, holott olyan kiváló büntetőrúgója van a csapatban, mint Raphinha” – idézi a Sport az egykori kiváló labdarúgót.

Hansi Flick erre még nem reagált, de a mérkőzésre igen. „Egyáltalán nem kezdtünk jól. Két hibát követtünk el, két gólt kaptunk belőlük – fogalmazott a német mester a meccs utáni sajtótájékoztatón. – Bajnokok Ligája-szereplő ellen játszottunk, és nagyot javultunk a második félidőben. Mindnyájan nagyon boldogok vagyunk. Elképesztő meccsen újabb három pontot szereztünk. Pedrinek ez volt élete egyik legjobb meccse, de alighanem Bernalnak is. Fermín pedig remekül reagált a hibája után. Az ilyen helyzetekben nagyon fontos, hogy összetartsunk. Nem könnyű kétgólos hátrányból visszajönni.”

A „flúgos futamra” Angliában is felkapták a fejüket. „Hét perc alatt két gól Tajon Buchanantől és Tani Oluwaseyitől jelentős előnyhöz juttatta a Villarrealt, a Barca részéről tovább rontotta a dolgot Lamine Yamal elhibázott tizenegyese. A katalán óriás stílusosan vágott vissza, ugyanis tizenegy perc alatt három gólt szerezve nyerte meg a meccset” – írja a The Guardian.

A mérkőzéssel kapcsolatban a gránátvörös-kék klub hivatalos honlapján azt is közölte: Lamine Yamal kisebb bokasérülést szenvedett, és nem utazik el a Sabah elleni meccsre – az azerbajdzsáni lesz a csapat eddigi legtávolabbi BL-túrája –, de a vasárnapi Deportivo elleni mérkőzésen már bevethető lesz.