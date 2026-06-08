Keddi sportműsor: a magyar válogatott a kazahokat fogadja Debrecenben
JÚNIUS 9., KEDD
FUTBALLPROGRAM
VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
4.00: Peru–Spanyolország
17.00: Örményország–Moldova (Tv: Arena4)
18.00: Kongói DK–Chile
19.00: Magyarország–Kazahsztán, Debrecen, Nagyerdei Stadion (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
NŐI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ
C-DIVÍZIÓ, 3. CSOPORT
6. FORDULÓ
19.00: Magyarország–Andorra, Budapest, Illovszky Rudolf Stadion
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
JÉGKORONG
NHL, DÖNTŐ, 4. MÉRKŐZÉS
Szerda, 2.00: Vegas Golden Knights–Carolina Hurricanes
KERÉKPÁR
TOUR AUVERGNE-RHONE-ALPES
15.40: férfiverseny, 3. szakasz (Tv: M4 Sport, Eurosport1)
KOSÁRLABDA
WNBA, ALAPSZAKASZ
Szerda, 1.00: Chicago Sky–Atlanta Dream (Tv: Sport1)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1087 (Tv: Sport2)
ÖTTUSA
VILÁGKUPAVERSENY, BUDAPEST (BOK-csarnok, KSI-uszoda)
Női selejtező
8.30: A-csoport
10.30: B-csoport
13.30: C-csoport
TENISZ
ATP ÉS WTA 250-ES TORNA, 'S-HERTOGENBOSCH
11.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
Benne 14.00 után: Fucsovics Márton–Hubert Hurkacz (lengyel)
ATP 250-ES TORNA, STUTTGART
11.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
WTA 500-AS TORNA, LONDON
12.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
Benne 12.00 után: Stollár Fanny, Asia Muhammad (magyar, amerikai)–Kuo Han-jü, Kristina Mladenovic (kínai, francia)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Szuper Levente, Erdei Márk
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Eriksen megint összeesett… – a vonalban Neszmélyi Emil
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban Ujvári Máté
9.00: Marosán György jelentkezik. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a magyar labdarúgó-válogatott vb-története 1930-tól a 2025-ös selejtezőig
12.00: Bajnokok – Komjádi Béla, műsorvezető: Ballai Attila, Virányi Zsolt
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: A jövő sztárjai – vendégünk a kétszeres korosztályos világbajnok öttusázó, Szécsi Nemere, valamint futó- és lövőedzője, Kovács Sarolta. Riporter: Budai Zoltán
13.30: Buli, jégkorongmagazin – vendég: Tokaji Viktor, műsorvezető: Virányi Zsolt
14.00: Fonák és tenyeres
14.35: Szabadidő
Hazafutás
Műsorvezető: Németh Kornél
Szerkesztő: Szalai Kristóf
15.00: Vendégünk Csenterics Adrián, a spanyol harmadosztályú AD Mérida labdarúgója
15.30: Magyar sportigazgató Olaszországban?
16.00: Nemzeti Sportkör, vendégek: Csisztu Zsuzsa, Bobory Balázs, Bittmann Emil
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Futball-vb-érdekességek
Körkapcsolás
Műsorvezető: Szegő Tibor
Szerkesztő: Kreisz Bálint
18.00: Öttusa-világkupa, selejtezők
18.35: A Magyarország–Kazahsztán válogatottmérkőzés felvezetés
19.00: Közvetítés a Magyarország–Kazahsztán válogatott felkészülési mérkőzésről. Kommentátor: Katona László, Tóth Béla, szakértő: Bene Ferenc
21.00: A válogatottmérkőzés értékelése, interjú Papp Klaudiával
21.30: A hét értékteremtő anyagai
22.30: Sportvilág