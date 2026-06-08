Keddi sportműsor: a magyar válogatott a kazahokat fogadja Debrecenben

JÚNIUS 9., KEDD

FUTBALLPROGRAM

VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

4.00: Peru–Spanyolország

17.00: Örményország–Moldova (Tv: Arena4)

18.00: Kongói DK–Chile

19.00: Magyarország–Kazahsztán, Debrecen, Nagyerdei Stadion (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

NŐI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ

C-DIVÍZIÓ, 3. CSOPORT

6. FORDULÓ

19.00: Magyarország–Andorra, Budapest, Illovszky Rudolf Stadion

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

JÉGKORONG

NHL, DÖNTŐ, 4. MÉRKŐZÉS

Szerda, 2.00: Vegas Golden Knights–Carolina Hurricanes

KERÉKPÁR

TOUR AUVERGNE-RHONE-ALPES

15.40: férfiverseny, 3. szakasz (Tv: M4 Sport, Eurosport1)

KOSÁRLABDA

WNBA, ALAPSZAKASZ

Szerda, 1.00: Chicago Sky–Atlanta Dream (Tv: Sport1)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1087 (Tv: Sport2)

ÖTTUSA

VILÁGKUPAVERSENY, BUDAPEST (BOK-csarnok, KSI-uszoda)

Női selejtező

8.30: A-csoport

10.30: B-csoport

13.30: C-csoport

TENISZ

ATP ÉS WTA 250-ES TORNA, 'S-HERTOGENBOSCH

11.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

Benne 14.00 után: Fucsovics Márton–Hubert Hurkacz (lengyel)

ATP 250-ES TORNA, STUTTGART

11.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

WTA 500-AS TORNA, LONDON

12.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

Benne 12.00 után: Stollár Fanny, Asia Muhammad (magyar, amerikai)–Kuo Han-jü, Kristina Mladenovic (kínai, francia)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Szuper Levente, Erdei Márk

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Eriksen megint összeesett… – a vonalban Neszmélyi Emil

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban Ujvári Máté

9.00: Marosán György jelentkezik. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a magyar labdarúgó-válogatott vb-története 1930-tól a 2025-ös selejtezőig

12.00: Bajnokok – Komjádi Béla, műsorvezető: Ballai Attila, Virányi Zsolt

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: A jövő sztárjai – vendégünk a kétszeres korosztályos világbajnok öttusázó, Szécsi Nemere, valamint futó- és lövőedzője, Kovács Sarolta. Riporter: Budai Zoltán

13.30: Buli, jégkorongmagazin – vendég: Tokaji Viktor, műsorvezető: Virányi Zsolt

14.00: Fonák és tenyeres

14.35: Szabadidő

Hazafutás

Műsorvezető: Németh Kornél

Szerkesztő: Szalai Kristóf

15.00: Vendégünk Csenterics Adrián, a spanyol harmadosztályú AD Mérida labdarúgója

15.30: Magyar sportigazgató Olaszországban?

16.00: Nemzeti Sportkör, vendégek: Csisztu Zsuzsa, Bobory Balázs, Bittmann Emil

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Futball-vb-érdekességek

Körkapcsolás

Műsorvezető: Szegő Tibor

Szerkesztő: Kreisz Bálint

18.00: Öttusa-világkupa, selejtezők

18.35: A Magyarország–Kazahsztán válogatottmérkőzés felvezetés

19.00: Közvetítés a Magyarország–Kazahsztán válogatott felkészülési mérkőzésről. Kommentátor: Katona László, Tóth Béla, szakértő: Bene Ferenc

21.00: A válogatottmérkőzés értékelése, interjú Papp Klaudiával

21.30: A hét értékteremtő anyagai

22.30: Sportvilág