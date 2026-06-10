Nemzeti Sportrádió

Udvardy Panna mérkőzése eső miatt félbeszakadt 's-Hertogenboschban

2026.06.10. 17:44
Fotó: Getty Images
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WTA s'Hertogenbosch Darja Sznigur Udvardy Panna
Esőzés miatt félbeszakadt Udvardy Panna és az ukrán Darja Sznigur nyolcaddöntős mérkőzése a hollandiai 's-Hertogenboschban zajló füves pályás tenisztorna 723 ezer euró (257 millió forint) összdíjazású női versenyében.

Az első szettben 19 perce folyt a játék, amikor 2:2-nél esni kezdett az eső.

TENISZ
WTA 250-es torna, s-Hertogenbosch (723 ezer euró, fű)
2. FORDULÓ
Udvardy Panna–Darja Sznigur (ukrán) 2:2 – eső miatt félbeszakadt

 

WTA s'Hertogenbosch Darja Sznigur Udvardy Panna
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