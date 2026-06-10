Nemzeti Sportrádió

„Most a feltöltődés kerül előtérbe” – Szoboszlai üzent a szurkolóknak

M. B.M. B.
2026.06.10. 16:10
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Szoboszlai Dominik (Fotó: Czinege Melinda)
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Szoboszlai Dominik magyar labdarúgó-válogatott magyar válogatott
Hivatalos Instagram-oldalán üzent a szurkolóknak Szoboszlai Dominik, miután a magyar labdarúgó-válogatott többek között az ő góljával, illetve gólpasszával győzte le Kazahsztánt Debrecenben.

„Két győzelemmel zártuk le a szezont. Voltak emlékezetes, de nehezebb pillanataink is, egy dolog viszont végig változatlan maradt: a támogatásotok. Minden alkalommal különleges és megtisztelő érzés ezt a mezt viselni. Büszke vagyok a csapatra, a stáb minden tagjára és a szurkolóinkra is. Köszönjük, hogy egész évben mellettünk álltatok, bárhol is játszottunk. Most a feltöltődés kerül előtérbe, de már a következő kihívásokra készülünk. Találkozunk szeptemberben!” – írta a Liverpool középpályása. 

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