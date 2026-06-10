„Most a feltöltődés kerül előtérbe” – Szoboszlai üzent a szurkolóknak

„Két győzelemmel zártuk le a szezont. Voltak emlékezetes, de nehezebb pillanataink is, egy dolog viszont végig változatlan maradt: a támogatásotok. Minden alkalommal különleges és megtisztelő érzés ezt a mezt viselni. Büszke vagyok a csapatra, a stáb minden tagjára és a szurkolóinkra is. Köszönjük, hogy egész évben mellettünk álltatok, bárhol is játszottunk. Most a feltöltődés kerül előtérbe, de már a következő kihívásokra készülünk. Találkozunk szeptemberben!” – írta a Liverpool középpályása.