Olise mesterhármast szerzett, a francia válogatott az északírek legyőzésével hangolt a vb-re

A lille-i Stade Pierre-Mauroyban az előző vb-n ezüstérmes francia válogatott az utolsó mérkőzését játszotta a világbajnokság előtt, s ezen a meccsen búcsúzott a hazai közönségtől Didier Deschamps szövetségi kapitány, aki a vb után távozik a nemzeti csapat kispadjáról. Emellett arról szólt az összecsapás, hogy Kylian Mbappé próbálta megszerezni az 57. gólját a válogatottban, amivel beérte volna Olivier Giroud-t a francia örökranglista élén. A Real Madrid támadója nem talált be, többnyire erőlködésbe csapott át, hogy mindenképp a kapuba akart találni.

Megtette helyette Michael Olise – háromszor is. A Bayern München játékosa a szünet előtt az elé pattanó labdát helyezte a bal alsóba hat méterről, majd a fordulás után 13 méterről bombázott a kapu jobb oldalába, míg a 75. percben 20 méterről tekert a kapu felsőbe. A 24 éves szélső nem meglepő módon az első mesterhármasát szerezte a válogatottban, mivel előtte összesen négy gólja volt. A harmadik találat előtt egyébként szépítettek az északírek (akikkel a magyar válogatott ősszel összecsap a Nemzetek Ligájában), Patrick Kelly passzolt közelről a kapuba Shea Charles centerezéséből.

Tehát 3–1-re nyertek a franciák, akik a világbajnokságon az I-csoportban szerepelnek: június 16-án Szenegállal mérkőznek meg, 22-én Irak következik, míg 26-án a norvégokkal találkoznak.

VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Franciaország–Észak-Írország 3–1 (Olise 43., 49., 75., ill. P. Kelly 64.)