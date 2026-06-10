A két évvel ezelőtti BL-döntő bírója vezeti a brazilok első vb-meccsét

A 46 éves Slavko Vincic a vb-re nevezett játékvezetői keret egyik legrutinosabb tagja, már a 2022-es katari vb-n is közreműködött, ahol két csoportmeccset vezetett.

A 2024-es BL-döntőt dirigáló szlovén játékvezető a tengerentúli viadalon a Brazília–Marokkó mérkőzésen mutatkozik be, ahol honfitársai segítik az oldalvonal mellett, a negyedik játékvezető a svájci Sandro Schärer lesz.

A Katar–Svájc összecsapást a hondarusi Saíd Martínez, a Haiti–Skóciát az algériai Musztafa Gorbal, míg az Ausztrália–Törökországot a venezuelai Jesús Valenzuela vezeti.