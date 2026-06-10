Nemzeti Sportrádió

A két évvel ezelőtti BL-döntő bírója vezeti a brazilok első vb-meccsét

P. GY. B. P. GY. B.
2026.06.10. 15:34
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Slavko Vincic a brazil–marokkói meccsen mutatkozik be a vb-n (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 Brazília Slavko Vincic Marokkó játékvezetés
A június 11-én kezdődő labdarúgó-világbajnokság újabb négy mérkőzésének játékvezetői küldését hirdette ki a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA).
Foci vb 2026
Tegnap, 15:29

Brazil játékvezető a vb nyitó mérkőzésén

Egyiptomi, argentin és holland bíró is kapott küldést.

A 46 éves Slavko Vincic a vb-re nevezett játékvezetői keret egyik legrutinosabb tagja, már a 2022-es katari vb-n is közreműködött, ahol két csoportmeccset vezetett.

A 2024-es BL-döntőt dirigáló szlovén játékvezető a tengerentúli viadalon a Brazília–Marokkó mérkőzésen mutatkozik be, ahol honfitársai segítik az oldalvonal mellett, a negyedik játékvezető a svájci Sandro Schärer lesz.

A Katar–Svájc összecsapást a hondarusi Saíd Martínez, a Haiti–Skóciát az algériai Musztafa Gorbal, míg az Ausztrália–Törökországot a venezuelai Jesús Valenzuela vezeti.

foci vb 2026 Brazília Slavko Vincic Marokkó játékvezetés
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