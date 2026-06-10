A két évvel ezelőtti BL-döntő bírója vezeti a brazilok első vb-meccsét
A június 11-én kezdődő labdarúgó-világbajnokság újabb négy mérkőzésének játékvezetői küldését hirdette ki a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA).
A 46 éves Slavko Vincic a vb-re nevezett játékvezetői keret egyik legrutinosabb tagja, már a 2022-es katari vb-n is közreműködött, ahol két csoportmeccset vezetett.
A 2024-es BL-döntőt dirigáló szlovén játékvezető a tengerentúli viadalon a Brazília–Marokkó mérkőzésen mutatkozik be, ahol honfitársai segítik az oldalvonal mellett, a negyedik játékvezető a svájci Sandro Schärer lesz.
A Katar–Svájc összecsapást a hondarusi Saíd Martínez, a Haiti–Skóciát az algériai Musztafa Gorbal, míg az Ausztrália–Törökországot a venezuelai Jesús Valenzuela vezeti.
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