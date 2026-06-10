Nemzeti Sportrádió

A benevezett klubok közül csak egy nem indulhat a női kézi BL-ben

2026.06.10. 16:09
null
Fotó: Török Attila
Címkék
női kézilabda Bajnokok Ligája Győri Audi ETO KC Metz
A következő idényre 17 klub nevezett a női kézilabda Bajnokok Ligájába, amelynek csoportkörében 16 csapat indulhat. A Győri Audi ETO KC és a címvédő Metz biztosan ott lesz a főtáblán.

 

Az európai szövetség honlapjának szerdai híradása szerint tíz csapat biztosan ott lesz a főtáblán. Köztük van a magyar bajnoki és Magyar Kupa-címvédő Győri Audi ETO KC – az előző szezon BL-ezüstérmese –, valamint Vámos Petra és Albek Anna klubja, a címvédő francia Metz HB is, amely hazája bajnokságában második lett.

Hét csapat igényelt szabadkártyát, a többi között a Ferencváros és Faluvégi Dorottya együttese, az előző idényben BL-bronzérmes román CSM Bucuresti. A kérelmeket a jövő héten bírálják el.

A lebonyolítás változatlan marad: a nyolcas csoportokból az első két helyezettek a negyeddöntőbe jutnak, a 3-6. helyezettek pedig a rájátszás első fordulójában a nyolc közé kerülésért játszhatnak. A csoportkör sorsolását június 26-án rendezik.

Biztosan csoportkörös csapatok: Győri Audi ETO KC, Podravka Koprivnica (horvát), Team Esbjerg (dán), Brest Bretagne (francia), Metz HB (francia), HSG Blomberg-Lippe (német), Buducsnoszt Podgorica (montenegrói), Storhamar HE (norvég), CS Gloria Bistrita (román), Krim Mercator Ljubljana (szlovén)
Szabadkártyát igénylő csapatok: Ferencváros, Odense HB (dán), Nyköbing Falster (dán), Borussia Dortmund (német), Sola HK (norvég), Molde Elite (norvég), CSM Bucuresti (román)

 

női kézilabda Bajnokok Ligája Győri Audi ETO KC Metz
Legfrissebb hírek

Az ETO ügyvezetője: Legközelebb még eredményesebbek leszünk

Kézilabda
Tegnap, 15:43

Csak rossz hétvégéje volt a Győrnek, vagy ennél nagyobb a baj?

Kézilabda
Tegnap, 8:13

Per Johansson: A következő szezonban sokkal erősebben fogunk visszatérni!

Kézilabda
2026.06.08. 21:06

Köszöntötték a magyar bajnok és BL-ezüstérmes Győri Audi ETO KC játékosait

Kézilabda
2026.06.08. 19:51

„Többet elértem, mint amiről valaha is álmodtam” – Ana Gros különleges búcsúajándékot is kapott a final four végén

Kézilabda
2026.06.08. 15:51

„Elnézést, győriek, de nektek már van hét elsőségetek” – az először BL-győztes Metz ETO-ba igazoló MVP-je

Kézilabda
2026.06.08. 11:22

Oda az idény – Malonyai Péter jegyzete

Kézilabda
2026.06.08. 00:03

Fodor Csenge: Saját magunkat vertük meg

Kézilabda
2026.06.07. 22:35
Ezek is érdekelhetik