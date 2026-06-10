A benevezett klubok közül csak egy nem indulhat a női kézi BL-ben

Az európai szövetség honlapjának szerdai híradása szerint tíz csapat biztosan ott lesz a főtáblán. Köztük van a magyar bajnoki és Magyar Kupa-címvédő Győri Audi ETO KC – az előző szezon BL-ezüstérmese –, valamint Vámos Petra és Albek Anna klubja, a címvédő francia Metz HB is, amely hazája bajnokságában második lett.

Hét csapat igényelt szabadkártyát, a többi között a Ferencváros és Faluvégi Dorottya együttese, az előző idényben BL-bronzérmes román CSM Bucuresti. A kérelmeket a jövő héten bírálják el.

A lebonyolítás változatlan marad: a nyolcas csoportokból az első két helyezettek a negyeddöntőbe jutnak, a 3-6. helyezettek pedig a rájátszás első fordulójában a nyolc közé kerülésért játszhatnak. A csoportkör sorsolását június 26-án rendezik.

Biztosan csoportkörös csapatok: Győri Audi ETO KC, Podravka Koprivnica (horvát), Team Esbjerg (dán), Brest Bretagne (francia), Metz HB (francia), HSG Blomberg-Lippe (német), Buducsnoszt Podgorica (montenegrói), Storhamar HE (norvég), CS Gloria Bistrita (román), Krim Mercator Ljubljana (szlovén)

Szabadkártyát igénylő csapatok: Ferencváros, Odense HB (dán), Nyköbing Falster (dán), Borussia Dortmund (német), Sola HK (norvég), Molde Elite (norvég), CSM Bucuresti (román)