Törőcsik András, a magyar futball elveszett zsenije

Törőcsik András neve máig különleges helyet foglal el a magyar futball történetében. Vannak játékosok, akiket a góljaik, a trófeáik vagy a rekordjaik emelnek a legnagyobbak közé, és vannak olyanok, akiket valami nehezebben megfogható tesz felejthetetlenné. Törőcsik utóbbiak közé tartozik. Aki látta játszani, nem elsősorban az eredményekre emlékszik, hanem a mozdulatokra, a cselekre, a váratlan megoldásokra és arra az érzésre, hogy a pályán bármelyik pillanatban történhet valami rendkívüli, valami egyedi. Kivételes tehetségét senki nem vitatja, ám arról már megoszlanak a vélemények, miért nem futotta be azt a pályát, amire a legtöbben számítottak. Sérülések? Súlyos autóbalesetek? A szenvedélybetegség? A korabeli magyar viszonyok? Vagy mindezek együtt? A Nemzeti Sportrádió magazinja erre keresi a választ. A 45-szörös válogatott futballista életét feldolgozó műsorban megszólal a futballista nővére, Törőcsik Éva, a korabeli játékostárs Tóth András és Várhidi Péter, a Törőcsikről könyvet író Egressy Zoltán és Dunai Ede, valamint Dénes Tamás sporttörténész, és Laszip Gábor, az újpesti klub történésze, sőt régi közvetítésrészletek mellett archív felvételeken maga Törőcsik András is beszél saját pályafutásáról.

Az Újratöltve magazin júniusi epizódja az alábbi linken is meghallgatható: