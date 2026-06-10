Nemzeti Sportrádió

Törőcsik András, a magyar futball elveszett zsenije

SZ. M.SZ. M.
2026.06.10. 15:51
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Fotó: Imago Images
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Nemzeti Sportrádió Újratöltve Törőcsik András
Újratöltve. A Nemzeti Sportrádió magazinja hónapról hónapra felidézi a magyar és a nemzetközi sport múltjának olyan eseteit, amelyek nagy port kavartak s hosszú időre hatással voltak a sportvilágra. Ebben a hónapban a magyar futball története egyik legnagyobb tehetségének tartott, ám a sors által neki szánt karriertől elmaradó Törőcsik András pályafutását és életét dolgozza fel a magazin, azt kutatva, hogy Törőcsik végül miért nem tudta beváltani a hozzá fűzött reményeket.

Törőcsik András neve máig különleges helyet foglal el a magyar futball történetében. Vannak játékosok, akiket a góljaik, a trófeáik vagy a rekordjaik emelnek a legnagyobbak közé, és vannak olyanok, akiket valami nehezebben megfogható tesz felejthetetlenné. Törőcsik utóbbiak közé tartozik. Aki látta játszani, nem elsősorban az eredményekre emlékszik, hanem a mozdulatokra, a cselekre, a váratlan megoldásokra és arra az érzésre, hogy a pályán bármelyik pillanatban történhet valami rendkívüli, valami egyedi. Kivételes tehetségét senki nem vitatja, ám arról már megoszlanak a vélemények, miért nem futotta be azt a pályát, amire a legtöbben számítottak. Sérülések? Súlyos autóbalesetek? A szenvedélybetegség? A korabeli magyar viszonyok? Vagy mindezek együtt? A Nemzeti Sportrádió magazinja erre keresi a választ. A 45-szörös válogatott futballista életét feldolgozó műsorban megszólal a futballista nővére, Törőcsik Éva, a korabeli játékostárs Tóth András és Várhidi Péter, a Törőcsikről könyvet író Egressy Zoltán és Dunai Ede, valamint Dénes Tamás sporttörténész, és Laszip Gábor, az újpesti klub történésze, sőt régi közvetítésrészletek mellett archív felvételeken maga Törőcsik András is beszél saját pályafutásáról.

Az Újratöltve magazin júniusi epizódja az alábbi linken is meghallgatható:

 

Nemzeti Sportrádió Újratöltve Törőcsik András
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