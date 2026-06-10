Elköszönt légiósai többségétől a csíkszeredai hokicsapat

Továbbra is a csapat mezét viseli majd Nyikita Melnyicsuk kapus (ő az egyetlen légiós, akitől nem köszönt el a csapat), Láday Tamás hátvéd, valamint a csatárok közül Becze Tihamér, Bíró Gergő, Fodor Csanád, Péter Balázs és Rokaly Norbert. Közülük a hálóőr 90,4 százalékos védési hatékonyságot hozott a legutóbbi Erste Liga-alapszakaszban, míg a mezőnyjátékosokat nézve Péter húsz góllal és 16 gólpasszal, azaz 36 ponttal volt házi gól- és pontkirály, Becze 15 plusz 17-ig jutott és a legtöbb gólpasszt jegyezte.

Hét új érkezője van a Sportklubnak. Salamon Zoltán a szintén Erste ligás FEHA19-től tér haza szülővárosába, Kozma Gergő, Mic Adam Florian, Szekeres Róbert és Ágoston Tamás egyaránt a Sapientia U23 együttesétől jön, Szopos-Bőjte Szabolcs a Gyergyói HK-tól csatlakozik, míg Béres Szilárd a Háromszéki Ágyúsok kapusa volt a legutóbbi idényben.

A csapat Antal Istvánnal kezdi meg a felkészülést, ő a bajnokság során másodedző lesz, ugyanis külföldi vezetőedzővel terveznek.