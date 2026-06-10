Nemzeti Sportrádió

Timber sérülése vészjósló, Depay csak a kispadon? – íme, a holland válogatott várható vb-kezdőcsapata

CSELŐTEI MÁRKCSELŐTEI MÁRK
2026.06.10. 18:10
Van Dijk a vezér, ez kérdés sem lehet (Fotó: Getty Images)
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Hollandia VIDEÓ foci vb 2026 NS-sorozat vb 2026
A Nemzeti Sport amerikai labdarúgó-világbajnokságot felvezető videósorozatának utolsó, nyolcadik részében Hollandia került sorra. Mutatjuk a várható kezdőcsapatot!

 

A HOLLAND VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok:  23 Mark Flekken (Bayer Leverkusen – Németország), 13 Robin Roefs (Sunderland – Anglia), 1 Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion – Anglia)
Védők: 5 Nathan Aké (Manchester City – Anglia), 4 Virgil van Dijk (Liverpool FC – Anglia), 22 Denzel Dumfries (Internazionale – Olaszország), 2 Lutsharel Geertruida (RB Leipzig – Németország), 25 Jorrel Hato (Chelsea FC – Anglia), 6 Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion – Anglia), 15 Micky van de Ven (Tottenham Hotspur – Anglia), 12 Mats Wieffer (Brighton & Hove Albion – Anglia)
Középpályások: 8 Ryan Gravenberch (Liverpool FC – Anglia), 21 Frenkie de Jong (FC Barcelona – Spanyolország), 20 Teun Koopmeiners (Juventus – Olaszország), 7 Justin Kluivert (AFC Bournemouth – Anglia), 14 Tijjani Reijnders (Manchester City – Anglia), 3 Marten de Roon (Atalanta – Olaszország), 24 Crysencio Summerville (West Ham United – Anglia), 16 Guus Til (PSV), 26 Quinten Timber (Olympique Marseille – Franciaország)
Támadók: 19 Brian Brobbey (Sunderland – Anglia), 10 Memphis Depay (Corinthians – Brazília), 11 Cody Gakpo (Liverpool FC – Anglia), 17 Noa Lang (Galatasaray – Törökország), 18 Donyell Malen (AS Roma – Olaszország), 9 Wout Weghorst (Ajax)
Szövetségi kapitány: Ronald Koeman

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Hollandia VIDEÓ foci vb 2026 NS-sorozat vb 2026
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