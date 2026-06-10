A következő szezonban is Djokics Zseljko irányítja a bajnok Pécs női kosárabdacsapatát

Éles Péter, a Magyar Kupában bronzérmes klub sportszakmai igazgatója közölte: a bajnokcsapattól az idény végén több olyan játékos is távozik, akinek a szerződése június 30-án lejár. Dúl Panka az UNI Győrhöz, Varga Alíz külföldre, Tóth Orsolya és Rátkai Eszter pedig Szekszárdra igazolt, de két idegenlégiós, Julia Reisingerová és Alexa Held is távozik. A csapatnál marad Josepovits Kinga, Studer Ágnes, Török Ágnes, Nadija Smailbegovic, a sérüléséből várhatóan januárban felépülő Adenike Olawuyi, valamint Halmágyi Kata és Halmágyi Kitti - sorolta.

Az érkezők egyelőre kevesen vannak: az U23-as bajnokcsapatból felkerül Ikládi Anna és Csirke Petra, rajtuk kívül idegenlégiósokat és magyar játékosokat is igazolna a klub - mondta.

Gőbl Gábor, a Kosárlabda Akadémia Sport Kft. társügyvezető-igazgatója bejelentette, hogy Djokics Zseljko vezetőedző a következő idényre is vállalta a csapat irányítását.

A vezetőedző ezzel kapcsolatban - utalva arra, hogy a klub egyelőre nem tudja garantálni az indulást az Euroligában, és sok a távozó is - azt mondta: rendkívül nehéz döntést hozott, de ebben fontos szerepe volt, hogy nem akarta veszni hagyni azt, amit az elmúlt két évben felépített Pécsett.

Mint mondta, két év alatt ismét egy kimondottan erős, közönségkedvenc sikercsapat jött létre az egykor legendás, többszörös bajnok, kétszeres Euroliga-bronzérmes PVSK városában. Döntésében szerepet játszott emellett az is, hogy játékosok maradtak a szezon végén miatta a klubnál, és a családja is Pécshez köti - közölte.

Konkrét céljaikról egyelőre nem tudott beszámolni - mivel egyelőre a csapat összetétele és az anyagi lehetőségek mértéke sem ismert -, de reményét fejezte ki, hogy az Euroligában képes lesz elindulni a csapat.

A válogatott kerettag Josepovits Kinga más ajánlatok tudatában döntött a maradás mellett azért, mert – mint az ötös poszton kosarazó játékos elmondta - szeretne tovább fejlődni a vezetőedző irányítása alatt.

Gőbl Gábor a pénzügyekkel kapcsolatban felhívta a figyelmet arra, hogy a klub anyagi helyzete egyelőre azért kérdéses, mert a bevételeik kétharmadát biztosító - modellváltó - Pécsi Tudományegyetemmel (PTE) és a pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémiát (NKA) üzemeltető Rátgéber Alapítvánnyal csak ez év végéig vannak rögzített jogi helyzetben, s novemberig nem is várható újabb közbeszerzés kiírása e téren.

Rámutatott, hogy bár aktívan kereste és keresi a klub a szponzorokat, de egyelőre kevés sikerrel jártak, ahogy a sportszervezetben 20 százalékos tulajdoni hányaddal bíró pécsi önkormányzat sem utalta át számukra a fél éve megítélt 40 millió forintos támogatást.

A társügyvezető közölte: a helyhatóságtól várt 40 és további 40 - azaz összesen 80 - millió forintra lenne szükség az Euroliga-induláshoz. Ezért arra a kérte az önkormányzatot és a csapattal szimpatizáló vállalkozásokat, hogy - ha tehetik - álljanak a klub mellé anyagi értelemben is, ugyanis ezzel nem pusztán a pécsi női kosárlabdaklubot támogatnák, hanem egy pécsi közösségi sikertörténet folytatásához járulnának hozzá.