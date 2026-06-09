Ilyés Ferenc a szabadkártya-lemaradásról: Nem sportszakmai döntés született...
„Természetesen nagyon csalódottak vagyunk az IHF döntése miatt, még akkor is, ha a világbajnoki részvételi jogot elsősorban és leginkább a pályán kellett volna kiharcolnunk, ez azonban nem sikerült” – fogalmazott az MKSZ elnöke.
Ilyés Ferenc ugyanakkor úgy véli, a döntés nem sportszakmai alapon született. Emlékeztetett arra, hogy a magyar férfiválogatott az elmúlt évek világversenyein kiemelkedő eredményeket ért el azok közül a csapatok közül, amelyek végül nem szerezték meg a kvalifikációt.
Az sajnos jól látszik, hogy nem sportszakmai döntés született...
„Ha csak azt nézzük, hogy a legutóbbi három világbajnokságon, a legutóbbi két Európa-bajnokságon és a párizsi olimpián is a magyar válogatott végzett a legjobb helyen azon együttesek közül, amelyek nem jutottak ki a vb-re, akkor okkal bízhattunk abban, hogy szakmai döntés esetén kedvezményezettek lehetünk” – mondta.
A Magyar Kézilabda-szövetség elnöke kifogásolta azt is, hogy az IHF nem rendelkezik nyilvános, egyértelmű kritériumrendszerrel a szabadkártyák odaítélésére vonatkozóan. Hozzátette, hogy a magyar szövetség az elmúlt hetekben folyamatos kapcsolatban állt a nemzetközi szervezettel, ennek ellenére a döntésről ugyanúgy az IHF honlapjáról értesült, mint a nyilvánosság.
Ilyés szerint a nemzetközi szövetség által hangsúlyozott szempont, a kézilabda globális fejlesztése terén is komoly érvek szóltak Magyarország mellett. Kiemelte az elmúlt évek jelentős nemzetközi versenyrendezéseit, valamint azt, hogy Magyarország 2027-ben női világbajnokságnak ad otthont. Emellett az MKSZ több kontinensre kiterjedő szakmai együttműködéseket is folytat, amelyek az IHF programjaihoz kapcsolódva a fejlődő kézilabdanemzetek támogatását szolgálják.
A döntés következményeként a magyar férfiválogatott számára a 2028-as Európa-bajnokság selejtezői kerülnek a fókuszba.
„Nem tehetünk mást, mint a 2028-as Európa-bajnokság selejtezőire koncentrálunk, és a kontinensviadalra kijutva megpróbáljuk kivívni az olimpiai selejtezőn való szereplés jogát, hiszen erre a 2027-es világbajnokságon nem lesz lehetőségünk” – zárta nyilatkozatát Ilyés Ferenc.