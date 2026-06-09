Ilyés Ferenc a szabadkártya-lemaradásról: Nem sportszakmai döntés született...

„Természetesen nagyon csalódottak vagyunk az IHF döntése miatt, még akkor is, ha a világbajnoki részvételi jogot elsősorban és leginkább a pályán kellett volna kiharcolnunk, ez azonban nem sikerült” – fogalmazott az MKSZ elnöke.

Ilyés Ferenc ugyanakkor úgy véli, a döntés nem sportszakmai alapon született. Emlékeztetett arra, hogy a magyar férfiválogatott az elmúlt évek világversenyein kiemelkedő eredményeket ért el azok közül a csapatok közül, amelyek végül nem szerezték meg a kvalifikációt.

Az sajnos jól látszik, hogy nem sportszakmai döntés született...

„Ha csak azt nézzük, hogy a legutóbbi három világbajnokságon, a legutóbbi két Európa-bajnokságon és a párizsi olimpián is a magyar válogatott végzett a legjobb helyen azon együttesek közül, amelyek nem jutottak ki a vb-re, akkor okkal bízhattunk abban, hogy szakmai döntés esetén kedvezményezettek lehetünk” – mondta.