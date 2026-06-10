Nemzeti Sportrádió

„Nem az volt az álmom, hogy bejussak a BL-döntőbe, hanem hogy megnyerjem” – így motivált a Metz edzője az ETO legyőzése előtt

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.06.10. 17:56
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Emmanuel Mayonnade feltüzelte csapatát (Fotó: AFP)
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Emmanuel Mayonnade, a Metz női kézilabdacsapatának vezetőedzője a győztes Bajnokok Ligája-elődöntő előtt beszédet intézett játékosaihoz. Az európai szövetség (EHF) feltöltött egy videót a közösségi oldalára, melyben megmutatta, mi hangzott el az öltőzőben.

Mint ismert, a címvédő Győri Audi ETO KC a vasárnapi döntőben 31–29-re kikapott, így a Metz története első Bajnokok Ligája döntőjében egyből nyerni tudott, s első francia csapatként ült fel Európa trónjára. Most az is kiderült, Emmanuel Mayonnade vezetőedző, hogyan motiválta játékosait a győztes finálét megelőzően, többek Albek Annát és Vámos Petrát. Íme, a beszéd, mely többnyire franciául, néhol viszont angolul hangzott el a 42 éves szakember szájából.

„A kézilabda egy dolog, de ahogyan megéljük, az egy másik. Nem jó, ha egy csapat túl boldog, és az elődöntő után elfelejti, hogy még mit kell véghezvinnie. Van egy családi WhatsApp-csoportunk, és ma reggel mindenki azt mondta, bármilyen eredmény születik, akkor is büszkék lesznek rám. De a nagy lóf...t! Még nem értem el semmit, még szó szerint semmit sem értünk el! Nem tudom, ti játékosként mire vágytok, de én sohasem feküdtem le úgy vagy keltem fel úgy, hogy arra gondoltam, az az álmom, hogy bejussak a Bajnokok Ligája döntőjébe. Nem, azt mondtam, döntőbe akarok jutni, de az álmom az, hogy megnyerjem. Egy óra, ennyi az egész. Egy óra egy élet munkájáért. Egy óra küzdelem. Egy óra bátorság. Egy óra elszántság, kitartás és állhatatosság. Ahogy tegnap is mondtam, ez képes megváltoztatni az életünket. Én így látom. De az igazság az, hogy nem fog csak úgy az ölünkbe hullani. Tegnap meg akartam megmutatni nektek, ez a kulcs ahhoz, hogy belépjünk a kapun, ez kell az elődöntő megnyeréséhez, és mindez csak rajtatok múlik. Kutya keményen edzettünk. Két óra múlva már késő lesz! Én azt mondom, és ezzel fejezem be: tíz év múlva senki sem fog emlékezni az elődöntő eredményére. Húsz év múlva mindenki erre a napra emlékszik majd, csak erre. Most rajtunk múlik, hogy jó okkal emlékezzenek rá.”

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