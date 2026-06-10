Nemzeti Sportrádió

Fucsovics nagy csatában jutott tovább, az első kiemelt vár rá

P. GY. B. P. GY. B.
2026.06.10. 16:00
Fucsovics Márton nagy csatában jutott tovább (Fotó: Getty Images)
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's-Hertogenbosch ATP Fucsovics Márton Hubert Hurkacz
Fucsovics Márton szetthátrányból győzte le a lengyel Hubert Hurkaczot a 's-Hertogenboschban zajló ATP-tenisztorna első fordulójában, és készülhet az első kiemelt Félix Auger-Aliassime ellen.

Fucsovics és Hurkacz még kedden kezdte el a mérkőzését, amelynek első szettjét megnyerte a lengyel, majd a második játszma a magyar játékos 2:1-es vezetésénél félbeszakadt.

A szerdai folytatáson mindkét játékos magabiztosan hozta az adogatásait a második szettben, így a tie-break döntött. Ott Fucsovics 5–5-nél fogadóként nyert pontot, ezután pedig kiharcolta a harmadik szettet.

A döntő felvonásban csak Fucsovicsnak voltak bréklabdái, de nem tudott velük élni. Ismét tie-breakig jutottak a felek, a magyar játékos 6–1-re elment, de több meccslabdát is veszni hagyott, majd 6–4 után végre övé lett a pont, és bejutott a második fordulóba. Fucsovics a következő fordulóban az első kiemelt Félix Auger-Aliassime-mal játszik, aki erőnyerő volt az első körben.

TENISZ
ATP-torna, s-Hertogenbosch
Férfi egyes, 1. forduló
Fucsovics (magyar)–Hurkacz (lengyel) 3:6, 7:6 (7–5), 7:6 (7–4)

 

's-Hertogenbosch ATP Fucsovics Márton Hubert Hurkacz
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