Fucsovics nagy csatában jutott tovább, az első kiemelt vár rá

Fucsovics és Hurkacz még kedden kezdte el a mérkőzését, amelynek első szettjét megnyerte a lengyel, majd a második játszma a magyar játékos 2:1-es vezetésénél félbeszakadt.

A szerdai folytatáson mindkét játékos magabiztosan hozta az adogatásait a második szettben, így a tie-break döntött. Ott Fucsovics 5–5-nél fogadóként nyert pontot, ezután pedig kiharcolta a harmadik szettet.

A döntő felvonásban csak Fucsovicsnak voltak bréklabdái, de nem tudott velük élni. Ismét tie-breakig jutottak a felek, a magyar játékos 6–1-re elment, de több meccslabdát is veszni hagyott, majd 6–4 után végre övé lett a pont, és bejutott a második fordulóba. Fucsovics a következő fordulóban az első kiemelt Félix Auger-Aliassime-mal játszik, aki erőnyerő volt az első körben.

TENISZ

ATP-torna, s-Hertogenbosch

Férfi egyes, 1. forduló

Fucsovics (magyar)–Hurkacz (lengyel) 3:6, 7:6 (7–5), 7:6 (7–4)