Nemzeti Sportrádió

„Csak velünk csinálták ezt” – Cannavaro az amerikai biztonsági ellenőrzésekről

M. B.M. B.
2026.06.10. 17:20
Fotó: Getty Images
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Nagy visszhangot váltott ki az elmúlt napokban az amerikai határrendészet ténykedése a vb-re érkező csapatokat, stábtagokat, szurkolókat és játékvezetőket illetően.

Míg a legnagyobb port az iráni válogatott helyzete kavarta (az Egyesült Államokkal háborúban álló ország csapata csak a meccsek napján léphet be az országba, de a szurkolók jegyigénylését is törölték a napokban – a szerk.), nagy nyilvánosságot kapott a szomáliai játékvezető, Omar Artan esete is, aki hiába rendelkezett a szükséges dokumentumokkal, az amerikai hatóságok tizenegy órás kihallgatás után kiutasították.

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Hősként fogadták szerdán az Egyesült Államokból hazaérkező Omar Abdulkadir Artant, miután szombaton Miamiban megtagadták tőle a belépést az országba.

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Jelen állás szerint nem várható, hogy változik a hivatalos szervek álláspontja.

Az amerikai biztonsági szervek a szenegáli, illetve az üzbég válogatottal való bánásmód miatt is a kritikák kereszttüzébe kerültek, mindkét csapatot rendkívül szigorú biztonsági ellenőrzésnek vetették alá. Az afrikaiaknak a repülőtér aszfaltján nézték át a poggyászát, míg a közép-ázsiaiakra fémdetektoros vizsgálat és drogkereső kutyák vártak New Yorkban, ahol a Hollandia elleni felkészülési meccset rendezték.

„Azt mondták nekem, hogy itt ezek a szabályok, de, mint megfigyeltem, csak velünk csinálták ezt. Nagyon fura volt, de az okokról őket kellene megkérdezni” – mondta az üzbégek olasz szövetségi kapitánya, Fabio Cannavaro.

„Nem értettem, mi történik, először fordult velem elő ilyesmi. Korábban sohasem kutatták át a táskámat a stadionhoz érkezve. De ha Amerikában ez a normális, akkor minden rendben van” – vélekedett az üzbég válogatott csatára, Igor Sergeyev.

Június 17., szerda, 19.00
Houston, Houston Stadion		Portugália–Kongói DK
Június 18., csütörtök, 4.00
Mexikóváros, Azték Stadion		Üzbegisztán–Kolumbia
Június 23., kedd, 19.00
Houston, Houston Stadion		Portugália–Üzbegisztán
Június 24., szerda, 4.00
Guadalajara, Guadalajara Stadion		Kolumbia–Kongói DK
Június 28., vasárnap, 1.30
Miami, Miami Stadion		Kolumbia–Portugália
Június 28., vasárnap, 1.30
Atlanta, Atlanta Stadion		Kongói DK–Üzbegisztán
k-csoport

 

 

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