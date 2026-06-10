„Csak velünk csinálták ezt” – Cannavaro az amerikai biztonsági ellenőrzésekről
Míg a legnagyobb port az iráni válogatott helyzete kavarta (az Egyesült Államokkal háborúban álló ország csapata csak a meccsek napján léphet be az országba, de a szurkolók jegyigénylését is törölték a napokban – a szerk.), nagy nyilvánosságot kapott a szomáliai játékvezető, Omar Artan esete is, aki hiába rendelkezett a szükséges dokumentumokkal, az amerikai hatóságok tizenegy órás kihallgatás után kiutasították.
Az amerikai biztonsági szervek a szenegáli, illetve az üzbég válogatottal való bánásmód miatt is a kritikák kereszttüzébe kerültek, mindkét csapatot rendkívül szigorú biztonsági ellenőrzésnek vetették alá. Az afrikaiaknak a repülőtér aszfaltján nézték át a poggyászát, míg a közép-ázsiaiakra fémdetektoros vizsgálat és drogkereső kutyák vártak New Yorkban, ahol a Hollandia elleni felkészülési meccset rendezték.
„Azt mondták nekem, hogy itt ezek a szabályok, de, mint megfigyeltem, csak velünk csinálták ezt. Nagyon fura volt, de az okokról őket kellene megkérdezni” – mondta az üzbégek olasz szövetségi kapitánya, Fabio Cannavaro.
„Nem értettem, mi történik, először fordult velem elő ilyesmi. Korábban sohasem kutatták át a táskámat a stadionhoz érkezve. De ha Amerikában ez a normális, akkor minden rendben van” – vélekedett az üzbég válogatott csatára, Igor Sergeyev.
|Június 17., szerda, 19.00
Houston, Houston Stadion
|Portugália–Kongói DK
|Június 18., csütörtök, 4.00
Mexikóváros, Azték Stadion
|Üzbegisztán–Kolumbia
|Június 23., kedd, 19.00
Houston, Houston Stadion
|Portugália–Üzbegisztán
|Június 24., szerda, 4.00
Guadalajara, Guadalajara Stadion
|Kolumbia–Kongói DK
|Június 28., vasárnap, 1.30
Miami, Miami Stadion
|Kolumbia–Portugália
|Június 28., vasárnap, 1.30
Atlanta, Atlanta Stadion
|Kongói DK–Üzbegisztán