„Csak velünk csinálták ezt” – Cannavaro az amerikai biztonsági ellenőrzésekről

Az amerikai biztonsági szervek a szenegáli, illetve az üzbég válogatottal való bánásmód miatt is a kritikák kereszttüzébe kerültek, mindkét csapatot rendkívül szigorú biztonsági ellenőrzésnek vetették alá. Az afrikaiaknak a repülőtér aszfaltján nézték át a poggyászát, míg a közép-ázsiaiakra fémdetektoros vizsgálat és drogkereső kutyák vártak New Yorkban, ahol a Hollandia elleni felkészülési meccset rendezték.

„Azt mondták nekem, hogy itt ezek a szabályok, de, mint megfigyeltem, csak velünk csinálták ezt. Nagyon fura volt, de az okokról őket kellene megkérdezni” – mondta az üzbégek olasz szövetségi kapitánya, Fabio Cannavaro.

„Nem értettem, mi történik, először fordult velem elő ilyesmi. Korábban sohasem kutatták át a táskámat a stadionhoz érkezve. De ha Amerikában ez a normális, akkor minden rendben van” – vélekedett az üzbég válogatott csatára, Igor Sergeyev.