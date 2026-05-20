Női vízilabda ob I: az UVSE előnybe került a bronzcsatában

ESÉLYESHEZ MÉLTÓ MÓDON játszott szerda este az UVSE a Hajós uszodában, itt kezdődött meg a bajnoki véghajrá a bronzéremért. Benczur Márton csapata az első pillanattól kezdve dominált, a nagyszünetre tetemes, ötgólos előnyt (9–4) tudhatott magáénak, s noha ez után valamelyest kiegyenlítődött a játék képe, megérdemelten nyert végül 16–12-re, nagyban az öt gólig jutó Hajdú Katának is köszönhetően.

A második felvonást most szombaton, 13 órától Egerben rendezik.

A KSI 13–9-re kikapott a Margitszigeten az UVSE csapatától a férfi vízilabda ob I alsóházában, így már nem kerülhet a bennmaradó legjobb négy közé. A meccs legjobbja a hatgólos Besenyei Áron volt az UVSE-ből.

Női vízilabda ob I

A 3. helyért, 1. mérkőzés

UVSE-Helia D–One Eger 16–12 (4–2, 5–2, 4–4, 3–4)

Hajós uszoda, 100 néző. V: Kollár Gy., Varga Cs.

UVSE: Golopencza Sz. – HAJDÚ K. 5, PERESZTEGI-NAGY 3, FARAGÓ K. 3, Aubéli 1, Baksa V. 1, Fekete F. Csere: Kárpáti (kapus), Ármai, Alaksza, Kiss P., Tiba P. 2, Mácsai, Hetzl 1. Edző: Benczur Márton

EGER: Torma – Horváth L. 1, CZIGÁNY 3, Pogonyi, Owen 2, Horváth Zs. 2, Török D. 2. Csere: Parkes 1, Sóti, Kenéz 1, Weston, Urbin, Tomori. Edző: Biros Péter

Emberelőny-kihasználás: 8/3, ill. 5/4. Kettős emberelőny-kihasználás: 1/0, ill. –. Gól – ötméteresből: 4/3, ill. 3/3. Kipontozódott: Pogonyi (24. p.)

Az egyik fél 3. győzelméig tartó párharc állása: 1–0 az UVSE javára

MESTERMÉRLEG

Benczur Márton: – Az elejétől a végéig kézben tartottuk a mérkőzést, ráadásul nagyon erős ellenféllel szemben. Az Egernek remek szerkezete van, úgyhogy nagyon örülök a magabiztos sikernek. A gólarány teljesen mindegy, mert hármat kell nyerni, úgyhogy megyünk tovább, tudjuk, hogy nehéz dolgunk lesz szombaton.

Biros Péter: – Nehéz úgy értékelni a történteket, hogy nem néztem még vissza a meccset. Egy null oda, menni kell tovább, bízom benne, hogy sok mérkőzés van még hátra a párharcból.

Férfi vízilabda ob I

Alsóház: KSI SE–UVSE 9–13 (3–5, 1–4, 1–1, 4–3)