Echeverri varázsolt, a Girona legyőzte a Bilbaót; bombagóllal nyert az Atlético

2026.03.14. 18:30
Claudio Echeverri beállt, s kétszer is megvillant (Fotó: Getty Images)
A Girona 3–0-ra nyert odahaza az Athletic Bilbao ellen, míg az Atlético Madrid 1–0-ra győzött a Getafe ellen a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 28. fordulójában.

GIRONA–ATHLETIC BILBAO

Korán magához ragadta a vezetést a Girona, a negyedik percben Cihankov indítását Hugo Rincón lőtte állítgatás nélkül, éles szögből a kapu jobb oldalába. A katalán kiscsapat a szünet előtt megduplázhatta volna előnyét, de Unai Simón komoly bravúrt bemutatva babrált ki Vanattal.

A fordulás után komoly fölényben játszott az Athletic, de Paulo Gazzaniga komoly bravúrokkal őrizte csapata előnyét. A kihagyott lehetőségeket góllal büntette Míchel Sánchez együttese, a csereként beálló Echeverri ollózó mozdulattal juttatta el a labdát Azzedin Unahihoz, aki kapásból a hálóba belsőzött. A ráadásban az Unahit kiszolgáló Claudio Echeverri két védő között is átfűzte a labdát, majd az ötös sarkáról a kapuba gurított, beállítva a végeredményt. 3–0

ATLÉTICO MADRID–GETAFE

Nem kellett sokat várni az első gólra a spanyol fővárosban, a 8. percben Nahuel Molina bődületesen nagy gólt ragasztott 25 méterről a bal felsőbe. A folytatásban Sörloth a kapufát találta el, míg a gólszerző Molina kétszer is megdolgoztatta Soriát. A fordulás után hamar emberhátrányba került a Getafe, miután Abdelkabir Abkar megfogta Sörloth nadrágját, beleértve azt is, ami benne volt. A kiállítás felrázta a mérkőzést, s mindkét csapat óriási helyzeteket dolgozott ki, de úgy Musso, mint Soria nagyokat védett, így maradt a minimális különbségű hazai siker. 1–0

REAL OVIEDO–VALENCIA

A játéknap harmadik mérkőzésén a Valencia nem tudta két vállra fektetni az utolsó helyen álló asztúriaiakat, sőt, David Costas 30. percbe szerzett góljával az újonc gyűjtötte be a három pontot, így még nem teljesen reménytelen a helyzete a bennmaradás szempontjából. 1–0

SPANYOL LA LIGA
28. FORDULÓ
Girona–Athletic Bilbao 3–0 (Rincón 4., Unahi 77., Echeverri 90+2.)
Atlético Madrid–Getafe 1–0 (Molina 8.)
Kiállítva: Abkar (Getafe, 55.)
Oviedo–Valencia 1–0 (Costas 30.)

Később
21.00: Real Madrid–Elche (Tv: Spíler2)

Vasárnap
14.00: Mallorca–Espanyol (Tv: Spíler2)
16.15: Barcelona–Sevilla (Tv: Spíler2)
18.30: Betis–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
21.00: Real Sociedad–Osasuna (Tv: Spíler2)

Hétfő
21.00: Rayo Vallecano–Levante (Tv: Spíler2)

Pénteken játszották
Alavés–Villarreal 1–1 (R. Marín 40. – öngól, ill. Pépé 90+8.)

A LA LIGA ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Barcelona27221472–26+46 67 
2. Real Madrid27203456–23+33 63 
3. Atlético Madrid28176547–25+22 57 
4. Villarreal28174751–33+18 55 
5. Betis271110642–34+8 43 
6. Celta Vigo271010737–30+7 40 
7. Espanyol271071034–40–6 37 
8. Real Sociedad27981040–41–1 35 
9. Getafe281051323–30–7 35 
10. Athletic Bilbao281051330–40–10 35 
11. Osasuna27971132–3234 
12. Girona288101031–43–12 34 
13. Valencia28881230–42–12 32 
14. Rayo Vallecano277101027–33–6 31 
15. Sevilla27871235–42–7 31 
16. Alaves28771426–38–12 28 
17. Elche275111135–41–6 26 
18. Mallorca27671431–44–13 25 
19. Levante27571529–45–16 22 
20. Oviedo28491518–44–26 21 

 

 

