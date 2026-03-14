Echeverri varázsolt, a Girona legyőzte a Bilbaót; bombagóllal nyert az Atlético

Korán magához ragadta a vezetést a Girona, a negyedik percben Cihankov indítását Hugo Rincón lőtte állítgatás nélkül, éles szögből a kapu jobb oldalába. A katalán kiscsapat a szünet előtt megduplázhatta volna előnyét, de Unai Simón komoly bravúrt bemutatva babrált ki Vanattal.

A fordulás után komoly fölényben játszott az Athletic, de Paulo Gazzaniga komoly bravúrokkal őrizte csapata előnyét. A kihagyott lehetőségeket góllal büntette Míchel Sánchez együttese, a csereként beálló Echeverri ollózó mozdulattal juttatta el a labdát Azzedin Unahihoz, aki kapásból a hálóba belsőzött. A ráadásban az Unahit kiszolgáló Claudio Echeverri két védő között is átfűzte a labdát, majd az ötös sarkáról a kapuba gurított, beállítva a végeredményt. 3–0

Nem kellett sokat várni az első gólra a spanyol fővárosban, a 8. percben Nahuel Molina bődületesen nagy gólt ragasztott 25 méterről a bal felsőbe. A folytatásban Sörloth a kapufát találta el, míg a gólszerző Molina kétszer is megdolgoztatta Soriát. A fordulás után hamar emberhátrányba került a Getafe, miután Abdelkabir Abkar megfogta Sörloth nadrágját, beleértve azt is, ami benne volt. A kiállítás felrázta a mérkőzést, s mindkét csapat óriási helyzeteket dolgozott ki, de úgy Musso, mint Soria nagyokat védett, így maradt a minimális különbségű hazai siker. 1–0

A játéknap harmadik mérkőzésén a Valencia nem tudta két vállra fektetni az utolsó helyen álló asztúriaiakat, sőt, David Costas 30. percbe szerzett góljával az újonc gyűjtötte be a három pontot, így még nem teljesen reménytelen a helyzete a bennmaradás szempontjából. 1–0

SPANYOL LA LIGA

28. FORDULÓ

Girona–Athletic Bilbao 3–0 (Rincón 4., Unahi 77., Echeverri 90+2.)

Atlético Madrid–Getafe 1–0 (Molina 8.)

Kiállítva: Abkar (Getafe, 55.)

Oviedo–Valencia 1–0 (Costas 30.)

Később

21.00: Real Madrid–Elche (Tv: Spíler2)

Vasárnap

14.00: Mallorca–Espanyol (Tv: Spíler2)

16.15: Barcelona–Sevilla (Tv: Spíler2)

18.30: Betis–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

21.00: Real Sociedad–Osasuna (Tv: Spíler2)

Hétfő

21.00: Rayo Vallecano–Levante (Tv: Spíler2)

Pénteken játszották

Alavés–Villarreal 1–1 (R. Marín 40. – öngól, ill. Pépé 90+8.)