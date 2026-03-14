Echeverri varázsolt, a Girona legyőzte a Bilbaót; bombagóllal nyert az Atlético
GIRONA–ATHLETIC BILBAO
Korán magához ragadta a vezetést a Girona, a negyedik percben Cihankov indítását Hugo Rincón lőtte állítgatás nélkül, éles szögből a kapu jobb oldalába. A katalán kiscsapat a szünet előtt megduplázhatta volna előnyét, de Unai Simón komoly bravúrt bemutatva babrált ki Vanattal.
A fordulás után komoly fölényben játszott az Athletic, de Paulo Gazzaniga komoly bravúrokkal őrizte csapata előnyét. A kihagyott lehetőségeket góllal büntette Míchel Sánchez együttese, a csereként beálló Echeverri ollózó mozdulattal juttatta el a labdát Azzedin Unahihoz, aki kapásból a hálóba belsőzött. A ráadásban az Unahit kiszolgáló Claudio Echeverri két védő között is átfűzte a labdát, majd az ötös sarkáról a kapuba gurított, beállítva a végeredményt. 3–0
ATLÉTICO MADRID–GETAFE
Nem kellett sokat várni az első gólra a spanyol fővárosban, a 8. percben Nahuel Molina bődületesen nagy gólt ragasztott 25 méterről a bal felsőbe. A folytatásban Sörloth a kapufát találta el, míg a gólszerző Molina kétszer is megdolgoztatta Soriát. A fordulás után hamar emberhátrányba került a Getafe, miután Abdelkabir Abkar megfogta Sörloth nadrágját, beleértve azt is, ami benne volt. A kiállítás felrázta a mérkőzést, s mindkét csapat óriási helyzeteket dolgozott ki, de úgy Musso, mint Soria nagyokat védett, így maradt a minimális különbségű hazai siker. 1–0
REAL OVIEDO–VALENCIA
A játéknap harmadik mérkőzésén a Valencia nem tudta két vállra fektetni az utolsó helyen álló asztúriaiakat, sőt, David Costas 30. percbe szerzett góljával az újonc gyűjtötte be a három pontot, így még nem teljesen reménytelen a helyzete a bennmaradás szempontjából. 1–0
SPANYOL LA LIGA
28. FORDULÓ
Girona–Athletic Bilbao 3–0 (Rincón 4., Unahi 77., Echeverri 90+2.)
Atlético Madrid–Getafe 1–0 (Molina 8.)
Kiállítva: Abkar (Getafe, 55.)
Oviedo–Valencia 1–0 (Costas 30.)
Később
21.00: Real Madrid–Elche (Tv: Spíler2)
Vasárnap
14.00: Mallorca–Espanyol (Tv: Spíler2)
16.15: Barcelona–Sevilla (Tv: Spíler2)
18.30: Betis–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
21.00: Real Sociedad–Osasuna (Tv: Spíler2)
Hétfő
21.00: Rayo Vallecano–Levante (Tv: Spíler2)
Pénteken játszották
Alavés–Villarreal 1–1 (R. Marín 40. – öngól, ill. Pépé 90+8.)
|A LA LIGA ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Barcelona
|27
|22
|1
|4
|72–26
|+46
|67
|2. Real Madrid
|27
|20
|3
|4
|56–23
|+33
|63
|3. Atlético Madrid
|28
|17
|6
|5
|47–25
|+22
|57
|4. Villarreal
|28
|17
|4
|7
|51–33
|+18
|55
|5. Betis
|27
|11
|10
|6
|42–34
|+8
|43
|6. Celta Vigo
|27
|10
|10
|7
|37–30
|+7
|40
|7. Espanyol
|27
|10
|7
|10
|34–40
|–6
|37
|8. Real Sociedad
|27
|9
|8
|10
|40–41
|–1
|35
|9. Getafe
|28
|10
|5
|13
|23–30
|–7
|35
|10. Athletic Bilbao
|28
|10
|5
|13
|30–40
|–10
|35
|11. Osasuna
|27
|9
|7
|11
|32–32
|0
|34
|12. Girona
|28
|8
|10
|10
|31–43
|–12
|34
|13. Valencia
|28
|8
|8
|12
|30–42
|–12
|32
|14. Rayo Vallecano
|27
|7
|10
|10
|27–33
|–6
|31
|15. Sevilla
|27
|8
|7
|12
|35–42
|–7
|31
|16. Alaves
|28
|7
|7
|14
|26–38
|–12
|28
|17. Elche
|27
|5
|11
|11
|35–41
|–6
|26
|18. Mallorca
|27
|6
|7
|14
|31–44
|–13
|25
|19. Levante
|27
|5
|7
|15
|29–45
|–16
|22
|20. Oviedo
|28
|4
|9
|15
|18–44
|–26
|21