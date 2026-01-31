Meglepetés Oviedóban, 14 nyeretlen meccs után győzött az asztúriai gárda
Nem ez volt az idény legszórakoztatóbb meccse, de az idénybeli harmadik edzőjét fogyasztó Oviedo – dacára annak, hogy csak 34 százalékos labdabirtoklást hozott össze a meccsen – többet tett a gólszerzésért, mint katalán ellenfele. A 74. percben lőtt Iliasz Saira-góllal mindhárom pontot megszerezte a ligautolsó asztúriai együttes, amely így hatpontos hátrányban van a már bennmaradó helyen álló Getafével szemben. 1–0
Gerard Moreno tizenegyesével szerezte meg a vezetést a Villarreal Pamplonában a 17. percben, de három perccel később jött is az Osasuna válasza – Víctor Munoz fejjel volt eredményes. A hazaiak még a szünetben fordítani tudtak Ante Budimir fejesével, de erre is volt válasza a „sárga tengeralattjárónak” – a 70. percben az első vendég gólt szerző Moreno ismét betalált (ugyancsak fejjel), beállíva a végeredményt.
SPANYOL LA LIGA
22. FORDULÓ
Oviedo–Girona 1–0 (Saira 74.)
Osasuna–Villarreal 2–2 (V. Munoz 20., Bzdimir 45+2., ill. G. Moreno 17,. 70. – az első 11-esből)
18.30: Levante–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)
21.00: Elche–Barcelona (Tv: Spíler2)
A TOVÁBBI PROGRAM
Vasárnap
14.00: Real Madrid–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
16.15: Betis–Valencia (Tv: Spíler2)
18.30: Getafe–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
21.00: Athletic Bilbao–Real Sociedad (Tv: Spíler2)
Hétfő
21.00: Mallorca–Sevilla (Tv: Spíler2)
Pénteken játszották
Espanyol–Alavés 1–2 (R. Fernández 15., ill. A. Blanco 27., Boyé 71.)
|A LA LIGA ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Barcelona
|21
|17
|1
|3
|57–22
|+35
|52
|2. Real Madrid
|21
|16
|3
|2
|45–17
|+28
|51
|3. Atlético Madrid
|21
|13
|5
|3
|38–17
|+21
|44
|4. Villarreal
|21
|13
|3
|5
|39–23
|+16
|42
|5. Espanyol
|22
|10
|4
|8
|26–27
|–1
|34
|6. Betis
|21
|8
|8
|5
|34–27
|+7
|32
|7. Celta Vigo
|21
|8
|8
|5
|29–23
|+6
|32
|8. Real Sociedad
|21
|7
|6
|8
|29–29
|0
|27
|9. Osasuna
|22
|7
|5
|10
|26–27
|–1
|26
|10. Alaves
|22
|7
|4
|11
|20–27
|–7
|25
|11. Girona
|22
|6
|7
|9
|21–36
|–15
|25
|12. Elche
|21
|5
|9
|7
|29–29
|0
|24
|13. Sevilla
|21
|7
|3
|11
|28–33
|–5
|24
|14. Athletic Bilbao
|21
|7
|3
|11
|20–30
|–10
|24
|15. Valencia
|21
|5
|8
|8
|22–33
|–11
|23
|16. Rayo Vallecano
|21
|5
|7
|9
|17–28
|–11
|22
|17. Getafe
|21
|6
|4
|11
|16–27
|–11
|22
|18. Mallorca
|21
|5
|6
|10
|24–33
|–9
|21
|19. Levante
|20
|4
|5
|11
|24–34
|–10
|17
|20. Oviedo
|22
|3
|7
|12
|12–34
|–22
|16