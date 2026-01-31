Nemzeti Sportrádió

Meglepetés Oviedóban, 14 nyeretlen meccs után győzött az asztúriai gárda

2026.01.31.
Fotó: Getty Images
A Real Oviedo kisebb meglepetésre 1–0-ra legyőzte a Gironát a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 22. fordulójában szombat délután.

Nem ez volt az idény legszórakoztatóbb meccse, de az idénybeli harmadik edzőjét fogyasztó Oviedo – dacára annak, hogy csak 34 százalékos labdabirtoklást hozott össze a meccsen – többet tett a gólszerzésért, mint katalán ellenfele. A 74. percben lőtt Iliasz Saira-góllal mindhárom pontot megszerezte a ligautolsó asztúriai együttes, amely így hatpontos hátrányban van a már bennmaradó helyen álló Getafével szemben. 1–0

Gerard Moreno tizenegyesével szerezte meg a vezetést a Villarreal Pamplonában a 17. percben, de három perccel később jött is az Osasuna válasza – Víctor Munoz fejjel volt eredményes. A hazaiak még a szünetben fordítani tudtak Ante Budimir fejesével, de erre is volt válasza a „sárga tengeralattjárónak” – a 70. percben az első vendég gólt szerző Moreno ismét betalált (ugyancsak fejjel), beállíva a végeredményt. 

SPANYOL LA LIGA
22. FORDULÓ
Oviedo–Girona 1–0 (Saira 74.)
Osasuna–Villarreal 2–2 (V. Munoz 20., Bzdimir 45+2., ill. G. Moreno 17,. 70. – az első 11-esből)
18.30: Levante–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)
21.00: Elche–Barcelona (Tv: Spíler2)

A TOVÁBBI PROGRAM
Vasárnap
14.00: Real Madrid–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
16.15: Betis–Valencia (Tv: Spíler2)
18.30: Getafe–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
21.00: Athletic Bilbao–Real Sociedad (Tv: Spíler2)
Hétfő
21.00: Mallorca–Sevilla (Tv: Spíler2)
Pénteken játszották
Espanyol–Alavés 1–2 (R. Fernández 15., ill. A. Blanco 27., Boyé 71.)

A LA LIGA ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Barcelona21171357–22+35 52 
2. Real Madrid21163245–17+28 51 
3. Atlético Madrid21135338–17+21 44 
4. Villarreal21133539–23+16 42 
5. Espanyol22104826–27–1 34 
6. Betis2188534–27+7 32 
7. Celta Vigo2188529–23+6 32 
8. Real Sociedad2176829–2927 
9. Osasuna22751026–27–1 26 
10. Alaves22741120–27–7 25 
11. Girona2267921–36–15 25 
12. Elche2159729–2924 
13. Sevilla21731128–33–5 24 
14. Athletic Bilbao21731120–30–10 24 
15. Valencia2158822–33–11 23 
16. Rayo Vallecano2157917–28–11 22 
17. Getafe21641116–27–11 22 
18. Mallorca21561024–33–9 21 
19. Levante20451124–34–10 17 
20. Oviedo22371212–34–22 16 

 

Ezek is érdekelhetik