Meglepetés Oviedóban, 14 nyeretlen meccs után győzött az asztúriai gárda

Nem ez volt az idény legszórakoztatóbb meccse, de az idénybeli harmadik edzőjét fogyasztó Oviedo – dacára annak, hogy csak 34 százalékos labdabirtoklást hozott össze a meccsen – többet tett a gólszerzésért, mint katalán ellenfele. A 74. percben lőtt Iliasz Saira-góllal mindhárom pontot megszerezte a ligautolsó asztúriai együttes, amely így hatpontos hátrányban van a már bennmaradó helyen álló Getafével szemben. 1–0

Gerard Moreno tizenegyesével szerezte meg a vezetést a Villarreal Pamplonában a 17. percben, de három perccel később jött is az Osasuna válasza – Víctor Munoz fejjel volt eredményes. A hazaiak még a szünetben fordítani tudtak Ante Budimir fejesével, de erre is volt válasza a „sárga tengeralattjárónak” – a 70. percben az első vendég gólt szerző Moreno ismét betalált (ugyancsak fejjel), beállíva a végeredményt.

SPANYOL LA LIGA

22. FORDULÓ

Oviedo–Girona 1–0 (Saira 74.)

Osasuna–Villarreal 2–2 (V. Munoz 20., Bzdimir 45+2., ill. G. Moreno 17,. 70. – az első 11-esből)

18.30: Levante–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

21.00: Elche–Barcelona (Tv: Spíler2)

A TOVÁBBI PROGRAM

Vasárnap

14.00: Real Madrid–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

16.15: Betis–Valencia (Tv: Spíler2)

18.30: Getafe–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

21.00: Athletic Bilbao–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

Hétfő

21.00: Mallorca–Sevilla (Tv: Spíler2)

Pénteken játszották

Espanyol–Alavés 1–2 (R. Fernández 15., ill. A. Blanco 27., Boyé 71.)