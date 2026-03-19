Marco Rossi jó hírrel ébresztette fel Csinger Márkot; Yvonne Turner a vb-részvételről

Néhány órával a keddi kerethirdetés előtt tudta meg a 22 éves Csinger Márk, hogy Marco Rossi szövetségi kapitány számít rá a szlovénok és a görögök elleni márciusi felkészülési mérkőzésen. „Még félig aludtam, és bár a jó hír is megtette ébresztőnek, a barátnőm örömkiáltása után biztos volt: vége az alvásnak – mondta lapunknak nevetve az ETO FC védője. – Hirtelen fel sem tudnám sorolni, kinek kellene megköszönnöm, hogy idáig eljutottam, az egész utamon sokan támogattak.” A futballista Jászboldogházán nevelkedett, nyolcéves volt, amikor Zagyvarékasra járt edzésre. „A nagyapám már nyugdíjas volt, ráért, ő kísért el. Mondogatta: egyszer az NB I-ben futballozol majd. Máig fáj a szívem, hogy az élvonalbeli bemutatkozásomat már nem érhette meg.”

„Olyan, mintha még mindig ébren álmodnék! Ilyenkor teljesen más megvilágításba kerül az a sok fárasztó edzés, utazás vagy a fizikai és mentális megpróbáltatás, amit a vb-selejtező jelentett azzal, hogy hét nap alatt öt meccset kellett játszani. Fantasztikus emberekből álló, nagyszerű csapatunk van. Nekem a honosítás nemcsak magyar útlevelet jelent, büszkeséget is. Valahányszor felvettem a válogatott mezt, mérhetetlenül büszke voltam. Magabiztosak voltunk, végig hittünk magunkban, és ezt meg is mutattuk. Amikor már tudtuk, hogy győzni kell a törökök ellen, és az öltözőben készülődtünk, akkor sem estünk kétségbe” – többek között erről is beszélt Yvonne Turner, a magyar női kosárlabda-válogatott honosított játékosa a vb-szereplés kiharcolása után Isztambulban.

„Tisztában voltunk vele, milyen nehéz mérkőzés vár a csapatra. Sajnos túlságosan egyszerű helyzetekben hibáztunk, ez most megpecsételte a sorsunkat. A gyors gólok után érthető volt, hogy megnőtt az ellenfél játékosainak önbizalma, élvezték a futballt, és újabb gólokat szereztek. Egy nullánál nem lett volna szabad megijedni, szétesni. Kevés volt, hogy az első mérkőzésen kiválóan teljesített a csapat. Tudtuk, milyen képességű csapat otthonában lépünk pályára, hogy a kétgólos előny ellenére roppant kemény lesz a visszavágó. Higgye el mindenki, erre készültünk. Senki sem gondolta, hogy ugyanolyan mérkőzés lesz a bragai, mint a budapesti volt. Búcsúztunk, de az öltözőben azt mondtam a játékosoknak, ne legyenek szomorúak, az összképet kell nézni, büszke vagyok rájuk, a stáb tagjaira és mindenkire a klubnál. Előbb-utóbb ezek az utak véget érnek, számunkra most jött el ez a pillanat” – mondta Robbie Keane, az FTC vezetőedzője a Braga elleni vesztes Európa-liga-csata után.

