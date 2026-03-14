A Real Madrid a Manchester City után az Elchét is legyőzte

A Real Madrid a Getafe elleni vereséget követően a bajnokságban a Celta Vigót, a BL-ben pedig a Manchester Cityt győzte le, és természetesen az Elche ellen is toronymagas esélyes volt. Igaz, ősszel az újonc meglepetésre 2–2-t játszott a fővárosiakkal.
Ahogy várható volt, a Real Madrid játszott fölényben az első félidőben, és a 39. percben megszerezte a vezetést: egy szabadrúgás után nem tudott felszabadítani az elchei védelem, a labda az előrehúzódó Antonio Rüdiger elé került, aki nagy erővel, állítgatás nélkül lőtt a kapuba.
A félidő vége előtt növelte előnyét a hazai csapat, Fran Garcia passzát Federico Valverde átvette, majd 16 méterről nagy gólt ragasztott a bal felső sarokba. Az uruguayi középpályás a Manchester City elleni triplája után a bajnokságban is eredményes volt.
A 66. percben Daniel Yanez beadása után Dean Huijsen fejelt a jobb sarokba, a középső védő az őszi mérkőzésen is gólt szerzett az Elche ellen. A 85. percben öngóllal ugyan szépítettek a vendégek, de Arda Güler a 89. percben a saját térfeléről nagyszerű gólt lőtt, kihasználva, hogy Dituro kapus kint kalandozott.
A Real Madrid a győzelmével egy pontra megközelítette az egy meccsel kevesebbet játszó Barcelonát.
SPANYOL LA LIGA
28. FORDULÓ
Real Madrid–Elche 4–1 (Rüdiger 39., Valverde 44., Huijsen 66., Güler 89., ill. Moran 85. – öngól)
Girona–Athletic Bilbao 3–0 (Rincón 4., Unahi 77., Echeverri 90+2.)
Atlético Madrid–Getafe 1–0 (Molina 8.)
Kiállítva: Abkar (Getafe, 55.)
Oviedo–Valencia 1–0 (Costas 30.)
A TOVÁBBI PROGRAM
Vasárnap
14.00: Mallorca–Espanyol (Tv: Spíler2)
16.15: Barcelona–Sevilla (Tv: Spíler2)
18.30: Betis–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
21.00: Real Sociedad–Osasuna (Tv: Spíler2)
Hétfő
21.00: Rayo Vallecano–Levante (Tv: Spíler2)
Péntek
Alavés–Villarreal 1–1 (R. Marín 40. – öngól, ill. Pépé 90+8.)
|A LA LIGA ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Barcelona
|27
|22
|1
|4
|72–26
|+46
|67
|2. Real Madrid
|28
|21
|3
|4
|60–24
|+36
|66
|3. Atlético Madrid
|28
|17
|6
|5
|47–25
|+22
|57
|4. Villarreal
|28
|17
|4
|7
|51–33
|+18
|55
|5. Betis
|27
|11
|10
|6
|42–34
|+8
|43
|6. Celta Vigo
|27
|10
|10
|7
|37–30
|+7
|40
|7. Espanyol
|27
|10
|7
|10
|34–40
|–6
|37
|8. Real Sociedad
|27
|9
|8
|10
|40–41
|–1
|35
|9. Getafe
|28
|10
|5
|13
|23–30
|–7
|35
|10. Athletic Bilbao
|28
|10
|5
|13
|30–40
|–10
|35
|11. Osasuna
|27
|9
|7
|11
|32–32
|0
|34
|12. Girona
|28
|8
|10
|10
|31–43
|–12
|34
|13. Valencia
|28
|8
|8
|12
|30–42
|–12
|32
|14. Rayo Vallecano
|27
|7
|10
|10
|27–33
|–6
|31
|15. Sevilla
|27
|8
|7
|12
|35–42
|–7
|31
|16. Alaves
|28
|7
|7
|14
|26–38
|–12
|28
|17. Elche
|28
|5
|11
|12
|36–45
|–9
|26
|18. Mallorca
|27
|6
|7
|14
|31–44
|–13
|25
|19. Levante
|27
|5
|7
|15
|29–45
|–16
|22
|20. Oviedo
|28
|4
|9
|15
|18–44
|–26
|21