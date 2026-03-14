A Real Madrid a Manchester City után az Elchét is legyőzte

A Real Madrid a Getafe elleni vereséget követően a bajnokságban a Celta Vigót, a BL-ben pedig a Manchester Cityt győzte le, és természetesen az Elche ellen is toronymagas esélyes volt. Igaz, ősszel az újonc meglepetésre 2–2-t játszott a fővárosiakkal.

Ahogy várható volt, a Real Madrid játszott fölényben az első félidőben, és a 39. percben megszerezte a vezetést: egy szabadrúgás után nem tudott felszabadítani az elchei védelem, a labda az előrehúzódó Antonio Rüdiger elé került, aki nagy erővel, állítgatás nélkül lőtt a kapuba.

A félidő vége előtt növelte előnyét a hazai csapat, Fran Garcia passzát Federico Valverde átvette, majd 16 méterről nagy gólt ragasztott a bal felső sarokba. Az uruguayi középpályás a Manchester City elleni triplája után a bajnokságban is eredményes volt.

A 66. percben Daniel Yanez beadása után Dean Huijsen fejelt a jobb sarokba, a középső védő az őszi mérkőzésen is gólt szerzett az Elche ellen. A 85. percben öngóllal ugyan szépítettek a vendégek, de Arda Güler a 89. percben a saját térfeléről nagyszerű gólt lőtt, kihasználva, hogy Dituro kapus kint kalandozott.

A Real Madrid a győzelmével egy pontra megközelítette az egy meccsel kevesebbet játszó Barcelonát.

SPANYOL LA LIGA

28. FORDULÓ

Real Madrid–Elche 4–1 (Rüdiger 39., Valverde 44., Huijsen 66., Güler 89., ill. Moran 85. – öngól)

Girona–Athletic Bilbao 3–0 (Rincón 4., Unahi 77., Echeverri 90+2.)

Atlético Madrid–Getafe 1–0 (Molina 8.)

Kiállítva: Abkar (Getafe, 55.)

Oviedo–Valencia 1–0 (Costas 30.)

A TOVÁBBI PROGRAM

Vasárnap

14.00: Mallorca–Espanyol (Tv: Spíler2)

16.15: Barcelona–Sevilla (Tv: Spíler2)

18.30: Betis–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

21.00: Real Sociedad–Osasuna (Tv: Spíler2)

Hétfő

21.00: Rayo Vallecano–Levante (Tv: Spíler2)

Péntek

Alavés–Villarreal 1–1 (R. Marín 40. – öngól, ill. Pépé 90+8.)