Csütörtöki sportműsor: El- és Kl-nyolcaddöntő, Klagenfurt–Fehérvár, Fucsovics és Marozsán Miamiban

MÁRCIUS 19., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

EURÓPA-LIGA

NYOLCADDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

18.45: Freiburg (német)–Genk (belga)

18.45: Olympique Lyon (francia)–Celta Vigo (spanyol)

18.45: Midtjylland (dán)–Nottingham Forest (angol) (Tv: Sport2)

21.00: Real Betis (spanyol)–Panathinaikosz (görög)

21.00: Porto (portugál)–VfB Stuttgart (német)

21.00: Roma (olasz)–Bologna (olasz)

21.00: Aston Villa (angol)–Lille (francia)

KONFERENCIALIGA

NYOLCADDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

18.45: AEK Larnaca (ciprusi)–Crystal Palace (angol)

18.45: Raków Czestochowa (lengyel)–Fiorentina (olasz)

18.45: AEK Athén (görög)–Celje (szlovén)

18.45: Mainz (német)–Sigma Olomouc (cseh)

21.00: Sahtar Doneck (ukrán)–Lech Poznan (lengyel)

21.00: Sparta Praha (cseh)–AZ (holland)

21.00: Rayo Vallecano (spanyol)–Samsunspor (török)

21.00: Strasbourg (francia)–HNK Rijeka (horvát)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

DARTS

Premier League

20.00: 7. forduló, Dublin (Tv: Sport1)

ERŐEMELÉS

17.30: European Classic Championship, Valletta (Tv: Eurosport1)

GOLF

19.00: PGA Tour, Valspar Championship, 1. nap (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG

Osztrák liga, negyeddöntő, 3. mérkőzés

19.15: Klagenfurt (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19 – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

KERÉKPÁR

14.00: Grand Prix Denain, férfiak (Tv: Eurosport2)

KOSÁRLABDA

FÉRFI EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 32. FORDULÓ

18.00: Valencia (spanyol)–Barcelona (spanyol)

18.30: Anadolu Efes (török)–Monaco (francia)

20.05: Hapoel Tel-Aviv (izraeli)–Virtus Bologna (olasz)

20.15: Olympiakosz (görög)–Baskonia (spanyol)

20.30: Bayern München (német)–Dubai Basketball (arab emírségekbeli)

20.45: Paris Basketball (francia)–Partizan Beograd (szerb)

NCAA

March Madness

17.15: 1. forduló (Tv: Match4)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+Tuti 1041 (Tv: Sport1)

ÖKÖLVÍVÁS

70. nemzetközi TippmixPro Bocskai István-emlékverseny, Debrecen

14.00: negyeddöntők, elődöntők

SZNÚKER

7.00: World Open, 3. forduló (Tv: Eurosport1)

12.00: World Open, 3. forduló (Tv: Eurosport1)

TÉLI SPORTOK

Szabad stílusú sí

11.50: slopestyle, világkupa, férfiak és nők, Tignes (Tv: Eurosport2)

TENISZ

ATP – Miami, egyes, 1. forduló (a 64 közé jutásért)

15.00: Fucsovics Márton–Christopher O'Connell (ausztrál)

16.00: Marozsán Fábián–Joao Fonseca (brazil)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Németh Kornél, Gyurta Gergely, Marosán György

Szerkesztő: Erdei Márk

6.00: A hét sporteseményei és érdekességei Nemzeti sportkrónika

7.00: Visszatekintünk a Braga–FTC Európa-liga-nyolcaddöntőre, az FTC–Győr női kézilabda-bajnoki rangadóra, megvan a futball BL negyeddöntőjének párosítása

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet, Nemzeti sportkrónika

8.30: A vonalban Holczer Ádám

9.00: Pálinger Katalint, a kézilabda-szövetség alelnökét hívjuk

9.30: Mi lesz ma a Nemzeti Sportrádióban és a sport világában?

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a Ferencváros női kézilabdacsapata a Bajnokok Ligája csoportkörében a 2025–2026-os idényben

12.00: Bajnokok

12.40: Nemzeti sportkrónika

14.00: 40x20 – kézilabda-magazin

14.35: Dupla tízes. Nemzeti sportkrónika

14.35: Újratöltve

Hazafutás

Műsorvezető: Edvi László

Szerkesztő: L. Pap István

15.00: Labdarúgás, Braga–Ferencváros Európa-liga-nyolcaddöntő után

16.00: Nemzeti Sportkör, vendég: Bittmann Emil, Göbölyös Gábor, Székely Dávid

17.00: A TF Spirit Olimpiai Tanulmányok Kutatási Központjának megnyitójáról Bera Emese tudósít

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Kosárlabda, itthon a vb-részvételt kiharcoló női kosárlabdázók

Körkapcsolás

Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Regős László Pál

19.15: Jégkorong, közvetítés a Klagenfurt–Fehérvár ICEHL-negyeddöntőről. Kommentátor: Virányi Zsolt

21.30: Atlétika, pénteken kezdődik a fedett pályás világbajnokság

22.30: Sportvilág Kreisz Bálinttal