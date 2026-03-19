Csütörtöki sportműsor: El- és Kl-nyolcaddöntő, Klagenfurt–Fehérvár, Fucsovics és Marozsán Miamiban
MÁRCIUS 19., CSÜTÖRTÖK
FUTBALLPROGRAM
EURÓPA-LIGA
NYOLCADDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
18.45: Freiburg (német)–Genk (belga)
18.45: Olympique Lyon (francia)–Celta Vigo (spanyol)
18.45: Midtjylland (dán)–Nottingham Forest (angol) (Tv: Sport2)
21.00: Real Betis (spanyol)–Panathinaikosz (görög)
21.00: Porto (portugál)–VfB Stuttgart (német)
21.00: Roma (olasz)–Bologna (olasz)
21.00: Aston Villa (angol)–Lille (francia)
KONFERENCIALIGA
NYOLCADDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
18.45: AEK Larnaca (ciprusi)–Crystal Palace (angol)
18.45: Raków Czestochowa (lengyel)–Fiorentina (olasz)
18.45: AEK Athén (görög)–Celje (szlovén)
18.45: Mainz (német)–Sigma Olomouc (cseh)
21.00: Sahtar Doneck (ukrán)–Lech Poznan (lengyel)
21.00: Sparta Praha (cseh)–AZ (holland)
21.00: Rayo Vallecano (spanyol)–Samsunspor (török)
21.00: Strasbourg (francia)–HNK Rijeka (horvát)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
DARTS
Premier League
20.00: 7. forduló, Dublin (Tv: Sport1)
ERŐEMELÉS
17.30: European Classic Championship, Valletta (Tv: Eurosport1)
GOLF
19.00: PGA Tour, Valspar Championship, 1. nap (Tv: Eurosport2)
JÉGKORONG
Osztrák liga, negyeddöntő, 3. mérkőzés
19.15: Klagenfurt (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19 – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
KERÉKPÁR
14.00: Grand Prix Denain, férfiak (Tv: Eurosport2)
KOSÁRLABDA
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 32. FORDULÓ
18.00: Valencia (spanyol)–Barcelona (spanyol)
18.30: Anadolu Efes (török)–Monaco (francia)
20.05: Hapoel Tel-Aviv (izraeli)–Virtus Bologna (olasz)
20.15: Olympiakosz (görög)–Baskonia (spanyol)
20.30: Bayern München (német)–Dubai Basketball (arab emírségekbeli)
20.45: Paris Basketball (francia)–Partizan Beograd (szerb)
NCAA
March Madness
17.15: 1. forduló (Tv: Match4)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+Tuti 1041 (Tv: Sport1)
ÖKÖLVÍVÁS
70. nemzetközi TippmixPro Bocskai István-emlékverseny, Debrecen
14.00: negyeddöntők, elődöntők
SZNÚKER
7.00: World Open, 3. forduló (Tv: Eurosport1)
12.00: World Open, 3. forduló (Tv: Eurosport1)
TÉLI SPORTOK
Szabad stílusú sí
11.50: slopestyle, világkupa, férfiak és nők, Tignes (Tv: Eurosport2)
TENISZ
ATP – Miami, egyes, 1. forduló (a 64 közé jutásért)
15.00: Fucsovics Márton–Christopher O'Connell (ausztrál)
16.00: Marozsán Fábián–Joao Fonseca (brazil)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Németh Kornél, Gyurta Gergely, Marosán György
Szerkesztő: Erdei Márk
6.00: A hét sporteseményei és érdekességei Nemzeti sportkrónika
7.00: Visszatekintünk a Braga–FTC Európa-liga-nyolcaddöntőre, az FTC–Győr női kézilabda-bajnoki rangadóra, megvan a futball BL negyeddöntőjének párosítása
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet, Nemzeti sportkrónika
8.30: A vonalban Holczer Ádám
9.00: Pálinger Katalint, a kézilabda-szövetség alelnökét hívjuk
9.30: Mi lesz ma a Nemzeti Sportrádióban és a sport világában?
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a Ferencváros női kézilabdacsapata a Bajnokok Ligája csoportkörében a 2025–2026-os idényben
12.00: Bajnokok
12.40: Nemzeti sportkrónika
14.00: 40x20 – kézilabda-magazin
14.35: Dupla tízes. Nemzeti sportkrónika
14.35: Újratöltve
Hazafutás
Műsorvezető: Edvi László
Szerkesztő: L. Pap István
15.00: Labdarúgás, Braga–Ferencváros Európa-liga-nyolcaddöntő után
16.00: Nemzeti Sportkör, vendég: Bittmann Emil, Göbölyös Gábor, Székely Dávid
17.00: A TF Spirit Olimpiai Tanulmányok Kutatási Központjának megnyitójáról Bera Emese tudósít
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Kosárlabda, itthon a vb-részvételt kiharcoló női kosárlabdázók
Körkapcsolás
Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Regős László Pál
19.15: Jégkorong, közvetítés a Klagenfurt–Fehérvár ICEHL-negyeddöntőről. Kommentátor: Virányi Zsolt
21.30: Atlétika, pénteken kezdődik a fedett pályás világbajnokság
22.30: Sportvilág Kreisz Bálinttal