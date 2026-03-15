La Liga: emberelőnyben fordított a Mallorca az Espanyol ellen

2026.03.15. 16:05
Samu Costa (szemben) a Mallorca győztes gólját ünnepli (Fotó: Getty Images)
Espanyol Mallorca La Liga
A félidőben még 1–0-ra vezetett az Espanyol a Mallorca otthonában, ám a katalánok gólját szerző Charles Pickelt a második félidő elején durvaság miatt kiállították, s a baleáriak az emberfórt kihasználva 2–1-re nyertek a spanyol első osztályú bajnokság 28. fordulójának első vasárnapi mérkőzésén.

Meglehetősen eseménydús első félidőt hozott az Espanyol mallorcai vendégjátéka. A labdát többet birtokló hazaiak és a kontráikban bízó vendégek is bátran vették célba az ellenfél kapuját, a vörös-feketék részéről Manu Morlanes, a vendégekéről Omar el-Hilali előtt adódott nagy lehetőség, de előbbi lövése a blokkban halt el, utóbbi kísérlete pedig Leo Román kapus kesztyűi közt végezte. Fél óra elteltével az espanyolos Kike García talált a kapuba lesről, hogy aztán hat perccel később már érvényes találatot szerezzenek a látogatók: Tyrhys Dolan passzából Charles Pickel lőtt a bal alsó sarokba.

A svájci születésű kongói középpályás aztán az 54. percben hősből „főgonosszá” változott: durvaság miatt kiállították, s a játékvezető után tizenegy perccel később a Mallorca is büntetett – Pablo Torre bombázott a kapu bal oldalába. A gól előtti jelenetsort Ricardo de Burgos Bengoetxea a VAR-stábbal együtt alaposan kivesézte, majd úgy öt perc vizsgálódás után úgy döntött, szabályos körülmények között esett a találat. Az egyenlítés után várható volt, hogy az addig is mezőnyfölényben játszó baleáriak mindent megtesznek azért, hogy bepréseljék a második góljukat. Erőfeszítéseik a 88. percben hozták meg gyümölcsüket: Samu Costa zseniális labdaátvétellel került ziccerbe, és a befejezést is higgadtan oldotta meg, megnyerve ezzel csapatának a mérkőzést. 2–1

SPANYOL LA LIGA
28. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Mallorca–Espanyol 2–1 (P. Torre 65., S. Costa 88., ill. Pickel 36.)
Kiállítva: Pickel (54.)
Később
16.15: Barcelona–Sevilla (Tv: Spíler2)
18.30: Betis–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
21.00: Real Sociedad–Osasuna (Tv: Spíler2)

A TOVÁBBI PROGRAM
Hétfőn játsszák
21.00: Rayo Vallecano–Levante (Tv: Spíler2)
Szombaton játszották
Real Madrid–Elche 4–1 (Rüdiger 39., Valverde 44., Huijsen 66., Güler 89., ill. Manuel Ángel 85. – öngól)
Girona–Athletic Bilbao 3–0 (Rincón 4., Unahi 77., Echeverri 90+2.)
Atlético Madrid–Getafe 1–0 (Molina 8.)
Kiállítva: Abkar (Getafe, 55.)
Oviedo–Valencia 1–0 (Costas 30.)
Pénteken játszották
Alavés–Villarreal 1–1 (R. Marín 40. – öngól, ill. Pépé 90+8.)

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Barcelona27221472–26+46 67 
2. Real Madrid28213463–25+38 66 
3. Atlético Madrid28176547–25+22 57 
4. Villarreal28174751–33+18 55 
5. Betis271110642–34+8 43 
6. Celta Vigo271010737–30+7 40 
7. Espanyol281071135–42–7 37 
8. Real Sociedad27981040–41–1 35 
9. Getafe281051323–30–7 35 
10. Athletic Bilbao281051330–40–10 35 
11. Osasuna27971133–35–2 34 
12. Girona288101031–43–12 34 
13. Valencia28881230–42–12 32 
14. Rayo Vallecano277101027–33–6 31 
15. Sevilla27871235–42–7 31 
16. Mallorca28771433–45–12 28 
17. Alaves28771426–38–12 28 
18. Elche285111236–45–9 26 
19. Levante27571529–45–16 22 
20. Oviedo28491518–44–26 21 

 

 

