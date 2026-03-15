La Liga: emberelőnyben fordított a Mallorca az Espanyol ellen
Meglehetősen eseménydús első félidőt hozott az Espanyol mallorcai vendégjátéka. A labdát többet birtokló hazaiak és a kontráikban bízó vendégek is bátran vették célba az ellenfél kapuját, a vörös-feketék részéről Manu Morlanes, a vendégekéről Omar el-Hilali előtt adódott nagy lehetőség, de előbbi lövése a blokkban halt el, utóbbi kísérlete pedig Leo Román kapus kesztyűi közt végezte. Fél óra elteltével az espanyolos Kike García talált a kapuba lesről, hogy aztán hat perccel később már érvényes találatot szerezzenek a látogatók: Tyrhys Dolan passzából Charles Pickel lőtt a bal alsó sarokba.
A svájci születésű kongói középpályás aztán az 54. percben hősből „főgonosszá” változott: durvaság miatt kiállították, s a játékvezető után tizenegy perccel később a Mallorca is büntetett – Pablo Torre bombázott a kapu bal oldalába. A gól előtti jelenetsort Ricardo de Burgos Bengoetxea a VAR-stábbal együtt alaposan kivesézte, majd úgy öt perc vizsgálódás után úgy döntött, szabályos körülmények között esett a találat. Az egyenlítés után várható volt, hogy az addig is mezőnyfölényben játszó baleáriak mindent megtesznek azért, hogy bepréseljék a második góljukat. Erőfeszítéseik a 88. percben hozták meg gyümölcsüket: Samu Costa zseniális labdaátvétellel került ziccerbe, és a befejezést is higgadtan oldotta meg, megnyerve ezzel csapatának a mérkőzést. 2–1
SPANYOL LA LIGA
28. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Mallorca–Espanyol 2–1 (P. Torre 65., S. Costa 88., ill. Pickel 36.)
Kiállítva: Pickel (54.)
Később
16.15: Barcelona–Sevilla (Tv: Spíler2)
18.30: Betis–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
21.00: Real Sociedad–Osasuna (Tv: Spíler2)
A TOVÁBBI PROGRAM
Hétfőn játsszák
21.00: Rayo Vallecano–Levante (Tv: Spíler2)
Szombaton játszották
Real Madrid–Elche 4–1 (Rüdiger 39., Valverde 44., Huijsen 66., Güler 89., ill. Manuel Ángel 85. – öngól)
Girona–Athletic Bilbao 3–0 (Rincón 4., Unahi 77., Echeverri 90+2.)
Atlético Madrid–Getafe 1–0 (Molina 8.)
Kiállítva: Abkar (Getafe, 55.)
Oviedo–Valencia 1–0 (Costas 30.)
Pénteken játszották
Alavés–Villarreal 1–1 (R. Marín 40. – öngól, ill. Pépé 90+8.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Barcelona
|27
|22
|1
|4
|72–26
|+46
|67
|2. Real Madrid
|28
|21
|3
|4
|63–25
|+38
|66
|3. Atlético Madrid
|28
|17
|6
|5
|47–25
|+22
|57
|4. Villarreal
|28
|17
|4
|7
|51–33
|+18
|55
|5. Betis
|27
|11
|10
|6
|42–34
|+8
|43
|6. Celta Vigo
|27
|10
|10
|7
|37–30
|+7
|40
|7. Espanyol
|28
|10
|7
|11
|35–42
|–7
|37
|8. Real Sociedad
|27
|9
|8
|10
|40–41
|–1
|35
|9. Getafe
|28
|10
|5
|13
|23–30
|–7
|35
|10. Athletic Bilbao
|28
|10
|5
|13
|30–40
|–10
|35
|11. Osasuna
|27
|9
|7
|11
|33–35
|–2
|34
|12. Girona
|28
|8
|10
|10
|31–43
|–12
|34
|13. Valencia
|28
|8
|8
|12
|30–42
|–12
|32
|14. Rayo Vallecano
|27
|7
|10
|10
|27–33
|–6
|31
|15. Sevilla
|27
|8
|7
|12
|35–42
|–7
|31
|16. Mallorca
|28
|7
|7
|14
|33–45
|–12
|28
|17. Alaves
|28
|7
|7
|14
|26–38
|–12
|28
|18. Elche
|28
|5
|11
|12
|36–45
|–9
|26
|19. Levante
|27
|5
|7
|15
|29–45
|–16
|22
|20. Oviedo
|28
|4
|9
|15
|18–44
|–26
|21