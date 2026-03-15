La Liga: emberelőnyben fordított a Mallorca az Espanyol ellen

Meglehetősen eseménydús első félidőt hozott az Espanyol mallorcai vendégjátéka. A labdát többet birtokló hazaiak és a kontráikban bízó vendégek is bátran vették célba az ellenfél kapuját, a vörös-feketék részéről Manu Morlanes, a vendégekéről Omar el-Hilali előtt adódott nagy lehetőség, de előbbi lövése a blokkban halt el, utóbbi kísérlete pedig Leo Román kapus kesztyűi közt végezte. Fél óra elteltével az espanyolos Kike García talált a kapuba lesről, hogy aztán hat perccel később már érvényes találatot szerezzenek a látogatók: Tyrhys Dolan passzából Charles Pickel lőtt a bal alsó sarokba.

A svájci születésű kongói középpályás aztán az 54. percben hősből „főgonosszá” változott: durvaság miatt kiállították, s a játékvezető után tizenegy perccel később a Mallorca is büntetett – Pablo Torre bombázott a kapu bal oldalába. A gól előtti jelenetsort Ricardo de Burgos Bengoetxea a VAR-stábbal együtt alaposan kivesézte, majd úgy öt perc vizsgálódás után úgy döntött, szabályos körülmények között esett a találat. Az egyenlítés után várható volt, hogy az addig is mezőnyfölényben játszó baleáriak mindent megtesznek azért, hogy bepréseljék a második góljukat. Erőfeszítéseik a 88. percben hozták meg gyümölcsüket: Samu Costa zseniális labdaátvétellel került ziccerbe, és a befejezést is higgadtan oldotta meg, megnyerve ezzel csapatának a mérkőzést. 2–1

SPANYOL LA LIGA

28. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Mallorca–Espanyol 2–1 (P. Torre 65., S. Costa 88., ill. Pickel 36.)

Kiállítva: Pickel (54.)

Később

16.15: Barcelona–Sevilla (Tv: Spíler2)

18.30: Betis–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

21.00: Real Sociedad–Osasuna (Tv: Spíler2)

A TOVÁBBI PROGRAM

Hétfőn játsszák

21.00: Rayo Vallecano–Levante (Tv: Spíler2)

Szombaton játszották

Real Madrid–Elche 4–1 (Rüdiger 39., Valverde 44., Huijsen 66., Güler 89., ill. Manuel Ángel 85. – öngól)

Girona–Athletic Bilbao 3–0 (Rincón 4., Unahi 77., Echeverri 90+2.)

Atlético Madrid–Getafe 1–0 (Molina 8.)

Kiállítva: Abkar (Getafe, 55.)

Oviedo–Valencia 1–0 (Costas 30.)

Pénteken játszották

Alavés–Villarreal 1–1 (R. Marín 40. – öngól, ill. Pépé 90+8.)