Videó: íme, a hetvenméteres csodagól Arda Gülertől az Elche ellen!

Mint ismert, a Real Madrid érvényesítette a papírformát, hazai pályán ugyanis 4–1-re legyőzte az Elchét a spanyol labdarúgó-bajnokság (La Liga) 28. fordulójának szombat esti mérkőzésén. A meccs utolsó gólját Arda Güler szerezte, bőven a saját térfeléről, jó 70 méterről.