Videó: íme, a hetvenméteres csodagól Arda Gülertől az Elche ellen!

CS. M.CS. M.
2026.03.15. 10:38
Arda Güler (Fotó: Getty Images)
videó Real Madrid Elche Arda Güler La Liga
Mint ismert, a Real Madrid érvényesítette a papírformát, hazai pályán ugyanis 4–1-re legyőzte az Elchét a spanyol labdarúgó-bajnokság (La Liga) 28. fordulójának szombat esti mérkőzésén. A meccs utolsó gólját Arda Güler szerezte, bőven a saját térfeléről, jó 70 méterről.

 
ARDA GÜLER GÓLJA 4.00-TÓL

SPANYOL LA LIGA
28. FORDULÓ
Real Madrid–Elche 4–1 (Rüdiger 39., Valverde 44., Huijsen 66., Güler 89., ill. Manuel Ángel 85. – öngól)
Girona–Athletic Bilbao 3–0 (Rincón 4., Unahi 77., Echeverri 90+2.)
Atlético Madrid–Getafe 1–0 (Molina 8.)
Kiállítva: Abkar (Getafe, 55.)
Oviedo–Valencia 1–0 (Costas 30.)

A TOVÁBBI PROGRAM
Vasárnap
14.00: Mallorca–Espanyol (Tv: Spíler2)
16.15: Barcelona–Sevilla (Tv: Spíler2)
18.30: Betis–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
21.00: Real Sociedad–Osasuna (Tv: Spíler2)
Hétfő
21.00: Rayo Vallecano–Levante (Tv: Spíler2)
Péntek
Alavés–Villarreal 1–1 (R. Marín 40. – öngól, ill. Pépé 90+8.)

 

