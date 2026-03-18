Szerdai sportműsor: BL-nyolcaddöntő; Braga–Ferencváros az El-ben; FTC–Győri ETO a női kézi NB I-ben
MÁRCIUS 18., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
BAJNOKOK LIGÁJA
NYOLCADDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
18.45: Barcelona (spanyol)–Newcastle United (angol) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
21.00: Liverpool (angol)–Galatasaray (török) – élőben az NSO-n!
21.00: Bayern München (német)–Atalanta (olasz) (Tv: Sport2)
21.00: Tottenham Hotspur (angol)–Atlético Madrid (spanyol) (Tv: Sport1)
EURÓPA-LIGA
NYOLCADDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
16.30: Braga–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
UEFA IFJÚSÁGI LIGA
NEGYEDDÖNTŐ
16.00: Internazionale U19 (olasz)–Benfica U19 (portugál) (Tv: Sport2)
ANGOL LEAGUE TWO
38. FORDULÓ
21.00: MK Dons–Colchester United (Tv: Match4)
SZAÚDI KIRÁLY-KUPA
ELŐDÖNTŐ
20.00: Al-Ahli–Al-Hilal (Tv: Spíler1)
20.00: Al-Holud–Al-Ittihad (Tv: Spíler2)
TÖRÖK SÜPER LIG
27. FORDULÓ
18.00: Eyüpspor–Trabzonspor (Tv: Sport2)
NŐI NB I
13. FORDULÓ
13.30: Szekszárd–Pécsi MFC
NŐI MAGYAR KUPA
ELŐDÖNTŐ
14.00: DVTK–Honvéd FC
14.00: Ferencváros–ETO FC
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
BASEBALL
1.00: World Classics, döntő (Tv: Sport1)
CURLING
NŐI VILÁGBAJNOKSÁG
21.00: Egyesült Államok–Olaszország, Calgary (Tv: Eurosport1)
JÉGKORONG
ERSTE LIGA, NEGYEDDÖNTŐ, 5. MÉRKŐZÉS
18.00: Újpesti TE–Budapest Jégkorong Akadémia HC – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 30 db https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/ute/)
18.30: DEAC–DVTK Jegesmedvék
KERÉKPÁR
12.15: Nokere Koerse, női verseny (Tv: Eurosport2)
14.20: Milánó–Torino, férfiverseny (Rho–Torino, 174 km) (Tv: Eurosport2)
16.00: Nokere Koerse, férfiverseny (Tv: Eurosport2)
KÉZILABDA
NŐI NB I, 18. FORDULÓ
18.00: Motherson Mosonmagyaróvári KC–Vasas SC
18.00: Szombathelyi KKA–Mol Esztergom
19.30: FTC-Rail Cargo Hungaria–Győri Audi ETO KC (Tv: M4 Sport) – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 20 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/ftc-kezilabda/) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
KOSÁRLABDA
FÉRFI EURÓPA-KUPA, NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
20.00: KK Bosna (bosnyák)–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
FÉRFI NB I, 23. FORDULÓ
18.00: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–SZTE-Szedeák – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 50 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/kte-kosarlabda-klub-kft/)
ÖKÖLVÍVÁS
70. NEMZETKÖZI TIPPMIXPRO BOCSKAI ISTVÁN-EMLÉKVERSENY, DEBRECEN
13.00: selejtezők, negyeddöntők
RÖPLABDA
FÉRFI KÖZÉP-EURÓPAI LIGA, NÉGYES DÖNTŐ, ESZÉK (OSIJEK)
BRONZMÉRKŐZÉS
17.00: HAOK Mladost Zagreb (horvát)–SK Zadruga Aich/Dob (osztrák)
DÖNTŐ
20.00: MOK Mursa Osijek (horvát)–MÁV Előre Foxconn
FÉRFI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ
19.00: Prestige Fitness PSE–MAFC
SZNÚKER
7.00: World Open, 2. forduló, 2. rész (Tv: Eurosport1)
12.00: World Open, 2. forduló, 2. rész (Tv: Eurosport1)
TENISZ
ATP ÉS WTA 1000-ES TORNA, MIAMI
16.00: férfi egyes, 1. forduló; női egyes, 1. forduló
VÍZILABDA
FÉRFI EUROKUPA, NEGYEDDÖNTŐ, ELSŐ MÉRKŐZÉS
18.00: BVSC-Manna ABC–C.S.M. Oradea (román)
FÉRFI OB I, KÖZÉPSZAKASZ
FELSŐHÁZ
19.30: VasasPlaket–Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell
NŐI OB I, KÖZÉPSZAKASZ
FELSŐHÁZ
19.00: One Eger–Dunaújvárosi FVE
20.00: BVSC-Manna ABC–III. Kerületi TVE
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Csonka Zsófia, Gyurta Gergely, Ballai Attila
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: így jutott az Európa-liga negyeddöntőjének küszöbére a Ferencváros labdarúgócsapata
12.00: Bajnokok – Iványi Dalma, műsorvezető: Balogh Balázs
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: A víz összeköt Bittmann Emillel
14.00: Asszó Varga Péterrel
14.35: Szorítósarok – L. Pap István
Hazafutás
Műsorvezető: L. Pap István
Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: Nemzeti sportkör, vendégek: Deák Zsigmond, Spiller István, Thury Gábor
16.00: A Braga–Ferencváros labdarúgó Európa-liga-mérkőzés felvezetése
16.30: Közvetítés a Braga–Ferencváros labdarúgó Európa-liga-mérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla, szakértő: Wukovics László
Körkapcsolás
Műsorvezető: Katona László
Szerkesztő: Szabó Bence
18.30: Értékelés a Ferencváros Európa-liga-mérkőzése után, a stúdióban Wukovics László
19.30: Közvetítés a Ferencváros–Győr NB I-es női kézilabda-mérkőzésről. Kommentátor: Jó András, szakértő: Marosán György
20.00: Közvetítés a KK Bosna–Falco férfi kosárlabda Európa-kupa-negyeddöntőről. Kommentátor: Balogh Balázs, szakértő: Károlyi Andrea
22.30: Sportvilág