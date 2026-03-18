Szerdai sportműsor: BL-nyolcaddöntő; Braga–Ferencváros az El-ben; FTC–Győri ETO a női kézi NB I-ben

MÁRCIUS 18., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

BAJNOKOK LIGÁJA

NYOLCADDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

18.45: Barcelona (spanyol)–Newcastle United (angol) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

21.00: Liverpool (angol)–Galatasaray (török) – élőben az NSO-n!

21.00: Bayern München (német)–Atalanta (olasz) (Tv: Sport2)

21.00: Tottenham Hotspur (angol)–Atlético Madrid (spanyol) (Tv: Sport1)

EURÓPA-LIGA

NYOLCADDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

16.30: Braga–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

UEFA IFJÚSÁGI LIGA

NEGYEDDÖNTŐ

16.00: Internazionale U19 (olasz)–Benfica U19 (portugál) (Tv: Sport2)

ANGOL LEAGUE TWO

38. FORDULÓ

21.00: MK Dons–Colchester United (Tv: Match4)

SZAÚDI KIRÁLY-KUPA

ELŐDÖNTŐ

20.00: Al-Ahli–Al-Hilal (Tv: Spíler1)

20.00: Al-Holud–Al-Ittihad (Tv: Spíler2)

TÖRÖK SÜPER LIG

27. FORDULÓ

18.00: Eyüpspor–Trabzonspor (Tv: Sport2)

NŐI NB I

13. FORDULÓ

13.30: Szekszárd–Pécsi MFC

NŐI MAGYAR KUPA

ELŐDÖNTŐ

14.00: DVTK–Honvéd FC

14.00: Ferencváros–ETO FC

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BASEBALL

1.00: World Classics, döntő (Tv: Sport1)

CURLING

NŐI VILÁGBAJNOKSÁG

21.00: Egyesült Államok–Olaszország, Calgary (Tv: Eurosport1)

JÉGKORONG

ERSTE LIGA, NEGYEDDÖNTŐ, 5. MÉRKŐZÉS

18.00: Újpesti TE–Budapest Jégkorong Akadémia HC – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 30 db https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/ute/)

18.30: DEAC–DVTK Jegesmedvék

KERÉKPÁR

12.15: Nokere Koerse, női verseny (Tv: Eurosport2)

14.20: Milánó–Torino, férfiverseny (Rho–Torino, 174 km) (Tv: Eurosport2)

16.00: Nokere Koerse, férfiverseny (Tv: Eurosport2)

KÉZILABDA

NŐI NB I, 18. FORDULÓ

18.00: Motherson Mosonmagyaróvári KC–Vasas SC

18.00: Szombathelyi KKA–Mol Esztergom

19.30: FTC-Rail Cargo Hungaria–Győri Audi ETO KC (Tv: M4 Sport) – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 20 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/ftc-kezilabda/) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

KOSÁRLABDA

FÉRFI EURÓPA-KUPA, NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

20.00: KK Bosna (bosnyák)–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

FÉRFI NB I, 23. FORDULÓ

18.00: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–SZTE-Szedeák – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 50 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/kte-kosarlabda-klub-kft/)

ÖKÖLVÍVÁS

70. NEMZETKÖZI TIPPMIXPRO BOCSKAI ISTVÁN-EMLÉKVERSENY, DEBRECEN

13.00: selejtezők, negyeddöntők

RÖPLABDA

FÉRFI KÖZÉP-EURÓPAI LIGA, NÉGYES DÖNTŐ, ESZÉK (OSIJEK)

BRONZMÉRKŐZÉS

17.00: HAOK Mladost Zagreb (horvát)–SK Zadruga Aich/Dob (osztrák)

DÖNTŐ

20.00: MOK Mursa Osijek (horvát)–MÁV Előre Foxconn

FÉRFI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ

19.00: Prestige Fitness PSE–MAFC

SZNÚKER

7.00: World Open, 2. forduló, 2. rész (Tv: Eurosport1)

12.00: World Open, 2. forduló, 2. rész (Tv: Eurosport1)

TENISZ

ATP ÉS WTA 1000-ES TORNA, MIAMI

16.00: férfi egyes, 1. forduló; női egyes, 1. forduló

VÍZILABDA

FÉRFI EUROKUPA, NEGYEDDÖNTŐ, ELSŐ MÉRKŐZÉS

18.00: BVSC-Manna ABC–C.S.M. Oradea (román)

FÉRFI OB I, KÖZÉPSZAKASZ

FELSŐHÁZ

19.30: VasasPlaket–Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell

NŐI OB I, KÖZÉPSZAKASZ

FELSŐHÁZ

19.00: One Eger–Dunaújvárosi FVE

20.00: BVSC-Manna ABC–III. Kerületi TVE

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Csonka Zsófia, Gyurta Gergely, Ballai Attila

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: így jutott az Európa-liga negyeddöntőjének küszöbére a Ferencváros labdarúgócsapata

12.00: Bajnokok – Iványi Dalma, műsorvezető: Balogh Balázs

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: A víz összeköt Bittmann Emillel

14.00: Asszó Varga Péterrel

14.35: Szorítósarok – L. Pap István

Hazafutás

Műsorvezető: L. Pap István

Szerkesztő: Szűcs Miklós

15.00: Nemzeti sportkör, vendégek: Deák Zsigmond, Spiller István, Thury Gábor

16.00: A Braga–Ferencváros labdarúgó Európa-liga-mérkőzés felvezetése

16.30: Közvetítés a Braga–Ferencváros labdarúgó Európa-liga-mérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla, szakértő: Wukovics László

Körkapcsolás

Műsorvezető: Katona László

Szerkesztő: Szabó Bence

18.30: Értékelés a Ferencváros Európa-liga-mérkőzése után, a stúdióban Wukovics László

19.30: Közvetítés a Ferencváros–Győr NB I-es női kézilabda-mérkőzésről. Kommentátor: Jó András, szakértő: Marosán György

20.00: Közvetítés a KK Bosna–Falco férfi kosárlabda Európa-kupa-negyeddöntőről. Kommentátor: Balogh Balázs, szakértő: Károlyi Andrea

22.30: Sportvilág