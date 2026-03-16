A Rayo Vallecano tíz emberrel, a hosszabbításban csikarta ki az ikszet a Levante ellen

A Rayo legutóbb február 1-jén, a Real Madrid ellen veszített bajnokit – azóta háromszor játszott döntetlent és kétszer nyert, továbbá a Konferencialigában is megnyugtató előnyt szerzett a Samsunspor vendégeként.

Most azonban sokáig úgy nézett ki, hogy a Levante el tudja hozni a három pontot a madridiak otthonából, köszönhetően Carlos Espínek, aki a 41. percben fejjel bevette a Rayo kapuját – egy igencsak gyenge színvonalú első játékrész végén. A hazaiak helyzete ezt követően még rosszabbra fordult, mivel az 53. percben Nobel Mendyt második sárga lap után kiállította a játékvezető.

Minden jel arra utalt, hogy a Levante megtartja vezetését a lefújásig, a 94. percben azonban érkezett Pathé Ciss, aki kiegyenlített – gólt lehetséges kezezés miatt videózták, de végül is felkerült az eredményjelzőre, így döntetlennel zárult a mérkőzés. 1–1

SPANYOL LA LIGA

28. FORDULÓ, hétfői mérkőzés

Rayo Vallecano–Levante 1–1 (P. Ciss 90+4., ill. Espí 41.)

Kiállítva: N. Mendy (53., Rayo)

VASÁRNAP

Barcelona–Sevilla 5–2 (Raphinha 9., 21., 51. – az első kettőt 11-esből, Olmo 38., Cancelo 60., ill. Oso 45+3., Sow 90+2.)

Betis–Celta Vigo 1–1 (Bellerín 49., ill. Jutgla 4.)

Real Sociedad–Osasuna 3–1 (Oyarzabal 24. – 11-esből, Guedes 28., 52., ill. V. Munoz 77.)

Mallorca–Espanyol 2–1 (P. Torre 65., S. Costa 88., ill. Pickel 36.)

Kiállítva: Pickel (54.)

SZOMBAT

Real Madrid–Elche 4–1 (Rüdiger 39., Valverde 44., Huijsen 66., Güler 89., ill. Manuel Ángel 85. – öngól)

Girona–Athletic Bilbao 3–0 (Rincón 4., Unahi 77., Echeverri 90+2.)

Atlético Madrid–Getafe 1–0 (Molina 8.)

Kiállítva: Abkar (55., Getafe)

Oviedo–Valencia 1–0 (Costas 30.)

PÉNTEK

Alavés–Villarreal 1–1 (R. Marín 40. – öngól, ill. Pépé 90+8.)