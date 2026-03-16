A Rayo Vallecano tíz emberrel, a hosszabbításban csikarta ki az ikszet a Levante ellen
A Rayo legutóbb február 1-jén, a Real Madrid ellen veszített bajnokit – azóta háromszor játszott döntetlent és kétszer nyert, továbbá a Konferencialigában is megnyugtató előnyt szerzett a Samsunspor vendégeként.
Most azonban sokáig úgy nézett ki, hogy a Levante el tudja hozni a három pontot a madridiak otthonából, köszönhetően Carlos Espínek, aki a 41. percben fejjel bevette a Rayo kapuját – egy igencsak gyenge színvonalú első játékrész végén. A hazaiak helyzete ezt követően még rosszabbra fordult, mivel az 53. percben Nobel Mendyt második sárga lap után kiállította a játékvezető.
Minden jel arra utalt, hogy a Levante megtartja vezetését a lefújásig, a 94. percben azonban érkezett Pathé Ciss, aki kiegyenlített – gólt lehetséges kezezés miatt videózták, de végül is felkerült az eredményjelzőre, így döntetlennel zárult a mérkőzés. 1–1
SPANYOL LA LIGA
28. FORDULÓ, hétfői mérkőzés
Rayo Vallecano–Levante 1–1 (P. Ciss 90+4., ill. Espí 41.)
Kiállítva: N. Mendy (53., Rayo)
VASÁRNAP
Barcelona–Sevilla 5–2 (Raphinha 9., 21., 51. – az első kettőt 11-esből, Olmo 38., Cancelo 60., ill. Oso 45+3., Sow 90+2.)
Betis–Celta Vigo 1–1 (Bellerín 49., ill. Jutgla 4.)
Real Sociedad–Osasuna 3–1 (Oyarzabal 24. – 11-esből, Guedes 28., 52., ill. V. Munoz 77.)
Mallorca–Espanyol 2–1 (P. Torre 65., S. Costa 88., ill. Pickel 36.)
Kiállítva: Pickel (54.)
SZOMBAT
Real Madrid–Elche 4–1 (Rüdiger 39., Valverde 44., Huijsen 66., Güler 89., ill. Manuel Ángel 85. – öngól)
Girona–Athletic Bilbao 3–0 (Rincón 4., Unahi 77., Echeverri 90+2.)
Atlético Madrid–Getafe 1–0 (Molina 8.)
Kiállítva: Abkar (55., Getafe)
Oviedo–Valencia 1–0 (Costas 30.)
PÉNTEK
Alavés–Villarreal 1–1 (R. Marín 40. – öngól, ill. Pépé 90+8.)
|1. Barcelona
|28
|23
|1
|4
|77–28
|+49
|70
|2. Real Madrid
|28
|21
|3
|4
|60–24
|+36
|66
|3. Atlético Madrid
|28
|17
|6
|5
|47–25
|+22
|57
|4. Villarreal
|28
|17
|4
|7
|51–33
|+18
|55
|5. Betis
|28
|11
|11
|6
|43–35
|+8
|44
|6. Celta Vigo
|28
|10
|11
|7
|38–31
|+7
|41
|7. Real Sociedad
|28
|10
|8
|10
|43–42
|+1
|38
|8. Espanyol
|28
|10
|7
|11
|35–42
|–7
|37
|9. Getafe
|28
|10
|5
|13
|23–30
|–7
|35
|10. Athletic Bilbao
|28
|10
|5
|13
|30–40
|–10
|35
|11. Osasuna
|28
|9
|7
|12
|33–35
|–2
|34
|12. Girona
|28
|8
|10
|10
|31–43
|–12
|34
|13. Rayo Vallecano
|28
|7
|11
|10
|28–34
|–6
|32
|14. Valencia
|28
|8
|8
|12
|30–42
|–12
|32
|15. Sevilla
|28
|8
|7
|13
|37–47
|–10
|31
|16. Mallorca
|28
|7
|7
|14
|33–45
|–12
|28
|17. Alaves
|28
|7
|7
|14
|26–38
|–12
|28
|18. Elche
|28
|5
|11
|12
|36–45
|–9
|26
|19. Levante
|28
|5
|8
|15
|30–46
|–16
|23
|20. Oviedo
|28
|4
|9
|15
|18–44
|–26
|21