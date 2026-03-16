A Rayo Vallecano tíz emberrel, a hosszabbításban csikarta ki az ikszet a Levante ellen

T. Z.
2026.03.16. 23:09
A Rayo Vallecano az utolsó pillanatban egyenlített a Levante ellen (Fotó: Getty Images)
spanyol foci Rayo Vallecano Levante La Liga
A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 28. fordulójának hétfő esti, záró mérkőzésén a Rayo Vallecano odahaza 1–1-es döntetlent játszott a Levantéval.

A Rayo legutóbb február 1-jén, a Real Madrid ellen veszített bajnokit – azóta háromszor játszott döntetlent és kétszer nyert, továbbá a Konferencialigában is megnyugtató előnyt szerzett a Samsunspor vendégeként.

Most azonban sokáig úgy nézett ki, hogy a Levante el tudja hozni a három pontot a madridiak otthonából, köszönhetően Carlos Espínek, aki a 41. percben fejjel bevette a Rayo kapuját – egy igencsak gyenge színvonalú első játékrész végén. A hazaiak helyzete ezt követően még rosszabbra fordult, mivel az 53. percben Nobel Mendyt második sárga lap után kiállította a játékvezető.

Minden jel arra utalt, hogy a Levante megtartja vezetését a lefújásig, a 94. percben azonban érkezett Pathé Ciss, aki kiegyenlített – gólt lehetséges kezezés miatt videózták, de végül is felkerült az eredményjelzőre, így döntetlennel zárult a mérkőzés. 1–1

SPANYOL LA LIGA
28. FORDULÓ, hétfői mérkőzés
Rayo Vallecano–Levante 1–1 (P. Ciss 90+4., ill. Espí 41.)
Kiállítva: N. Mendy (53., Rayo)

VASÁRNAP
Barcelona–Sevilla 5–2 (Raphinha 9., 21., 51. – az első kettőt 11-esből, Olmo 38., Cancelo 60., ill. Oso 45+3., Sow 90+2.)
Betis–Celta Vigo 1–1 (Bellerín 49., ill. Jutgla 4.)
Real Sociedad–Osasuna 3–1 (Oyarzabal 24. – 11-esből, Guedes 28., 52., ill. V. Munoz 77.)
Mallorca–Espanyol 2–1 (P. Torre 65., S. Costa 88., ill. Pickel 36.)
Kiállítva: Pickel (54.)
SZOMBAT
Real Madrid–Elche 4–1 (Rüdiger 39., Valverde 44., Huijsen 66., Güler 89., ill. Manuel Ángel 85. – öngól)
Girona–Athletic Bilbao 3–0 (Rincón 4., Unahi 77., Echeverri 90+2.)
Atlético Madrid–Getafe 1–0 (Molina 8.)
Kiállítva: Abkar (55., Getafe)
Oviedo–Valencia 1–0 (Costas 30.)
PÉNTEK
Alavés–Villarreal 1–1 (R. Marín 40. – öngól, ill. Pépé 90+8.)

   
1. Barcelona28231477–28+4970
2. Real Madrid28213460–24+3666
3. Atlético Madrid28176547–25+2257
4. Villarreal28174751–33+1855
5. Betis281111643–35+844
6. Celta Vigo281011738–31+741
7. Real Sociedad281081043–42+138
8. Espanyol281071135–42–737
9. Getafe281051323–30–735
10. Athletic Bilbao281051330–40–1035
11. Osasuna28971233–35–234
12. Girona288101031–43–1234
13. Rayo Vallecano287111028–34–632
14. Valencia28881230–42–1232
15. Sevilla28871337–47–1031
16. Mallorca28771433–45–1228
17. Alaves28771426–38–1228
18. Elche285111236–45–926
19. Levante28581530–46–1623
20. Oviedo28491518–44–2621
az állás

 

 

