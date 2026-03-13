A Villarreal a 98. percben mentett pontot

VARGA BALÁZS
2026.03.13. 23:08
Nicolas Pépét (sárgában) sokáig tartották, de a végén nem figyeltek rá, és kiegyenlített (Fotó: Getty Images)
Alavés Deportivo Alavés Villarreal La Liga
A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 28. fordulójának pénteki mérkőzésén a Villarreal a 98. percben egyenlített, így 1–1-et játszott a Deportivo Alavés vendégeként.

Az öt meccs óta nyeretlen Alavés az előző öt idegenbeli bajnokijából csak egyet megnyerő Villarrealt fogadta, és bár a hazaiak az első félidőben a kaput nem találták el, mégis vezetéshez jutottak. A 40. percben ugyanis Toni Martínez sarkazása után a gólvonal előtt álló Rafa Marínról a kapujába pattant a labda – öngól.

A „sárga tengeralattjáró” nem volt túl veszélyes, és ez a szünet után sem változott, még ha el is találta a kapufát – pontosabban Ville Koski fejelt majdnem a saját kapujába. Aztán az utolsó pillanatokban mégis egyenlítettek a vendégek, Nicolas Pépé 11 méterről gyönyörűen tekert a jobb felső sarokba, megmentve egy pontot csapatának. 1–1

SPANYOL LA LIGA
28. FORDULÓ
Alavés–Villarreal 1–1 (R. Marín 40. – öngól, ill. Pépé 90+8.)

A TOVÁBBI PROGRAM
Szombat
14.00: Girona–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
16.15: Atlético Madrid–Getafe (Tv: Spíler2)
18.30: Oviedo–Valencia (Tv: Spíler2)
21.00: Real Madrid–Elche (Tv: Spíler2)
Vasárnap
14.00: Mallorca–Espanyol (Tv: Spíler2)
16.15: Barcelona–Sevilla (Tv: Spíler2)
18.30: Betis–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
21.00: Real Sociedad–Osasuna (Tv: Spíler2)
Hétfő
21.00: Rayo Vallecano–Levante (Tv: Spíler2)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Barcelona27221472–26+4667
  2. Real Madrid27203456–23+3363
  3. Villarreal28174751–33+1855
  4. Atlético Madrid27166546–25+2154
  5. Betis271110642–34+843
  6. Celta Vigo271010737–30+740
  7. Espanyol271071034–40–637
  8. Real Sociedad27981040–41–135
  9. Getafe271051223–29–635
10. Athletic Bilbao271051230–37–735
11. Osasuna27971132–32034
12. Valencia27881130–41–1132
13. Rayo Vallecano277101027–33–631
14. Sevilla27871235–42–731
15. Girona277101028–43–1531
16. Alavés28771426–38–1228
17. Elche275111135–41–626
18. Mallorca27671431–44–1325
19. Levante27571529–45–1622
20. Oviedo27391517–44–2718

 

Alavés Deportivo Alavés Villarreal La Liga
Legfrissebb hírek

Mbappé pénteken már labdával edzett, a City elleni visszavágón bevethetik

Spanyol labdarúgás
5 órája

Vinícius Júnior a Real Madrid történelmének legrosszabb tizenegyesrúgója a XXI. században

Spanyol labdarúgás
12 órája

Örülhetnek a Barcelonánál, ezentúl 17 ezerrel többen lehetnek jelen a lelátón

Spanyol labdarúgás
2026.03.10. 14:51

Tízmeccsesre nyúlt az Espanyol nyeretlenségi sorozata, ezúttal az Oviedo rabolt pontot tőle

Spanyol labdarúgás
2026.03.09. 22:55

Laporta: Azok a játékosok, akik Xavival veszítettek, Flickkel nyernek

Spanyol labdarúgás
2026.03.09. 16:33

La Liga: otthon nyert az Elche ellen a Villarreal, tapad az Atléticóra

Spanyol labdarúgás
2026.03.08. 20:30

Lamine Yamal remek góljával nyert a Barcelona a Bilbao otthonában

Spanyol labdarúgás
2026.03.07. 22:55

González-dupla itt, két bombagól ott – az Atlético nyerte meg az „előrehozott kupadöntőt”

Spanyol labdarúgás
2026.03.07. 20:38
Ezek is érdekelhetik