A Villarreal a 98. percben mentett pontot
Az öt meccs óta nyeretlen Alavés az előző öt idegenbeli bajnokijából csak egyet megnyerő Villarrealt fogadta, és bár a hazaiak az első félidőben a kaput nem találták el, mégis vezetéshez jutottak. A 40. percben ugyanis Toni Martínez sarkazása után a gólvonal előtt álló Rafa Marínról a kapujába pattant a labda – öngól.
A „sárga tengeralattjáró” nem volt túl veszélyes, és ez a szünet után sem változott, még ha el is találta a kapufát – pontosabban Ville Koski fejelt majdnem a saját kapujába. Aztán az utolsó pillanatokban mégis egyenlítettek a vendégek, Nicolas Pépé 11 méterről gyönyörűen tekert a jobb felső sarokba, megmentve egy pontot csapatának. 1–1
SPANYOL LA LIGA
28. FORDULÓ
Alavés–Villarreal 1–1 (R. Marín 40. – öngól, ill. Pépé 90+8.)
A TOVÁBBI PROGRAM
Szombat
14.00: Girona–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
16.15: Atlético Madrid–Getafe (Tv: Spíler2)
18.30: Oviedo–Valencia (Tv: Spíler2)
21.00: Real Madrid–Elche (Tv: Spíler2)
Vasárnap
14.00: Mallorca–Espanyol (Tv: Spíler2)
16.15: Barcelona–Sevilla (Tv: Spíler2)
18.30: Betis–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
21.00: Real Sociedad–Osasuna (Tv: Spíler2)
Hétfő
21.00: Rayo Vallecano–Levante (Tv: Spíler2)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Barcelona
|27
|22
|1
|4
|72–26
|+46
|67
|2. Real Madrid
|27
|20
|3
|4
|56–23
|+33
|63
|3. Villarreal
|28
|17
|4
|7
|51–33
|+18
|55
|4. Atlético Madrid
|27
|16
|6
|5
|46–25
|+21
|54
|5. Betis
|27
|11
|10
|6
|42–34
|+8
|43
|6. Celta Vigo
|27
|10
|10
|7
|37–30
|+7
|40
|7. Espanyol
|27
|10
|7
|10
|34–40
|–6
|37
|8. Real Sociedad
|27
|9
|8
|10
|40–41
|–1
|35
|9. Getafe
|27
|10
|5
|12
|23–29
|–6
|35
|10. Athletic Bilbao
|27
|10
|5
|12
|30–37
|–7
|35
|11. Osasuna
|27
|9
|7
|11
|32–32
|0
|34
|12. Valencia
|27
|8
|8
|11
|30–41
|–11
|32
|13. Rayo Vallecano
|27
|7
|10
|10
|27–33
|–6
|31
|14. Sevilla
|27
|8
|7
|12
|35–42
|–7
|31
|15. Girona
|27
|7
|10
|10
|28–43
|–15
|31
|16. Alavés
|28
|7
|7
|14
|26–38
|–12
|28
|17. Elche
|27
|5
|11
|11
|35–41
|–6
|26
|18. Mallorca
|27
|6
|7
|14
|31–44
|–13
|25
|19. Levante
|27
|5
|7
|15
|29–45
|–16
|22
|20. Oviedo
|27
|3
|9
|15
|17–44
|–27
|18