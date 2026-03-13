A Villarreal a 98. percben mentett pontot

Az öt meccs óta nyeretlen Alavés az előző öt idegenbeli bajnokijából csak egyet megnyerő Villarrealt fogadta, és bár a hazaiak az első félidőben a kaput nem találták el, mégis vezetéshez jutottak. A 40. percben ugyanis Toni Martínez sarkazása után a gólvonal előtt álló Rafa Marínról a kapujába pattant a labda – öngól.

A „sárga tengeralattjáró” nem volt túl veszélyes, és ez a szünet után sem változott, még ha el is találta a kapufát – pontosabban Ville Koski fejelt majdnem a saját kapujába. Aztán az utolsó pillanatokban mégis egyenlítettek a vendégek, Nicolas Pépé 11 méterről gyönyörűen tekert a jobb felső sarokba, megmentve egy pontot csapatának. 1–1

SPANYOL LA LIGA

28. FORDULÓ

Alavés–Villarreal 1–1 (R. Marín 40. – öngól, ill. Pépé 90+8.)

A TOVÁBBI PROGRAM

Szombat

14.00: Girona–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

16.15: Atlético Madrid–Getafe (Tv: Spíler2)

18.30: Oviedo–Valencia (Tv: Spíler2)

21.00: Real Madrid–Elche (Tv: Spíler2)

Vasárnap

14.00: Mallorca–Espanyol (Tv: Spíler2)

16.15: Barcelona–Sevilla (Tv: Spíler2)

18.30: Betis–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

21.00: Real Sociedad–Osasuna (Tv: Spíler2)

Hétfő

21.00: Rayo Vallecano–Levante (Tv: Spíler2)