La Liga: a Betis fordított a Valencia ellen, és már ötödik

2026.02.01. 18:28
A Betis fontos győzelmet aratott a Valencia ellen (Fotó: Getty Images)
Betis Real Betis Valencia spanyol foci La Liga
A spanyol labdarúgó-élvonal (La Liga) vasárnap késő délutáni mérkőzésén a Betis hazai pályán 2–1-re legyőzte a Valenciát.

Az első félidőben hamar vezetést szerezhetett volna a Valencia, a 10. percben azonban Pepelu tizenegyesét kivédte Álvaro Valles. Majd egy gyors gólváltás után hirtelen 1–1-re alakult az eredmény: a 20. percben Luis Rioja lapos lövésével már megszerezte a vezetést a Valencia, de három perccel később Chimy Ávila tizenegyesből egyenlített.

Úgy tűnt, marad a döntetlen, a 88. percben azonban Pablo Fornals gólra váltott egy lepattanót, ezzel a Betis ha nehezen is, de otthon tartotta a három pontot. Győzelmükkel a sevillaiak feljöttek az 5. helyre a tabellán. 2–1

SPANYOL LA LIGA
22. FORDULÓ
Betis–Valencia 2–1 (C. Ávila 23. – 11-esből, Fornals 88., ill. Rioja 20.)
18.30: Getafe–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
21.00: Athletic Bilbao–Real Sociedad (Tv: Spíler2)
KORÁBBAN
Real Madrid–Rayo Vallecano 2–1 (Vinícius Jr. 15., Mbappé 90+10. – 11-esből, ill. De Frutos 49.)

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK
Oviedo–Girona 1–0 (Saira 74.)
Osasuna–Villarreal 2–2 (V. Munoz 20., Budimir 45+2., ill. Gerard Moreno 17., 70. – az első 11-esből)
Levante–Atlético Madrid 0–0
Elche–FC Barcelona 1–3 (Á. Rodríguez 29., ill. Lamine Yamal 6., Ferran Torres 40., Rashford 72.)
PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Espanyol–Alavés 1–2 (R. Fernández 15., ill. A. Blanco 27., Boyé 71.)
HÉTFŐN JÁTSSZÁK
21.00: Mallorca–Sevilla (Tv: Spíler2)

   
  1. FC Barcelona

22

18

1

3

60–23

+37

55

  2. Real Madrid

22

17

3

2

47–18

+29

54

  3. Atlético Madrid

22

13

6

3

38–17

+21

45

  4. Villarreal

21

13

3

5

39–23

+16

42

  5. Betis

22

9

8

5

36–28

+8

35

  6. Espanyol

22

10

4

8

26–27

–1

34

  7. Celta Vigo

21

8

8

5

29–23

+6

32

  8. Real Sociedad

21

7

6

8

29–29

0

27

  9. Osasuna

22

7

5

10

26–27

–1

26

10. Alaves

22

7

4

11

20–27

–7

25

11. Girona

22

6

7

9

21–36

–15

25

12. Elche

22

5

9

8

30–32

–2

24

13. Sevilla

21

7

3

11

28–33

–5

24

14. Athletic Bilbao

21

7

3

11

20–30

–10

24

15. Valencia

22

5

8

9

23–35

–12

23

16. Getafe

21

6

4

11

16–27

–11

22

17. Rayo Vallecano

22

5

7

10

18–30

–12

22

18. Mallorca

21

5

6

10

24–33

–9

21

19. Levante

21

4

6

11

24–34

–10

18

20. Oviedo

22

3

7

12

12–34

–22

16

az állás

 

 

