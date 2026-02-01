La Liga: a Betis fordított a Valencia ellen, és már ötödik

Az első félidőben hamar vezetést szerezhetett volna a Valencia, a 10. percben azonban Pepelu tizenegyesét kivédte Álvaro Valles. Majd egy gyors gólváltás után hirtelen 1–1-re alakult az eredmény: a 20. percben Luis Rioja lapos lövésével már megszerezte a vezetést a Valencia, de három perccel később Chimy Ávila tizenegyesből egyenlített.

Úgy tűnt, marad a döntetlen, a 88. percben azonban Pablo Fornals gólra váltott egy lepattanót, ezzel a Betis ha nehezen is, de otthon tartotta a három pontot. Győzelmükkel a sevillaiak feljöttek az 5. helyre a tabellán. 2–1

SPANYOL LA LIGA

22. FORDULÓ

Betis–Valencia 2–1 (C. Ávila 23. – 11-esből, Fornals 88., ill. Rioja 20.)

18.30: Getafe–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

21.00: Athletic Bilbao–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

KORÁBBAN

Real Madrid–Rayo Vallecano 2–1 (Vinícius Jr. 15., Mbappé 90+10. – 11-esből, ill. De Frutos 49.)

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

Oviedo–Girona 1–0 (Saira 74.)

Osasuna–Villarreal 2–2 (V. Munoz 20., Budimir 45+2., ill. Gerard Moreno 17., 70. – az első 11-esből)

Levante–Atlético Madrid 0–0

Elche–FC Barcelona 1–3 (Á. Rodríguez 29., ill. Lamine Yamal 6., Ferran Torres 40., Rashford 72.)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Espanyol–Alavés 1–2 (R. Fernández 15., ill. A. Blanco 27., Boyé 71.)

HÉTFŐN JÁTSSZÁK

21.00: Mallorca–Sevilla (Tv: Spíler2)