La Liga: a Betis fordított a Valencia ellen, és már ötödik
Az első félidőben hamar vezetést szerezhetett volna a Valencia, a 10. percben azonban Pepelu tizenegyesét kivédte Álvaro Valles. Majd egy gyors gólváltás után hirtelen 1–1-re alakult az eredmény: a 20. percben Luis Rioja lapos lövésével már megszerezte a vezetést a Valencia, de három perccel később Chimy Ávila tizenegyesből egyenlített.
Úgy tűnt, marad a döntetlen, a 88. percben azonban Pablo Fornals gólra váltott egy lepattanót, ezzel a Betis ha nehezen is, de otthon tartotta a három pontot. Győzelmükkel a sevillaiak feljöttek az 5. helyre a tabellán. 2–1
SPANYOL LA LIGA
22. FORDULÓ
Betis–Valencia 2–1 (C. Ávila 23. – 11-esből, Fornals 88., ill. Rioja 20.)
18.30: Getafe–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
21.00: Athletic Bilbao–Real Sociedad (Tv: Spíler2)
KORÁBBAN
Real Madrid–Rayo Vallecano 2–1 (Vinícius Jr. 15., Mbappé 90+10. – 11-esből, ill. De Frutos 49.)
SZOMBATON JÁTSZOTTÁK
Oviedo–Girona 1–0 (Saira 74.)
Osasuna–Villarreal 2–2 (V. Munoz 20., Budimir 45+2., ill. Gerard Moreno 17., 70. – az első 11-esből)
Levante–Atlético Madrid 0–0
Elche–FC Barcelona 1–3 (Á. Rodríguez 29., ill. Lamine Yamal 6., Ferran Torres 40., Rashford 72.)
PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Espanyol–Alavés 1–2 (R. Fernández 15., ill. A. Blanco 27., Boyé 71.)
HÉTFŐN JÁTSSZÁK
21.00: Mallorca–Sevilla (Tv: Spíler2)
|1. FC Barcelona
22
18
1
3
60–23
+37
55
|2. Real Madrid
22
17
3
2
47–18
+29
54
|3. Atlético Madrid
22
13
6
3
38–17
+21
45
|4. Villarreal
21
13
3
5
39–23
+16
42
|5. Betis
22
9
8
5
36–28
+8
35
|6. Espanyol
22
10
4
8
26–27
–1
34
|7. Celta Vigo
21
8
8
5
29–23
+6
32
|8. Real Sociedad
21
7
6
8
29–29
0
27
|9. Osasuna
22
7
5
10
26–27
–1
26
|10. Alaves
22
7
4
11
20–27
–7
25
|11. Girona
22
6
7
9
21–36
–15
25
|12. Elche
22
5
9
8
30–32
–2
24
|13. Sevilla
21
7
3
11
28–33
–5
24
|14. Athletic Bilbao
21
7
3
11
20–30
–10
24
|15. Valencia
22
5
8
9
23–35
–12
23
|16. Getafe
21
6
4
11
16–27
–11
22
|17. Rayo Vallecano
22
5
7
10
18–30
–12
22
|18. Mallorca
21
5
6
10
24–33
–9
21
|19. Levante
21
4
6
11
24–34
–10
18
|20. Oviedo
22
3
7
12
12–34
–22
16