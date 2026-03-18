Nemzeti Sportrádió

Gyász: elhunyt Dávid Sándor sportújságíró

T. Z.T. Z.
2026.03.18. 08:16
Dávid Sándor (1937-2026)
Néhány héttel a 89. születésnapja után kedden Budapesten elhunyt Dávid Sándor, a magyar sportújságírás meghatározó alakja – közölte a család szerda délelőtt az egykori sportújságíró hivatalos közösségi oldalán.

„Tudatjuk mindenkivel, aki szerette és tisztelte őt, hogy Dávid Sándor Lapaj – néhány héttel a 89. születésnapja utánelhunyt. Nem csak a közvetítőfülkéből vagy a könyvei lapjairól fog hiányozni: páratlan humora, kifogyhatatlan történetei és színes egyénisége pótolhatatlan űrt hagy maga után. Jellegzetes hangja örökre elnémult, de Lapaj szívünkben és emlékeinkben örökké velünk él” – olvasható a család búcsúzásában.

Mint közölték, Dávid Sándor végső nyugalomra helyezéséről a család gondoskodik; búcsúztatására – kérésének megfelelően – szűk családi és baráti körben kerül sor.

Dávid Sándor kardvívóként csapatban magyar bajnok lett, 1959-től 1976-ig lapunk, akkori nevén a Népsport munkatársa, rovatvezetője volt, majd a Magyar Televízió sportosztályára került. A magyarországi Formula–1-es kultúra egyik megteremtője, közvetítéseivel és könyveivel nagyban hozzájárult a sportág népszerűsítéséhez, a futamokat 1976-tól 1998-ig kommentálta a magyar tv-nézők számára. Később az Eurosport alapító tagjaként a magyar szerkesztőségben dolgozott. Több mint húsz könyvet írt, közülük a Balczó Andrásról szóló három kiadást ért meg.

A Hungaroring egykori sajtófőnöke 1996-ban Feleki László-díjat vehetett át, 2008-ban a sportújságírók világnapja alkalmából a Magyar Sportújságírók Szövetsége életműdíjjal, a Magyar Újságírók Országos Szövetsége Aranytoll adományozásával ismerte el munkásságát. 2016-ban a Magyar Olimpiai Bizottság médiadíjat adományozott számára, 2022-ben pedig Ezüstgerely-díjat érdemelt ki. 2023-ban a fair play népszerűsítéséért elnyerte a MOB fair play díját, trófeáját, a Magyar Nemzeti Autósport-szövetség pedig ugyanebben az évben szakmai életműdíjjal tüntette ki. 

Dávid Sándor február 20-án töltötte be 89. életévét.

 

2025.08.02. 21:31

„Bernie kinézett az ablakon a Halászbástyára és közölte, hogy ide kell hozni a versenyt” – Dávid Sándor-interjú

„Sennával jókat tudtam beszélgetni, Niki Lauda pedig a nagyszülei házát tette fel, és évekre előre eladósodott, csak hogy Forma–1-es pilóta legyen. Örökre a szívembe zártam ezt a világot és boldog vagyok, hogy a Magyar Nagydíj hazai megteremtésében alkotó szerepet vállalhattam."

 

 

