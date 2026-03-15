Raphinha mesterhármast szerzett, a Barcelona öt gólt vágott a Sevillának
A Sevilla októberben 4–1-re legyőzte a Barcát, amelyet azonban idegenben legutóbb 2010-ben tudott felülmúlni egy Király-kupa-mérkőzésen. A bajnokságban pedig még régebben, 2002 decemberében nyert a Camp Nouban, azóta 22 La Liga-meccsen 19 hazai siker mellett csupán három döntetlen született ilyen pályaválasztás mellett. Nem most szakadt meg az andalúziaiak rossz barcelonai sorozata, ugyanis a katalánok Raphinha két tizenegyesgóljával (mindkét büntetőt Joao Cancelo harcolta ki) az első félidő közepére kétgólos előnybe kerültek – a 29 éves brazil támadó előbb panenkázva talált be, majd a jobb alsóba lőtt.
A 38. percben már három góllal ment a Barcelona, Marc Bernal középre adása után Dani Olmo 12 méterről lőtt a bal alsóba. A szünet előtt szépítettek a vendégek, Juanlu Sánchez beadását követően Oso kapásból helyezett a bal alsóba. Így sem éledtek fel a sevillai remények, a szünet után Fermín López felpassza nyomán Raphinha 14 méteres, megpattanó lövéssel jutott el mesterhármasig – a csatár legutóbb 2024 októberében talált be egy találkozón háromszor, akkor a BL-ben a Bayern München kapuját vette be ennyiszer a 4–1-es siker alkalmával. Pár perccel később Cancelo szólózott, majd szép csel után betalált, Odiszeasz Vlahodimosz kapus csak beleérni tudott a labdába.
Még több gólt szerezhettek volna a gránátvörös-kékek, főleg Robert Lewandowski előtt adódtak lehetőségek, ám nem akart összejönni neki a gól. A ráadásban még szépített a Sevilla, Oso adott be, Djibril Sow pedig hat méterről a léc alá fejelt, ez azonban csak a szépségtapasz volt, hiszen megszakadt a csapat ötmeccses veretlenségi sorozata. A Barcelona sorozatban negyedszer nyert a bajnokságban, és visszaállította a négypontos különbséget a szombaton győzelmet arató Real Madriddal szemben. 5–2
SPANYOL LA LIGA
28. FORDULÓ – vasárnapi mérkőzések
Barcelona–Sevilla 5–2 (Raphinha 9., 21., 51. – az első kettőt 11-esből, Olmo 38., Cancelo 60., ill. Oso 45+3., Sow 90+2.)
Mallorca–Espanyol 2–1 (P. Torre 65., S. Costa 88., ill. Pickel 36.)
Kiállítva: Pickel (54.)
Később
18.30: Betis–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
21.00: Real Sociedad–Osasuna (Tv: Spíler2)
Hétfőn játsszák
21.00: Rayo Vallecano–Levante (Tv: Spíler2)
Szombaton játszották
Real Madrid–Elche 4–1 (Rüdiger 39., Valverde 44., Huijsen 66., Güler 89., ill. Manuel Ángel 85. – öngól)
Girona–Athletic Bilbao 3–0 (Rincón 4., Unahi 77., Echeverri 90+2.)
Atlético Madrid–Getafe 1–0 (Molina 8.)
Kiállítva: Abkar (55., Getafe)
Oviedo–Valencia 1–0 (Costas 30.)
Pénteken játszották
Alavés–Villarreal 1–1 (R. Marín 40. – öngól, ill. Pépé 90+8.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Barcelona
|28
|23
|1
|4
|77–28
|+49
|70
|2. Real Madrid
|28
|21
|3
|4
|60–24
|+36
|66
|3. Atlético Madrid
|28
|17
|6
|5
|47–25
|+22
|57
|4. Villarreal
|28
|17
|4
|7
|51–33
|+18
|55
|5. Betis
|27
|11
|10
|6
|42–34
|+8
|43
|6. Celta Vigo
|27
|10
|10
|7
|37–30
|+7
|40
|7. Espanyol
|28
|10
|7
|11
|35–42
|–7
|37
|8. Real Sociedad
|27
|9
|8
|10
|40–41
|–1
|35
|9. Getafe
|28
|10
|5
|13
|23–30
|–7
|35
|10. Athletic Bilbao
|28
|10
|5
|13
|30–40
|–10
|35
|11. Osasuna
|27
|9
|7
|11
|32–32
|0
|34
|12. Girona
|28
|8
|10
|10
|31–43
|–12
|34
|13. Valencia
|28
|8
|8
|12
|30–42
|–12
|32
|14. Rayo Vallecano
|27
|7
|10
|10
|27–33
|–6
|31
|15. Sevilla
|28
|8
|7
|13
|37–47
|–10
|31
|16. Mallorca
|28
|7
|7
|14
|33–45
|–12
|28
|17. Alavés
|28
|7
|7
|14
|26–38
|–12
|28
|18. Elche
|28
|5
|11
|12
|36–45
|–9
|26
|19. Levante
|27
|5
|7
|15
|29–45
|–16
|22
|20. Oviedo
|28
|4
|9
|15
|18–44
|–26
|21