Raphinha mesterhármast szerzett, a Barcelona öt gólt vágott a Sevillának

VARGA BALÁZS
2026.03.15. 18:26
Raphinha mesterhármast szerzett (Fotó: Getty Images)
Barcelona Spíler Tv Sevilla La Liga
Az FC Barcelona hazai pályán 5–2-re legyőzte a Sevillát a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 28. fordulójának vasárnapi játéknapján.

A Sevilla októberben 4–1-re legyőzte a Barcát, amelyet azonban idegenben legutóbb 2010-ben tudott felülmúlni egy Király-kupa-mérkőzésen. A bajnokságban pedig még régebben, 2002 decemberében nyert a Camp Nouban, azóta 22 La Liga-meccsen 19 hazai siker mellett csupán három döntetlen született ilyen pályaválasztás mellett. Nem most szakadt meg az andalúziaiak rossz barcelonai sorozata, ugyanis a katalánok Raphinha két tizenegyesgóljával (mindkét büntetőt Joao Cancelo harcolta ki) az első félidő közepére kétgólos előnybe kerültek – a 29 éves brazil támadó előbb panenkázva talált be, majd a jobb alsóba lőtt.

A 38. percben már három góllal ment a Barcelona, Marc Bernal középre adása után Dani Olmo 12 méterről lőtt a bal alsóba. A szünet előtt szépítettek a vendégek, Juanlu Sánchez beadását követően Oso kapásból helyezett a bal alsóba. Így sem éledtek fel a sevillai remények, a szünet után Fermín López felpassza nyomán Raphinha 14 méteres, megpattanó lövéssel jutott el mesterhármasig – a csatár legutóbb 2024 októberében talált be egy találkozón háromszor, akkor a BL-ben a Bayern München kapuját vette be ennyiszer a 4–1-es siker alkalmával. Pár perccel később Cancelo szólózott, majd szép csel után betalált, Odiszeasz Vlahodimosz kapus csak beleérni tudott a labdába.

Még több gólt szerezhettek volna a gránátvörös-kékek, főleg Robert Lewandowski előtt adódtak lehetőségek, ám nem akart összejönni neki a gól. A ráadásban még szépített a Sevilla, Oso adott be, Djibril Sow pedig hat méterről a léc alá fejelt, ez azonban csak a szépségtapasz volt, hiszen megszakadt a csapat ötmeccses veretlenségi sorozata. A Barcelona sorozatban negyedszer nyert a bajnokságban, és visszaállította a négypontos különbséget a szombaton győzelmet arató Real Madriddal szemben. 5–2

SPANYOL LA LIGA
28. FORDULÓ – vasárnapi mérkőzések
Barcelona–Sevilla 5–2 (Raphinha 9., 21., 51. – az első kettőt 11-esből, Olmo 38., Cancelo 60., ill. Oso 45+3., Sow 90+2.)
Mallorca–Espanyol 2–1 (P. Torre 65., S. Costa 88., ill. Pickel 36.)
Kiállítva: Pickel (54.)
Később
18.30: Betis–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
21.00: Real Sociedad–Osasuna (Tv: Spíler2)

Hétfőn játsszák
21.00: Rayo Vallecano–Levante (Tv: Spíler2)
Szombaton játszották
Real Madrid–Elche 4–1 (Rüdiger 39., Valverde 44., Huijsen 66., Güler 89., ill. Manuel Ángel 85. – öngól)
Girona–Athletic Bilbao 3–0 (Rincón 4., Unahi 77., Echeverri 90+2.)
Atlético Madrid–Getafe 1–0 (Molina 8.)
Kiállítva: Abkar (55., Getafe)
Oviedo–Valencia 1–0 (Costas 30.)
Pénteken játszották
Alavés–Villarreal 1–1 (R. Marín 40. – öngól, ill. Pépé 90+8.)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Barcelona28231477–28+4970
  2. Real Madrid28213460–24+3666
  3. Atlético Madrid28176547–25+2257
  4. Villarreal28174751–33+1855
  5. Betis271110642–34+843
  6. Celta Vigo271010737–30+740
  7. Espanyol281071135–42–737
  8. Real Sociedad27981040–41–135
  9. Getafe281051323–30–735
10. Athletic Bilbao281051330–40–1035
11. Osasuna27971132–32034
12. Girona288101031–43–1234
13. Valencia28881230–42–1232
14. Rayo Vallecano277101027–33–631
15. Sevilla28871337–47–1031
16. Mallorca28771433–45–1228
17. Alavés28771426–38–1228
18. Elche285111236–45–926
19. Levante27571529–45–1622
20. Oviedo28491518–44–2621

 

