Raphinha mesterhármast szerzett, a Barcelona öt gólt vágott a Sevillának

A Sevilla októberben 4–1-re legyőzte a Barcát, amelyet azonban idegenben legutóbb 2010-ben tudott felülmúlni egy Király-kupa-mérkőzésen. A bajnokságban pedig még régebben, 2002 decemberében nyert a Camp Nouban, azóta 22 La Liga-meccsen 19 hazai siker mellett csupán három döntetlen született ilyen pályaválasztás mellett. Nem most szakadt meg az andalúziaiak rossz barcelonai sorozata, ugyanis a katalánok Raphinha két tizenegyesgóljával (mindkét büntetőt Joao Cancelo harcolta ki) az első félidő közepére kétgólos előnybe kerültek – a 29 éves brazil támadó előbb panenkázva talált be, majd a jobb alsóba lőtt.

A 38. percben már három góllal ment a Barcelona, Marc Bernal középre adása után Dani Olmo 12 méterről lőtt a bal alsóba. A szünet előtt szépítettek a vendégek, Juanlu Sánchez beadását követően Oso kapásból helyezett a bal alsóba. Így sem éledtek fel a sevillai remények, a szünet után Fermín López felpassza nyomán Raphinha 14 méteres, megpattanó lövéssel jutott el mesterhármasig – a csatár legutóbb 2024 októberében talált be egy találkozón háromszor, akkor a BL-ben a Bayern München kapuját vette be ennyiszer a 4–1-es siker alkalmával. Pár perccel később Cancelo szólózott, majd szép csel után betalált, Odiszeasz Vlahodimosz kapus csak beleérni tudott a labdába.

Még több gólt szerezhettek volna a gránátvörös-kékek, főleg Robert Lewandowski előtt adódtak lehetőségek, ám nem akart összejönni neki a gól. A ráadásban még szépített a Sevilla, Oso adott be, Djibril Sow pedig hat méterről a léc alá fejelt, ez azonban csak a szépségtapasz volt, hiszen megszakadt a csapat ötmeccses veretlenségi sorozata. A Barcelona sorozatban negyedszer nyert a bajnokságban, és visszaállította a négypontos különbséget a szombaton győzelmet arató Real Madriddal szemben. 5–2

SPANYOL LA LIGA

28. FORDULÓ – vasárnapi mérkőzések

Barcelona–Sevilla 5–2 (Raphinha 9., 21., 51. – az első kettőt 11-esből, Olmo 38., Cancelo 60., ill. Oso 45+3., Sow 90+2.)

Mallorca–Espanyol 2–1 (P. Torre 65., S. Costa 88., ill. Pickel 36.)

Kiállítva: Pickel (54.)

Később

18.30: Betis–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

21.00: Real Sociedad–Osasuna (Tv: Spíler2)

Hétfőn játsszák

21.00: Rayo Vallecano–Levante (Tv: Spíler2)

Szombaton játszották

Real Madrid–Elche 4–1 (Rüdiger 39., Valverde 44., Huijsen 66., Güler 89., ill. Manuel Ángel 85. – öngól)

Girona–Athletic Bilbao 3–0 (Rincón 4., Unahi 77., Echeverri 90+2.)

Atlético Madrid–Getafe 1–0 (Molina 8.)

Kiállítva: Abkar (55., Getafe)

Oviedo–Valencia 1–0 (Costas 30.)

Pénteken játszották

Alavés–Villarreal 1–1 (R. Marín 40. – öngól, ill. Pépé 90+8.)