Ter Stegen debütált, a Girona a ráadásban mentett pontot a Getafe ellen

A gól nélküli, hazai fölényt hozó első félidő után is a Girona dominált, majd az 59. percben szinte a semmiből szerezte meg a vezetést a Getafe: egy félpályán eladott labdát követően gyors ellentámadást vezettek a vendégek, melynek végén Iglesias centerezését Luis Vázquez váltotta gólra – a Girona kapujában bemutatkozó Marc-André Ter Stegen tehetetlen volt. A folytatásban José Bordalás együttese (az edző stílusához híven) megpróbálta kibekkelni a hátralevő időt, s közel is járt a sikerhez, de a ráadásban Moreno beadásából Vitor Reis a kapuba bólintott. Ez – valamint a gólt követő óriási Ter Stegen-bravúr – pontot ért a mérkőzést végigtámadó katalánoknak. 1–1

SPANYOL LA LIGA

21. FORDULÓ, hétfői mérkőzés

Girona–Getafe 1–1 (Reis 90+4., ill. L. Vázquez 59.)

VASÁRNAP

Barcelona–Oviedo 3–0 (Olmo 52., Raphinha 57., Yamal 72.)

Real Sociedad–Celta Vigo 3–1 (Oyarzábal 17., 75., B. Méndez 90+5. – 11-esből, ill. B. Iglesías 72.)

Kiállítva: Caleta-Car (Real Sociedad, 45+2.)

Atlético Madrid–Mallorca 3–0 (Sörloth 22., D. López 75. – öngól, T. Almada 87.)

Alavés–Betis 2–1 (C. Vicente 3., T. Martínez 47., ill. Ezzalzuli 90+5.)

SZOMBAT

Villarreal–Real Madrid 0–2 (K. Mbappé 47., 90+4. – a másodikat 11-esből)

Rayo Vallecano–Osasuna 1–3 (Ciss 59., ill. Budimir 29., Vertrouwd 90+1. – öngól, Osambela 90+4.)

Valencia–Espanyol 3–2 (Duro 16., Cömert 59., Ramazani 90+4. – 11-esből, ill. Terrats 55., Copete 79. – öngól)

Sevilla–Athletic Bilbao 2–1 (P. Fernández 42., A. Adams 56. – 11-esből, ill. R. Navarro 40.)

PÉNTEK

Levante–Elche 3–2 (P. Martínez 50., Dela 68., Matturro 90+6., ill. Á. Rodríguez 11., Boajar 90+2.)