Nemzeti Sportrádió

Ter Stegen debütált, a Girona a ráadásban mentett pontot a Getafe ellen

M. B.M. B.
Vágólapra másolva!
2026.01.26. 23:05
Fotó: Getty Images
Címkék
Girona Getafe La Liga
Nem bírt egymással a Girona és a Getafe a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 21. fordulójának hétfő esti, záró meccsén.

A gól nélküli, hazai fölényt hozó első félidő után is a Girona dominált, majd az 59. percben szinte a semmiből szerezte meg a vezetést a Getafe: egy félpályán eladott labdát követően gyors ellentámadást vezettek a vendégek, melynek végén Iglesias centerezését Luis Vázquez váltotta gólra – a Girona kapujában bemutatkozó Marc-André Ter Stegen tehetetlen volt. A folytatásban José Bordalás együttese (az edző stílusához híven) megpróbálta kibekkelni a hátralevő időt, s közel is járt a sikerhez, de a ráadásban Moreno beadásából Vitor Reis a kapuba bólintott. Ez – valamint a gólt követő óriási Ter Stegen-bravúr – pontot ért a mérkőzést végigtámadó katalánoknak. 1–1

SPANYOL LA LIGA
21. FORDULÓ, hétfői mérkőzés
Girona–Getafe 1–1 (Reis 90+4., ill. L. Vázquez 59.)

VASÁRNAP
Barcelona–Oviedo 3–0 (Olmo 52., Raphinha 57., Yamal 72.)
Real Sociedad–Celta Vigo 3–1 (Oyarzábal 17., 75., B. Méndez 90+5. – 11-esből, ill. B. Iglesías 72.)
Kiállítva: Caleta-Car (Real Sociedad, 45+2.)
Atlético Madrid–Mallorca 3–0 (Sörloth 22., D. López 75. – öngól, T. Almada 87.)
Alavés–Betis 2–1 (C. Vicente 3., T. Martínez 47., ill. Ezzalzuli 90+5.)
SZOMBAT
Villarreal–Real Madrid 0–2 (K. Mbappé 47., 90+4. – a másodikat 11-esből)
Rayo Vallecano–Osasuna 1–3 (Ciss 59., ill. Budimir 29., Vertrouwd 90+1. – öngól, Osambela 90+4.)
Valencia–Espanyol 3–2 (Duro 16., Cömert 59., Ramazani 90+4. – 11-esből, ill. Terrats 55., Copete 79. – öngól)
Sevilla–Athletic Bilbao 2–1 (P. Fernández 42., A. Adams 56. – 11-esből, ill. R. Navarro 40.)
PÉNTEK
Levante–Elche 3–2 (P. Martínez 50., Dela 68., Matturro 90+6., ill. Á. Rodríguez 11., Boajar 90+2.)

A LA LIGA ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Barcelona21171357–22+35 52 
2. Real Madrid21163245–17+28 51 
3. Atlético Madrid21135338–17+21 44 
4. Villarreal20132537–21+16 41 
5. Espanyol21104725–2534 
6. Betis2188534–27+7 32 
7. Celta Vigo2188529–23+6 32 
8. Real Sociedad2176829–2927 
9. Osasuna21741024–25–1 25 
10. Girona2167821–35–14 25 
11. Elche2159729–2924 
12. Sevilla21731128–33–5 24 
13. Athletic Bilbao21731120–30–10 24 
14. Valencia2158822–33–11 23 
15. Alaves21641118–26–8 22 
16. Rayo Vallecano2157917–28–11 22 
17. Getafe21641116–27–11 22 
18. Mallorca21561024–33–9 21 
19. Levante20451124–34–10 17 
20. Oviedo21271211–34–23 13 

 

 

Girona Getafe La Liga
Legfrissebb hírek

A Barcelona szép gólokkal hozta a kötelezőt az Oviedo ellen

Spanyol labdarúgás
2026.01.25. 23:00

Nem volt kérdés: az Atlético a Mallorca legyőzésével folytatta menetelését

Spanyol labdarúgás
2026.01.25. 16:25

Mbappé meglőtte a 20. bajnoki gólját, majd panenkázós büntetővel biztosította be a Real Madrid sikerét

Spanyol labdarúgás
2026.01.24. 22:58

A Valencia és az Osasuna a ráadás perceiben harcolta ki a győzelmet, nyert a Sevilla is

Spanyol labdarúgás
2026.01.24. 21:21

Ollózós góllal egyenlített az Elche a hajrában, a Levante mégis megszerezte első hazai győzelmét

Spanyol labdarúgás
2026.01.23. 23:06

Dupla Tízes: öt edző, akit megnéznénk a Real Madrid kispadján Xabi Alonso utódjaként

Spanyol labdarúgás
2026.01.23. 16:22

A katalánok megállapodtak az ETO FC ukrán támadójának szerződtetéséről – sajtóhír

Labdarúgó NB I
2026.01.22. 12:19

Yaakobishvili Antal Tenerifén folytatja – hivatalos

Spanyol labdarúgás
2026.01.22. 10:40
Ezek is érdekelhetik