Ter Stegen debütált, a Girona a ráadásban mentett pontot a Getafe ellen
A gól nélküli, hazai fölényt hozó első félidő után is a Girona dominált, majd az 59. percben szinte a semmiből szerezte meg a vezetést a Getafe: egy félpályán eladott labdát követően gyors ellentámadást vezettek a vendégek, melynek végén Iglesias centerezését Luis Vázquez váltotta gólra – a Girona kapujában bemutatkozó Marc-André Ter Stegen tehetetlen volt. A folytatásban José Bordalás együttese (az edző stílusához híven) megpróbálta kibekkelni a hátralevő időt, s közel is járt a sikerhez, de a ráadásban Moreno beadásából Vitor Reis a kapuba bólintott. Ez – valamint a gólt követő óriási Ter Stegen-bravúr – pontot ért a mérkőzést végigtámadó katalánoknak. 1–1
SPANYOL LA LIGA
21. FORDULÓ, hétfői mérkőzés
Girona–Getafe 1–1 (Reis 90+4., ill. L. Vázquez 59.)
VASÁRNAP
Barcelona–Oviedo 3–0 (Olmo 52., Raphinha 57., Yamal 72.)
Real Sociedad–Celta Vigo 3–1 (Oyarzábal 17., 75., B. Méndez 90+5. – 11-esből, ill. B. Iglesías 72.)
Kiállítva: Caleta-Car (Real Sociedad, 45+2.)
Atlético Madrid–Mallorca 3–0 (Sörloth 22., D. López 75. – öngól, T. Almada 87.)
Alavés–Betis 2–1 (C. Vicente 3., T. Martínez 47., ill. Ezzalzuli 90+5.)
SZOMBAT
Villarreal–Real Madrid 0–2 (K. Mbappé 47., 90+4. – a másodikat 11-esből)
Rayo Vallecano–Osasuna 1–3 (Ciss 59., ill. Budimir 29., Vertrouwd 90+1. – öngól, Osambela 90+4.)
Valencia–Espanyol 3–2 (Duro 16., Cömert 59., Ramazani 90+4. – 11-esből, ill. Terrats 55., Copete 79. – öngól)
Sevilla–Athletic Bilbao 2–1 (P. Fernández 42., A. Adams 56. – 11-esből, ill. R. Navarro 40.)
PÉNTEK
Levante–Elche 3–2 (P. Martínez 50., Dela 68., Matturro 90+6., ill. Á. Rodríguez 11., Boajar 90+2.)
|A LA LIGA ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Barcelona
|21
|17
|1
|3
|57–22
|+35
|52
|2. Real Madrid
|21
|16
|3
|2
|45–17
|+28
|51
|3. Atlético Madrid
|21
|13
|5
|3
|38–17
|+21
|44
|4. Villarreal
|20
|13
|2
|5
|37–21
|+16
|41
|5. Espanyol
|21
|10
|4
|7
|25–25
|0
|34
|6. Betis
|21
|8
|8
|5
|34–27
|+7
|32
|7. Celta Vigo
|21
|8
|8
|5
|29–23
|+6
|32
|8. Real Sociedad
|21
|7
|6
|8
|29–29
|0
|27
|9. Osasuna
|21
|7
|4
|10
|24–25
|–1
|25
|10. Girona
|21
|6
|7
|8
|21–35
|–14
|25
|11. Elche
|21
|5
|9
|7
|29–29
|0
|24
|12. Sevilla
|21
|7
|3
|11
|28–33
|–5
|24
|13. Athletic Bilbao
|21
|7
|3
|11
|20–30
|–10
|24
|14. Valencia
|21
|5
|8
|8
|22–33
|–11
|23
|15. Alaves
|21
|6
|4
|11
|18–26
|–8
|22
|16. Rayo Vallecano
|21
|5
|7
|9
|17–28
|–11
|22
|17. Getafe
|21
|6
|4
|11
|16–27
|–11
|22
|18. Mallorca
|21
|5
|6
|10
|24–33
|–9
|21
|19. Levante
|20
|4
|5
|11
|24–34
|–10
|17
|20. Oviedo
|21
|2
|7
|12
|11–34
|–23
|13