Mbappé meglőtte a 20. bajnoki gólját, majd panenkázós büntetővel biztosította be a Real Madrid sikerét
A Real Madrid a Monaco 6–1-es kiütésével, a Villarreal az Ajax elleni 2–1-es vereséggel hangolt a BL-ben a bajnoki mérkőzésre, ráadásul a „sárga tengeralattjáró” előtte a bajnokságban is kikapott (0–2 a Betis ellen). Ettől függetlenül biztosra lehetett venni, hogy a királyi gárdának nem lesz könnyű dolga. Intenzíven kezdtek a vendégek, ám a hazai védelem jól állt a lábán, és az első lehetőségek is a Villarreal nevéhez fűződtek. Tajon Buchanan és Georgi Mikautadze előtt adódott esély, majd a másik oldalon Arda Güler lőtt éles szögből, Luiz Júnior fölé tolta a labdát.
Aztán Kylian Mbappé is észrevétette magát, azonban középre lőtt a 28. percben. Vinícius Júnior már közelebb járt a gólhoz a félidő végén, ám a bal alsó mellett elsuhant a labda, és még egy hazai helyzet is volt a szünet előtt, Pape Gueye tekerése után kerülte el a labda a jobb kapufát.
A fordulás után hamar megszerezték a vezetést a blancók, Vinícius ment le az alapvonalig, centerezett, a menteni igyekvő Pape Gueye-től Mbappéhoz került a labda, ő meg közelről a kapuba lőtt – a francia támadó a 20. gólját szerezte a bajnoki idényben. Negyedóra múlva jöhetett volna az egyenlítés, viszont hiába érkezett üresen Gerard Moreno, a kapuval szemben a léc fölé bombázott. Aztán egyre óvatosabban futballoztak a „habfehérek”, nem vállaltak túl sok kockázatot, a Villarreal pedig nem nagyon tudott odakerülni a kapujuk elé.
A ráadás során még Mbappé kiharcolt egy tizenegyest (Alfonso Pedraza buktatta), majd panenkázva helyezte a labdát a kapu közepébe, bebiztosítva csapata győzelmét – Álvaro Arbeloa irányításával sorozatban harmadik tétmeccsét nyerte meg a Real Madrid. 0–2
SPANYOL LA LIGA
21. FORDULÓ
Villarreal–Real Madrid 0–2 (K. Mbappé 47., 90+4. – a másodikat 11-esből)
Rayo Vallecano–Osasuna 1–3 (Ciss 59., ill. Budimir 29., Vertrouwd 90+1. – öngól, Osambela 90+4.)
Valencia–Espanyol 3–2 (Duro 16., Cömert 59., Ramazani 90+4. – 11-esből, ill. Terrats 55., Copete 79. – öngól)
Sevilla–Athletic Bilbao 2–1 (P. Fernández 42., A. Adams 56. – 11-esből, ill. R. Navarro 40.)
Vasárnap játsszák
14.00: Atlético Madrid–Mallorca (Tv: Spíler2)
16.15: FC Barcelona–Oviedo (Tv: Spíler2)
18.30: Real Sociedad–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
21.00: Alavés–Betis (Tv: Spíler2)
Hétfőn játsszák
21.00: Girona–Getafe (Tv: Spíler2)
Pénteken játszották
Levante–Elche 3–2 (P. Martínez 50., Dela 68., Matturro 90+6., ill. Á. Rodríguez 11., Boajar 90+2.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Real Madrid
|21
|16
|3
|2
|45–17
|+28
|51
|2. Barcelona
|20
|16
|1
|3
|54–22
|+32
|49
|3. Atlético Madrid
|20
|12
|5
|3
|35–17
|+18
|41
|4. Villarreal
|20
|13
|2
|5
|37–21
|+16
|41
|5. Espanyol
|21
|10
|4
|7
|25–25
|0
|34
|6. Betis
|20
|8
|8
|4
|33–25
|+8
|32
|7. Celta Vigo
|20
|8
|8
|4
|28–20
|+8
|32
|8. Osasuna
|21
|7
|4
|10
|24–25
|–1
|25
|9. Elche
|21
|5
|9
|7
|29–29
|0
|24
|10. Real Sociedad
|20
|6
|6
|8
|26–28
|–2
|24
|11. Sevilla
|21
|7
|3
|11
|28–33
|–5
|24
|12. Athletic Bilbao
|21
|7
|3
|11
|20–30
|–10
|24
|13. Girona
|20
|6
|6
|8
|20–34
|–14
|24
|14. Valencia
|21
|5
|8
|8
|22–33
|–11
|23
|15. Rayo Vallecano
|21
|5
|7
|9
|17–28
|–11
|22
|16. Mallorca
|20
|5
|6
|9
|24–30
|–6
|21
|17. Getafe
|20
|6
|3
|11
|15–26
|–11
|21
|18. Alavés
|20
|5
|4
|11
|16–25
|–9
|19
|19. Levante
|20
|4
|5
|11
|24–34
|–10
|17
|20. Oviedo
|20
|2
|7
|11
|11–31
|–20
|13