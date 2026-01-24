Mbappé meglőtte a 20. bajnoki gólját, majd panenkázós büntetővel biztosította be a Real Madrid sikerét

A Real Madrid a Monaco 6–1-es kiütésével, a Villarreal az Ajax elleni 2–1-es vereséggel hangolt a BL-ben a bajnoki mérkőzésre, ráadásul a „sárga tengeralattjáró” előtte a bajnokságban is kikapott (0–2 a Betis ellen). Ettől függetlenül biztosra lehetett venni, hogy a királyi gárdának nem lesz könnyű dolga. Intenzíven kezdtek a vendégek, ám a hazai védelem jól állt a lábán, és az első lehetőségek is a Villarreal nevéhez fűződtek. Tajon Buchanan és Georgi Mikautadze előtt adódott esély, majd a másik oldalon Arda Güler lőtt éles szögből, Luiz Júnior fölé tolta a labdát.

Aztán Kylian Mbappé is észrevétette magát, azonban középre lőtt a 28. percben. Vinícius Júnior már közelebb járt a gólhoz a félidő végén, ám a bal alsó mellett elsuhant a labda, és még egy hazai helyzet is volt a szünet előtt, Pape Gueye tekerése után kerülte el a labda a jobb kapufát.

A fordulás után hamar megszerezték a vezetést a blancók, Vinícius ment le az alapvonalig, centerezett, a menteni igyekvő Pape Gueye-től Mbappéhoz került a labda, ő meg közelről a kapuba lőtt – a francia támadó a 20. gólját szerezte a bajnoki idényben. Negyedóra múlva jöhetett volna az egyenlítés, viszont hiába érkezett üresen Gerard Moreno, a kapuval szemben a léc fölé bombázott. Aztán egyre óvatosabban futballoztak a „habfehérek”, nem vállaltak túl sok kockázatot, a Villarreal pedig nem nagyon tudott odakerülni a kapujuk elé.

A ráadás során még Mbappé kiharcolt egy tizenegyest (Alfonso Pedraza buktatta), majd panenkázva helyezte a labdát a kapu közepébe, bebiztosítva csapata győzelmét – Álvaro Arbeloa irányításával sorozatban harmadik tétmeccsét nyerte meg a Real Madrid. 0–2

SPANYOL LA LIGA

21. FORDULÓ

Villarreal–Real Madrid 0–2 (K. Mbappé 47., 90+4. – a másodikat 11-esből)

Rayo Vallecano–Osasuna 1–3 (Ciss 59., ill. Budimir 29., Vertrouwd 90+1. – öngól, Osambela 90+4.)

Valencia–Espanyol 3–2 (Duro 16., Cömert 59., Ramazani 90+4. – 11-esből, ill. Terrats 55., Copete 79. – öngól)

Sevilla–Athletic Bilbao 2–1 (P. Fernández 42., A. Adams 56. – 11-esből, ill. R. Navarro 40.)

Vasárnap játsszák

14.00: Atlético Madrid–Mallorca (Tv: Spíler2)

16.15: FC Barcelona–Oviedo (Tv: Spíler2)

18.30: Real Sociedad–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

21.00: Alavés–Betis (Tv: Spíler2)

Hétfőn játsszák

21.00: Girona–Getafe (Tv: Spíler2)

Pénteken játszották

Levante–Elche 3–2 (P. Martínez 50., Dela 68., Matturro 90+6., ill. Á. Rodríguez 11., Boajar 90+2.)