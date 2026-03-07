Nemzeti Sportrádió

González-dupla itt, két bombagól ott – az Atlético nyerte meg az „előrehozott kupadöntőt”

M. B.M. B.
2026.03.07. 20:38
Nico González két gólt szerzett a Real Sociedad ellen (Fotó: Getty Images)
Atlético Madrid Real Sociedad La Liga
Az Atlético Madrid rendkívül szoros meccsen 3–2-re legyőzte a Real Sociedadot a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 27. fordulójának szombati játéknapján.

Gyors gólváltással indult az „előrehozott kupadöntőnek” is tekinthető madridi találkozó (a két csapat áprilisban a Király-kupa sevillai döntőjében is megütközik egymással), az ötödik percben egy hosszú beadást követően Alexander Sörloth belsőzött közelről a kapuba, majd négy perccel később Carlos Soler akasztott óriási gólt a jobb felsőbe 15 méterről. A folytatásban az Atleti irányította az összecsapást, de az igazán nagy gólhelyzetek elmaradtak.

A gólváltást a második félidő derekán is megismételték a felek: a 67. percben Griezmann sarokkal szolgálta ki Nico Gonzálezt, aki laposan a hálóba lőtt, majd egy perccel később már a vendégtábor ünnepelt, miután Mikel Oyarzabal ágyúzott a 16-os vonaláról a jobb felsőbe. Diego Simeone erre a 81. percben még rá tudott tenni egy lapáttal, amikor Ruggeri bal szélről érkező beadását Nico González hat méterről a jobb alsóba csúsztatta, megnyerve a mérkőzést a „matracosoknak”. 3–2

SPANYOL LA LIGA
27. FORDULÓ
Atlético Madrid–Real Sociedad 3–2 (Sörloth 5., N. González 67., 81., ill. Soler 9., Oyarzabal 68.)
Osasuna–Mallorca 2–2 (Barja 89., Budimir 90+4., ill. Muriqi 35., 61.)
Kiállítva: Raúl García (81.), ill. Virgili (73.)
Levante–Girona 1–1 (Espí 50., ill. Roca 90+4.)
Kiállítva: Olasagasti (Levante, 59.)
21.00: Athletic Bilbao–Barcelona (Tv: Spíler2)

A TOVÁBBI PROGRAM
Vasárnap
14.00: Villarreal–Elche (Tv: Spíler2)
16.15: Getafe–Betis (Tv: Spíler2)
18.30: Sevilla–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
21.00: Valencia–Alavés (Tv: Spíler2)
Hétfő
21.00: Espanyol–Oviedo (Tv: Spíler2)
Pénteken játszották
Celta Vigo–Real Madrid 1–2 (Iglesias 25., ill. Tchouaméni 11., Valverde 90+4.)

A LA LIGA ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Barcelona26211471–26+45 64 
2. Real Madrid27203456–23+33 63 
3. Atlético Madrid27166546–25+21 54 
4. Villarreal26163748–31+17 51 
5. Betis261110542–32+10 43 
6. Celta Vigo271010737–30+7 40 
7. Espanyol261061033–39–6 36 
8. Real Sociedad27981040–41–1 35 
9. Athletic Bilbao261051130–36–6 35 
10. Osasuna27971132–3234 
11. Getafe26951221–29–8 32 
12. Girona277101028–43–15 31 
13. Rayo Vallecano26791026–32–6 30 
14. Sevilla26861234–41–7 30 
15. Valencia26781127–39–12 29 
16. Alaves26761323–34–11 27 
17. Elche265111034–39–5 26 
18. Mallorca27671431–44–13 25 
19. Levante27571529–45–16 22 
20. Oviedo26381516–43–27 17 

 

 

