González-dupla itt, két bombagól ott – az Atlético nyerte meg az „előrehozott kupadöntőt”

Gyors gólváltással indult az „előrehozott kupadöntőnek” is tekinthető madridi találkozó (a két csapat áprilisban a Király-kupa sevillai döntőjében is megütközik egymással), az ötödik percben egy hosszú beadást követően Alexander Sörloth belsőzött közelről a kapuba, majd négy perccel később Carlos Soler akasztott óriási gólt a jobb felsőbe 15 méterről. A folytatásban az Atleti irányította az összecsapást, de az igazán nagy gólhelyzetek elmaradtak.

A gólváltást a második félidő derekán is megismételték a felek: a 67. percben Griezmann sarokkal szolgálta ki Nico Gonzálezt, aki laposan a hálóba lőtt, majd egy perccel később már a vendégtábor ünnepelt, miután Mikel Oyarzabal ágyúzott a 16-os vonaláról a jobb felsőbe. Diego Simeone erre a 81. percben még rá tudott tenni egy lapáttal, amikor Ruggeri bal szélről érkező beadását Nico González hat méterről a jobb alsóba csúsztatta, megnyerve a mérkőzést a „matracosoknak”. 3–2

SPANYOL LA LIGA

27. FORDULÓ

Atlético Madrid–Real Sociedad 3–2 (Sörloth 5., N. González 67., 81., ill. Soler 9., Oyarzabal 68.)

Osasuna–Mallorca 2–2 (Barja 89., Budimir 90+4., ill. Muriqi 35., 61.)

Kiállítva: Raúl García (81.), ill. Virgili (73.)

Levante–Girona 1–1 (Espí 50., ill. Roca 90+4.)

Kiállítva: Olasagasti (Levante, 59.)

21.00: Athletic Bilbao–Barcelona (Tv: Spíler2)

A TOVÁBBI PROGRAM

Vasárnap

14.00: Villarreal–Elche (Tv: Spíler2)

16.15: Getafe–Betis (Tv: Spíler2)

18.30: Sevilla–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

21.00: Valencia–Alavés (Tv: Spíler2)

Hétfő

21.00: Espanyol–Oviedo (Tv: Spíler2)

Pénteken játszották

Celta Vigo–Real Madrid 1–2 (Iglesias 25., ill. Tchouaméni 11., Valverde 90+4.)