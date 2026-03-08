Nemzeti Sportrádió

La Liga: otthon nyert az Elche ellen a Villarreal, tapad az Atléticóra

V. H. L.V. H. L.
2026.03.08. 20:30
null
Fotó: Getty Images
Címkék
Real Betis Villarreal CF Elche Getafe La Liga
Az Elche végig mezőnyfölényben játszott a Villarreal vendégeként, de hatékony hazaiak 2–1-re győztek a spanyol első osztályú labdarúgó-bajnokság 27. fordulójának első vasárnapi mérkőzésén, a második találkozón megérdemelt 2–0-s sikert aratott a Getafe a Betis vendéglátójaként, a Sevilla nem tudta otthon legyőzni a Rayót.

VILARREAL–ELCHE
Legutóbbi kilenc bajnoki mérkőzéséből egyet sem tudott megnyerni az Elche, amely a La Liga 27. fordulójának első vasárnapi mérkőzésén a 4. helyezett Villarreal vendége volt. Országos egyes ide vagy oda, a zöld-fehérek jóval nagyobb elánnal kezdték a meccset, mint a házigazdák, s a 20. percben Álvaro Rodríguez révén meg is szerezhették volna a vezetést, ám au uruguayi-spanyol csatár hiába kapott remek labdát Rafa Mirtől, nagy helyzetben jócskán a kapu jobb oldala mellé lőtt. 

A vendégekkel ellentétben a hazaiak az első valamirevaló helyzetükből gólt szereztek: a 31. percben egy kiváló beadásra Tajon Buchanan érkezett jó ütemben, s az öt és felesen belülről kilőtte a kapu jobb felső sarkát. Pontosan tíz perccel később már 2–0 állta az eredményjelzőn: Santi Comesana átadásból Santiago Mourino vette be a látogatók kapuját. A második félidő hajrájában szépített az Elche: Martim Neto bal oldali szögletét André Silva fejelte a léc alá. A gólt után mindent bevetett az egyenlítésért a vendégcsapat, de sikertelenül: 2–1-es győzelmével a Villarreal pontszámban utolérte az Atlético Madridot, az Elche pedig sorozatban a tizedik meccsét játszotta le győzelem nélkül.

GETAFE–BETIS
Hiába volt több mint háromszor annyit a Betisnél a labda a Getafe elleni idegenbeli fellépés első félidejében, az egyik legjobbjuk, Antony nélkül kezdő zöld-fehérek nem tudtak mit kezdeni a madridi csapat masszív védekezésével. Annál hatékonyabbak voltak a házigazdák, akik a Domingos Duarte fejese után Álvaro Valles kapusról kipattanó labdából szereztek vezetést Kiko Femenía pazar kapáslövésével a 28. percben. Az előnyt ráadásul még a játékrész vége előtt sikerült megtoldaniuk: a hosszabbítás első percében egy kontra végén Martín Satriano emelte szépen a kapuba labdát a kifutó Valles felett.

A második félidőben az előző körben a Real Madridot saját pályáján meglepő fővárosiak leginkább az eredmény tartására törekedtek, s mivel a Betis akcióiból mind az elképzelés, mind az átütőerő hiányzott, ez sikerült is nekik. Egy óra elteltével Manuel Pellegrini Antonyt is pályára küldte a látványosan szenvedő Abde Ezzalzuli helyett, a brazil szélső adott is egy tökéletes passzt Cédric Bakambunak, ám a veterán kongói csatár közvetlen közelről sem volt képes a kapuba találni – a Getafe 2–0-s sikerének jogosságához aligha férhet kétség.

SEVILLA–RAYO VALLECANO

Akor Adams góljával már az első negyedóra vége lőtt vezetést szerzett a Sevilla a Rayo Vallecano vendéglátójaként: a nigériai csatár fejére César Azpilicueta varázsolta oda labdát. Az első félidőben a szebb napokat látott hazai csapat magabiztosan tartotta az eredményt, annak ellenére, hogy többet volt labda a madridiaknál, akik anélkül vonultak pihenőre, hogy komolyabb helyzetet alakítottak ki. 

A szünet után aztán változott a helyzet, az 50. percben ugyanis a vendégek 34 éves uruguayi balbekkje, Alfonso Espino ragyogóan eltalált távoli lövést küldött a léc alá, Odisszeasz Vlahodimosz nem tudott hárítani. A hátralévő időben a kaput direktebben támadó Sevilla mozgatott meg nagyobb erőket a győzelem megszerzéséért, de sem nekik, sem pedig az eredménnyel láthatóan elégedettebb Rayónak nem sikerült a kapuba találnia. Az 1–1-gyel az andalúziai csapat megelőzte a tabellán a Gironát, és feljött vasárnapi vetélytársa mögé a 13. helyre.

SPANYOL LA LIGA
27. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Villarreal–Elche 2–1 (Buchanan 31., Mourino 41., ill. A. Silva 83.)
Getafe–Betis 2–0 (Femenía 28., Satriano 45+1.)
Sevilla–Rayo Vallecano 1–1 (A. Adams 13., ill. A. Espino 50.)
21.00: Valencia–Alavés (Tv: Spíler2)

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA
Hétfőn játsszák
21.00: Espanyol–Oviedo (Tv: Spíler2)
Szombaton játszották
Athletic Bilbao–Barcelona 0–1 (Yamal 68.)
Atlético Madrid–Real Sociedad 3–2 (Sörloth 5., N. González 67., 81., ill. Soler 9., Oyarzabal 68.)
Osasuna–Mallorca 2–2 (Barja 89., Budimir 90+4., ill. Muriqi 35., 61.)
Kiállítva: Raúl García (81.), ill. Virgili (73.)
Levante–Girona 1–1 (Espí 50., ill. Roca 90+4.)
Kiállítva: Olasagasti (Levante, 59.)
Pénteken játszották
Celta Vigo–Real Madrid 1–2 (Iglesias 25., ill. Tchouaméni 11., Valverde 90+4.)

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Barcelona27221472–26+46 67 
2. Real Madrid27203456–23+33 63 
3. Atlético Madrid27166546–25+21 54 
4. Villarreal27173750–32+18 54 
5. Betis271110642–34+8 43 
6. Celta Vigo271010737–30+7 40 
7. Espanyol261061033–39–6 36 
8. Real Sociedad27981040–41–1 35 
9. Getafe271051223–29–6 35 
10. Athletic Bilbao271051230–37–7 35 
11. Osasuna27971132–3234 
12. Rayo Vallecano277101027–33–6 31 
13. Sevilla27871235–42–7 31 
14. Girona277101028–43–15 31 
15. Valencia26781127–39–12 29 
16. Alaves26761323–34–11 27 
17. Elche275111135–41–6 26 
18. Mallorca27671431–44–13 25 
19. Levante27571529–45–16 22 
20. Oviedo26381516–43–27 17 

 

 

Real Betis Villarreal CF Elche Getafe La Liga
Legfrissebb hírek

Lamine Yamal remek góljával nyert a Barcelona a Bilbao otthonában

Spanyol labdarúgás
22 órája

González-dupla itt, két bombagól ott – az Atlético nyerte meg az „előrehozott kupadöntőt”

Spanyol labdarúgás
Tegnap, 20:38

A hajrában szerzett két góllal mentett pontot az Osasuna a Mallorca ellen

Spanyol labdarúgás
Tegnap, 16:13

A 94. percben egy megpattanó lövéssel verte meg a Real a Celtát

Spanyol labdarúgás
2026.03.06. 23:02

Tíz és fél évet kaphat szexuális erőszakért az Elche csatára

Spanyol labdarúgás
2026.03.06. 12:32

Álvaro Arbeloa: Most kiderül, ki méltó a Real Madridhoz

Spanyol labdarúgás
2026.03.06. 10:22

Jorge de Frutos duplázott, a Rayo nagyon simán nyert az Oviedo ellen az elhalasztott bajnokin

Spanyol labdarúgás
2026.03.04. 20:58

Az FC Barcelona 80 millióval többet költhet fizetésekre, mint szeptemberben

Spanyol labdarúgás
2026.03.03. 18:44
Ezek is érdekelhetik