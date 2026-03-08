La Liga: otthon nyert az Elche ellen a Villarreal, tapad az Atléticóra

VILARREAL–ELCHE

Legutóbbi kilenc bajnoki mérkőzéséből egyet sem tudott megnyerni az Elche, amely a La Liga 27. fordulójának első vasárnapi mérkőzésén a 4. helyezett Villarreal vendége volt. Országos egyes ide vagy oda, a zöld-fehérek jóval nagyobb elánnal kezdték a meccset, mint a házigazdák, s a 20. percben Álvaro Rodríguez révén meg is szerezhették volna a vezetést, ám au uruguayi-spanyol csatár hiába kapott remek labdát Rafa Mirtől, nagy helyzetben jócskán a kapu jobb oldala mellé lőtt.

A vendégekkel ellentétben a hazaiak az első valamirevaló helyzetükből gólt szereztek: a 31. percben egy kiváló beadásra Tajon Buchanan érkezett jó ütemben, s az öt és felesen belülről kilőtte a kapu jobb felső sarkát. Pontosan tíz perccel később már 2–0 állta az eredményjelzőn: Santi Comesana átadásból Santiago Mourino vette be a látogatók kapuját. A második félidő hajrájában szépített az Elche: Martim Neto bal oldali szögletét André Silva fejelte a léc alá. A gólt után mindent bevetett az egyenlítésért a vendégcsapat, de sikertelenül: 2–1-es győzelmével a Villarreal pontszámban utolérte az Atlético Madridot, az Elche pedig sorozatban a tizedik meccsét játszotta le győzelem nélkül.

GETAFE–BETIS

Hiába volt több mint háromszor annyit a Betisnél a labda a Getafe elleni idegenbeli fellépés első félidejében, az egyik legjobbjuk, Antony nélkül kezdő zöld-fehérek nem tudtak mit kezdeni a madridi csapat masszív védekezésével. Annál hatékonyabbak voltak a házigazdák, akik a Domingos Duarte fejese után Álvaro Valles kapusról kipattanó labdából szereztek vezetést Kiko Femenía pazar kapáslövésével a 28. percben. Az előnyt ráadásul még a játékrész vége előtt sikerült megtoldaniuk: a hosszabbítás első percében egy kontra végén Martín Satriano emelte szépen a kapuba labdát a kifutó Valles felett.

A második félidőben az előző körben a Real Madridot saját pályáján meglepő fővárosiak leginkább az eredmény tartására törekedtek, s mivel a Betis akcióiból mind az elképzelés, mind az átütőerő hiányzott, ez sikerült is nekik. Egy óra elteltével Manuel Pellegrini Antonyt is pályára küldte a látványosan szenvedő Abde Ezzalzuli helyett, a brazil szélső adott is egy tökéletes passzt Cédric Bakambunak, ám a veterán kongói csatár közvetlen közelről sem volt képes a kapuba találni – a Getafe 2–0-s sikerének jogosságához aligha férhet kétség.

SEVILLA–RAYO VALLECANO

Akor Adams góljával már az első negyedóra vége lőtt vezetést szerzett a Sevilla a Rayo Vallecano vendéglátójaként: a nigériai csatár fejére César Azpilicueta varázsolta oda labdát. Az első félidőben a szebb napokat látott hazai csapat magabiztosan tartotta az eredményt, annak ellenére, hogy többet volt labda a madridiaknál, akik anélkül vonultak pihenőre, hogy komolyabb helyzetet alakítottak ki.

A szünet után aztán változott a helyzet, az 50. percben ugyanis a vendégek 34 éves uruguayi balbekkje, Alfonso Espino ragyogóan eltalált távoli lövést küldött a léc alá, Odisszeasz Vlahodimosz nem tudott hárítani. A hátralévő időben a kaput direktebben támadó Sevilla mozgatott meg nagyobb erőket a győzelem megszerzéséért, de sem nekik, sem pedig az eredménnyel láthatóan elégedettebb Rayónak nem sikerült a kapuba találnia. Az 1–1-gyel az andalúziai csapat megelőzte a tabellán a Gironát, és feljött vasárnapi vetélytársa mögé a 13. helyre.

SPANYOL LA LIGA

27. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Villarreal–Elche 2–1 (Buchanan 31., Mourino 41., ill. A. Silva 83.)

Getafe–Betis 2–0 (Femenía 28., Satriano 45+1.)

Sevilla–Rayo Vallecano 1–1 (A. Adams 13., ill. A. Espino 50.)

21.00: Valencia–Alavés (Tv: Spíler2)

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA

Hétfőn játsszák

21.00: Espanyol–Oviedo (Tv: Spíler2)

Szombaton játszották

Athletic Bilbao–Barcelona 0–1 (Yamal 68.)

Atlético Madrid–Real Sociedad 3–2 (Sörloth 5., N. González 67., 81., ill. Soler 9., Oyarzabal 68.)

Osasuna–Mallorca 2–2 (Barja 89., Budimir 90+4., ill. Muriqi 35., 61.)

Kiállítva: Raúl García (81.), ill. Virgili (73.)

Levante–Girona 1–1 (Espí 50., ill. Roca 90+4.)

Kiállítva: Olasagasti (Levante, 59.)

Pénteken játszották

Celta Vigo–Real Madrid 1–2 (Iglesias 25., ill. Tchouaméni 11., Valverde 90+4.)