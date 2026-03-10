Örülhetnek a Barcelonánál, ezentúl 17 ezerrel többen lehetnek jelen a lelátón



Az „1C” engedélyre már nagyon vártak a Barcelonánál, mivel így az északi lelátó nem lesz tele üres székekkel, ahogy a korábbi meccseken. A Sevilla elleni vasárnapi bajnokin 45 401 helyett akár már 62 652 néző lehet jelen.

Ezzel a katalánok fontos célt értek el, és ennek főként az a 14 ezer szurkoló örül nagyon, akinek ide szól a bérlete. Érdekes egybeesés, hogy éppen ezen a napon, március 15.-én választják meg a klub új elnökét.

A stadion teljesen kész állapotban várhatóan 105 ezer néző befogadására lesz alkalmas.

A hírt később a Barcelona hivatalosan is megerősítette.

SPANYOL LA LIGA

28. FORDULÓ

Vasárnap

16.15: FC Barcelona–Sevilla (Tv: Spíler2)

Forrás: Mundo Deportivo