Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

BL: Atalanta–Bayern München 0–3, Atlético Madrid–Tottenham 4–0, Newcastle–Barcelona 0–0

Örülhetnek a Barcelonánál, ezentúl 17 ezerrel többen lehetnek jelen a lelátón

R. P.R. P.
2026.03.10. 14:51
Fotó: Getty Images
Címkék
Barcelona Camp Nou La Liga
A Mundo Deportivo számolt be a hírről, hogy a Barcelona labdarúgócsapatának otthont adó Camp Nou megkapta az 1C engedélyt, 17 ezerrel több néző foglalhat helyet a lelátón.


Az „1C” engedélyre már nagyon vártak a Barcelonánál, mivel így az északi lelátó nem lesz tele üres székekkel, ahogy a korábbi meccseken. A Sevilla elleni vasárnapi bajnokin 45 401 helyett akár már 62 652 néző lehet jelen.

Ezzel a katalánok fontos célt értek el, és ennek főként az a 14 ezer szurkoló örül nagyon, akinek ide szól a bérlete. Érdekes egybeesés, hogy éppen ezen a napon, március 15.-én választják meg a klub új elnökét.

A stadion teljesen kész állapotban várhatóan 105 ezer néző befogadására lesz alkalmas.

A hírt később a Barcelona hivatalosan is megerősítette.

SPANYOL LA LIGA
28. FORDULÓ
Vasárnap
16.15: FC Barcelona–Sevilla (Tv: Spíler2)

Forrás: Mundo Deportivo

 

Barcelona Camp Nou La Liga
Legfrissebb hírek

BL-nyolcaddöntő: Newcastle–Barcelona

Bajnokok Ligája
38 perce

Kirobbanthatatlan az élről az Arsenal és a Bayern München az NS BL-erősorrendjében

Bajnokok Ligája
9 órája

Lamine Yamal bombaformájában várja a Newcastle elleni BL-csatát

Bajnokok Ligája
13 órája

Tízmeccsesre nyúlt az Espanyol nyeretlenségi sorozata, ezúttal az Oviedo rabolt pontot tőle

Spanyol labdarúgás
22 órája

Laporta: Azok a játékosok, akik Xavival veszítettek, Flickkel nyernek

Spanyol labdarúgás
Tegnap, 16:33

La Liga: otthon nyert az Elche ellen a Villarreal, tapad az Atléticóra

Spanyol labdarúgás
2026.03.08. 20:30

Lamine Yamal remek góljával nyert a Barcelona a Bilbao otthonában

Spanyol labdarúgás
2026.03.07. 22:55

González-dupla itt, két bombagól ott – az Atlético nyerte meg az „előrehozott kupadöntőt”

Spanyol labdarúgás
2026.03.07. 20:38
Ezek is érdekelhetik