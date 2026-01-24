A Valencia és az Osasuna is a ráadás perceiben harcolta ki a győzelmet, nyert a Sevilla is

Az első fél óra végén Ante Budimir talált be közelről, ezzel vezetett az Osasuna, majd újabb 30 perc múlva Pathé Ciss fejelt hat méterről a kapuba. Úgy tűnt, a Rayo egy pontot otthon tart, ám a ráadás perceiben két gólt is kapott. Előbb Víctor Munoz lövése pattant meg Jozhua Vertrouwd lábán, majd az öngól után Asier Osambela lőtt 27 méterről a kapuba ziccerben – Augusto Batalla feleslegesen jött ki a tizenhatoson kívülre. 1–3

Negyedóra után Lucas Beltrán ugratta ki Hugo Duro, aki elvitte a labdát Marko Dmitrovics mellett, és az üres kapuba passzolt. A második félidőben egyenlített az Espanyol Ramón Terrats góljával, amire négy perc múlva válaszolt a Valencia, Eray Cömert fejelt a kapu közepébe hat méterről. Aztán ismét egalizált a barcelonai csapat, miután Urko González lövésénél a labda két hazai játékoson (Pepelun és José Copetén) is megpattant, így került a bal alsóba. Végül erre az öngólra is volt válaszuk a „denevéreknek”, mivel Largie Ramazani értékesítette a tizenegyesét a hajrában – november 21. után győzött újra hazai pályán a Valencia, immár négy bajnoki óta nyeretlen az Espanyol. 3–2

Robert Navarro egy lépésről talált be a 40. percben, viszont két perc múlva máris egyenlített a Sevilla, Peque Fernández 12 méterről lőtt a jobb alsóba. A szünet után már csak a hazaiak találtak be, Akor Adams tizenegyesből volt eredményes, így az elmúlt öt bajnokiján csak egy pontot gyűjtött az Athletic Bilbao, míg az andalúzok négy nyeretlen meccs után újra nyertek. 2–1

SPANYOL LA LIGA

21. FORDULÓ

Rayo Vallecano–Osasuna 1–3 (Ciss 59., ill. Budimir 29., Vertrouwd 90+1. – öngól, Osambela 90+4.)

Valencia–Espanyol 3–2 (Duro 16., Cömert 59., Ramazani 90+4. – 11-esből, ill. Terrats 55., Copete 79. – öngól)

Sevilla–Athletic Bilbao 2–1 (P. Fernández 42., A. Adams 56. – 11-esből, ill. R. Navarro 40.)

21.00: Villarreal–Real Madrid (Tv: Spíler2)

Vasárnap játsszák

14.00: Atlético Madrid–Mallorca (Tv: Spíler2)

16.15: FC Barcelona–Oviedo (Tv: Spíler2)

18.30: Real Sociedad–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

21.00: Alavés–Betis (Tv: Spíler2)

Hétfőn játsszák

21.00: Girona–Getafe (Tv: Spíler2)

Pénteken játszották

Levante–Elche 3–2 (P. Martínez 50., Dela 68., Matturro 90+6., ill. Á. Rodríguez 11., Boajar 90+2.)