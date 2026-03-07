Nemzeti Sportrádió

Lamine Yamal remek góljával nyert a Barcelona a Bilbao otthonában

2026.03.07. 22:55
Lamine Yamal 14. gólját szerezte a bajnokságban (Fotó: Getty Images)
A spanyol labdarúgó-bajnokság (La Liga) 27. fordulójában a Barcelona 1–0-ra nyert Bilbaóban. A gól nélküli első félidő után Lamine Yamal remek gólja döntötte el a három pont sorsát. A Barcelona ismét négypontosra növelte előnyét a tabella élén a Real Madriddal szemben.

 

SPANYOL LA LIGA
27. FORDULÓ
ATHLETIC BILBAO–FC BARCELONA 0–1 (0–0)
Bilbao, San Mamés Stadion. Vezette: Munuera
BILBAO: U. Simon – Gorosabel, Vivian, A. Laporte, Boiro – Jauregizar (Eder García, 74.), Rego (Vesga, 69.) – Berenguer, S. Sánchez (Sancet, a szünetben), U. Gómez (R. Navarro, 10.) – I. Williams (Guruzeta, 69.). Vezetőedző: Ernesto Valverde
BARCELONA: J. García – Cancelo, Cubarsí, Eric García, G. Martín – M. Casadó (R. Araújo, 78.), Bernal (Pedri, a szünetben), Dani Olmo (F. López, 62.) – Lamine Yamal, Ferran Torres (Lewandowski, 62.), Rashford (Raphinha, 62.). Vezetőedző: Hansi Flick
Gólszerző: Lamine Yamal (68.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Kis híján öngóllal indult a meccs, Berenguer beadása után a menteni igyekvő Cancelo majdnem a saját kapujába lőtt, a labda a kapufáról vágódott szögletre. A 6. percben Yamal ívelte a labdát Torreshez, aki a hosszú saroknál rálőtte az egyik védőre a labdát. A labda a jobb alsóba tartott, a hazaiak kapusa nagyot védett. Az első félidő ráadásában Rashford jobbról elvégzett szöglete után az ötös sarkánál érkező Ferran Torres sarkazott, a labda centikkel kerülte el a jobb alsó sarkot. Így gól nélkül ért véget az első félidő.

A második félidő első felében kevés veszélyes támadást vezettek a csapatok, de a 68. percben megtört a gólcsend. Pedri passzolt Lamine Yamalhoz, aki jobbról betört a 16-oson belülre, és 10 méterről, ballal, a kapufa segítségével a kapuba lőtt. A hazaiak támadtak az egyenlítésért, ám a Barcelona védelme a helyén volt. A katalánok kihúzták a végéig, így egygólos győzelmet arattak. 0–1

A TOVÁBBI PROGRAM
Szombat
Atlético Madrid–Real Sociedad 3–2 (Sörloth 5., N. González 67., 81., ill. Soler 9., Oyarzabal 68.)
Osasuna–Mallorca 2–2 (Barja 89., Budimir 90+4., ill. Muriqi 35., 61.)
Kiállítva: Raúl García (81.), ill. Virgili (73.)
Levante–Girona 1–1 (Espí 50., ill. Roca 90+4.)
Kiállítva: Olasagasti (Levante, 59.)

Vasárnap
14.00: Villarreal–Elche (Tv: Spíler2)
16.15: Getafe–Betis (Tv: Spíler2)
18.30: Sevilla–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
21.00: Valencia–Alavés (Tv: Spíler2)
Hétfő
21.00: Espanyol–Oviedo (Tv: Spíler2)
Péntek
Celta Vigo–Real Madrid 1–2 (Iglesias 25., ill. Tchouaméni 11., Valverde 90+4.)

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Barcelona27221472–26+46 67 
2. Real Madrid27203456–23+33 63 
3. Atlético Madrid27166546–25+21 54 
4. Villarreal26163748–31+17 51 
5. Betis261110542–32+10 43 
6. Celta Vigo271010737–30+7 40 
7. Espanyol261061033–39–6 36 
8. Real Sociedad27981040–41–1 35 
9. Athletic Bilbao271051230–37–7 35 
10. Osasuna27971132–3234 
11. Getafe26951221–29–8 32 
12. Girona277101028–43–15 31 
13. Rayo Vallecano26791026–32–6 30 
14. Sevilla26861234–41–7 30 
15. Valencia26781127–39–12 29 
16. Alaves26761323–34–11 27 
17. Elche265111034–39–5 26 
18. Mallorca27671431–44–13 25 
19. Levante27571529–45–16 22 
20. Oviedo26381516–43–27 17 

 

 

PERCRŐL PERCRE

