Lamine Yamal remek góljával nyert a Barcelona a Bilbao otthonában

SPANYOL LA LIGA

27. FORDULÓ

ATHLETIC BILBAO–FC BARCELONA 0–1 (0–0)

Bilbao, San Mamés Stadion. Vezette: Munuera

BILBAO: U. Simon – Gorosabel, Vivian, A. Laporte, Boiro – Jauregizar (Eder García, 74.), Rego (Vesga, 69.) – Berenguer, S. Sánchez (Sancet, a szünetben), U. Gómez (R. Navarro, 10.) – I. Williams (Guruzeta, 69.). Vezetőedző: Ernesto Valverde

BARCELONA: J. García – Cancelo, Cubarsí, Eric García, G. Martín – M. Casadó (R. Araújo, 78.), Bernal (Pedri, a szünetben), Dani Olmo (F. López, 62.) – Lamine Yamal, Ferran Torres (Lewandowski, 62.), Rashford (Raphinha, 62.). Vezetőedző: Hansi Flick

Gólszerző: Lamine Yamal (68.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Kis híján öngóllal indult a meccs, Berenguer beadása után a menteni igyekvő Cancelo majdnem a saját kapujába lőtt, a labda a kapufáról vágódott szögletre. A 6. percben Yamal ívelte a labdát Torreshez, aki a hosszú saroknál rálőtte az egyik védőre a labdát. A labda a jobb alsóba tartott, a hazaiak kapusa nagyot védett. Az első félidő ráadásában Rashford jobbról elvégzett szöglete után az ötös sarkánál érkező Ferran Torres sarkazott, a labda centikkel kerülte el a jobb alsó sarkot. Így gól nélkül ért véget az első félidő.

A második félidő első felében kevés veszélyes támadást vezettek a csapatok, de a 68. percben megtört a gólcsend. Pedri passzolt Lamine Yamalhoz, aki jobbról betört a 16-oson belülre, és 10 méterről, ballal, a kapufa segítségével a kapuba lőtt. A hazaiak támadtak az egyenlítésért, ám a Barcelona védelme a helyén volt. A katalánok kihúzták a végéig, így egygólos győzelmet arattak. 0–1

A TOVÁBBI PROGRAM

Szombat

Atlético Madrid–Real Sociedad 3–2 (Sörloth 5., N. González 67., 81., ill. Soler 9., Oyarzabal 68.)

Osasuna–Mallorca 2–2 (Barja 89., Budimir 90+4., ill. Muriqi 35., 61.)

Kiállítva: Raúl García (81.), ill. Virgili (73.)

Levante–Girona 1–1 (Espí 50., ill. Roca 90+4.)

Kiállítva: Olasagasti (Levante, 59.)

Vasárnap

14.00: Villarreal–Elche (Tv: Spíler2)

16.15: Getafe–Betis (Tv: Spíler2)

18.30: Sevilla–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

21.00: Valencia–Alavés (Tv: Spíler2)

Hétfő

21.00: Espanyol–Oviedo (Tv: Spíler2)

Péntek

Celta Vigo–Real Madrid 1–2 (Iglesias 25., ill. Tchouaméni 11., Valverde 90+4.)