Lamine Yamal remek góljával nyert a Barcelona a Bilbao otthonában

SPANYOL LA LIGA
27. FORDULÓ
ATHLETIC BILBAO–FC BARCELONA 0–1 (0–0)
Bilbao, San Mamés Stadion. Vezette: Munuera
BILBAO: U. Simon – Gorosabel, Vivian, A. Laporte, Boiro – Jauregizar (Eder García, 74.), Rego (Vesga, 69.) – Berenguer, S. Sánchez (Sancet, a szünetben), U. Gómez (R. Navarro, 10.) – I. Williams (Guruzeta, 69.). Vezetőedző: Ernesto Valverde
BARCELONA: J. García – Cancelo, Cubarsí, Eric García, G. Martín – M. Casadó (R. Araújo, 78.), Bernal (Pedri, a szünetben), Dani Olmo (F. López, 62.) – Lamine Yamal, Ferran Torres (Lewandowski, 62.), Rashford (Raphinha, 62.). Vezetőedző: Hansi Flick
Gólszerző: Lamine Yamal (68.)
ÖSSZEFOGLALÓ
Kis híján öngóllal indult a meccs, Berenguer beadása után a menteni igyekvő Cancelo majdnem a saját kapujába lőtt, a labda a kapufáról vágódott szögletre. A 6. percben Yamal ívelte a labdát Torreshez, aki a hosszú saroknál rálőtte az egyik védőre a labdát. A labda a jobb alsóba tartott, a hazaiak kapusa nagyot védett. Az első félidő ráadásában Rashford jobbról elvégzett szöglete után az ötös sarkánál érkező Ferran Torres sarkazott, a labda centikkel kerülte el a jobb alsó sarkot. Így gól nélkül ért véget az első félidő.
A második félidő első felében kevés veszélyes támadást vezettek a csapatok, de a 68. percben megtört a gólcsend. Pedri passzolt Lamine Yamalhoz, aki jobbról betört a 16-oson belülre, és 10 méterről, ballal, a kapufa segítségével a kapuba lőtt. A hazaiak támadtak az egyenlítésért, ám a Barcelona védelme a helyén volt. A katalánok kihúzták a végéig, így egygólos győzelmet arattak. 0–1
A TOVÁBBI PROGRAM
Szombat
Atlético Madrid–Real Sociedad 3–2 (Sörloth 5., N. González 67., 81., ill. Soler 9., Oyarzabal 68.)
Osasuna–Mallorca 2–2 (Barja 89., Budimir 90+4., ill. Muriqi 35., 61.)
Kiállítva: Raúl García (81.), ill. Virgili (73.)
Levante–Girona 1–1 (Espí 50., ill. Roca 90+4.)
Kiállítva: Olasagasti (Levante, 59.)
Vasárnap
14.00: Villarreal–Elche (Tv: Spíler2)
16.15: Getafe–Betis (Tv: Spíler2)
18.30: Sevilla–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
21.00: Valencia–Alavés (Tv: Spíler2)
Hétfő
21.00: Espanyol–Oviedo (Tv: Spíler2)
Péntek
Celta Vigo–Real Madrid 1–2 (Iglesias 25., ill. Tchouaméni 11., Valverde 90+4.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Barcelona
|27
|22
|1
|4
|72–26
|+46
|67
|2. Real Madrid
|27
|20
|3
|4
|56–23
|+33
|63
|3. Atlético Madrid
|27
|16
|6
|5
|46–25
|+21
|54
|4. Villarreal
|26
|16
|3
|7
|48–31
|+17
|51
|5. Betis
|26
|11
|10
|5
|42–32
|+10
|43
|6. Celta Vigo
|27
|10
|10
|7
|37–30
|+7
|40
|7. Espanyol
|26
|10
|6
|10
|33–39
|–6
|36
|8. Real Sociedad
|27
|9
|8
|10
|40–41
|–1
|35
|9. Athletic Bilbao
|27
|10
|5
|12
|30–37
|–7
|35
|10. Osasuna
|27
|9
|7
|11
|32–32
|0
|34
|11. Getafe
|26
|9
|5
|12
|21–29
|–8
|32
|12. Girona
|27
|7
|10
|10
|28–43
|–15
|31
|13. Rayo Vallecano
|26
|7
|9
|10
|26–32
|–6
|30
|14. Sevilla
|26
|8
|6
|12
|34–41
|–7
|30
|15. Valencia
|26
|7
|8
|11
|27–39
|–12
|29
|16. Alaves
|26
|7
|6
|13
|23–34
|–11
|27
|17. Elche
|26
|5
|11
|10
|34–39
|–5
|26
|18. Mallorca
|27
|6
|7
|14
|31–44
|–13
|25
|19. Levante
|27
|5
|7
|15
|29–45
|–16
|22
|20. Oviedo
|26
|3
|8
|15
|16–43
|–27
|17
PERCRŐL PERCRE