Ollózós góllal egyenlített az Elche a hajrában, a Levante mégis megszerezte első hazai győzelmét
Az idényben hazai pályán még nyeretlen Levante a 11. percben hátrányba került, Álvaro Rodríguez elé pattant a labda, aki 11 méterről a bal alsóba lőtt. Egyébként a vendéglátó volt a veszélyesebb az első félidőben, betalálni viszont nem tudott, hiába próbálkozott 15 alkalommal lövéssel vagy fejessel – igaz, a kaput nem sikerült eltalálnia. A szünet után egyenlített a valenciai együttes, Jeremy Toljan beadása után Pablo Martínez helyezett közelről a bal alsóba. Szűk 20 perc múlva már a Levante vezetett, Dela csúsztatott a jobb alsóba Pablo Martínez beadásából.
Nem volt benne a meccsben az Elche egyenlítése, aztán jött Adam Boajar, és a 92. percben 10 méterről a jobb felső sarokba ollózott – az U20-as marokkói válogatott támadó középpályásnak ez volt az első gólja a spanyol élvonalban. Itt azonban nem volt vége, Alan Matturro öt méterről a jobb alsóba fejelt Jon Olasagasti szögletéből, így a Levante megszerezte az első hazai győzelmét. 3–2
SPANYOL LA LIGA
21. FORDULÓ
Levante–Elche 3–2 (P. Martínez 50., Dela 68., Matturro 90+6., ill. Á. Rodríguez 11., Boajar 90+2.)
A TOVÁBBI PROGRAM
Szombat
14.00: Rayo Vallecano–Osasuna (Tv: Spíler2)
16.15: Valencia–Espanyol (Tv: Spíler2)
18.30: Sevilla–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
21.00: Villarreal–Real Madrid (Tv: Spíler2)
Vasárnap
14.00: Atlético Madrid–Mallorca (Tv: Spíler2)
16.15: FC Barcelona–Oviedo (Tv: Spíler2)
18.30: Real Sociedad–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
21.00: Alavés–Betis (Tv: Spíler2)
Hétfő
21.00: Girona–Getafe (Tv: Spíler2)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. FC Barcelona
20
16
1
3
54–22
+32
49
|2. Real Madrid
20
15
3
2
43–17
+26
48
|3. Villarreal
19
13
2
4
37–19
+18
41
|4. Atlético Madrid
20
12
5
3
35–17
+18
41
|5. Espanyol
20
10
4
6
23–22
+1
34
|6. Betis
20
8
8
4
33–25
+8
32
|7. Celta Vigo
20
8
8
4
28–20
+8
32
|8. Elche
21
5
9
7
29–29
0
24
|9. Real Sociedad
20
6
6
8
26–28
–2
24
|10. Athletic Bilbao
20
7
3
10
19–28
–9
24
|11. Girona
20
6
6
8
20–34
–14
24
|12. Osasuna
20
6
4
10
21–24
–3
22
|13. Rayo Vallecano
20
5
7
8
16–25
–9
22
|14. Sevilla
20
6
3
11
26–32
–6
21
|15. Mallorca
20
5
6
9
24–30
–6
21
|16. Getafe
20
6
3
11
15–26
–11
21
|17. Valencia
20
4
8
8
19–31
–12
20
|18. Alavés
20
5
4
11
16–25
–9
19
|19. Levante
20
4
5
11
24–34
–10
17
|20. Oviedo
20
2
7
11
11–31
–20
13