Ollózós góllal egyenlített az Elche a hajrában, a Levante mégis megszerezte első hazai győzelmét

Az idényben hazai pályán még nyeretlen Levante a 11. percben hátrányba került, Álvaro Rodríguez elé pattant a labda, aki 11 méterről a bal alsóba lőtt. Egyébként a vendéglátó volt a veszélyesebb az első félidőben, betalálni viszont nem tudott, hiába próbálkozott 15 alkalommal lövéssel vagy fejessel – igaz, a kaput nem sikerült eltalálnia. A szünet után egyenlített a valenciai együttes, Jeremy Toljan beadása után Pablo Martínez helyezett közelről a bal alsóba. Szűk 20 perc múlva már a Levante vezetett, Dela csúsztatott a jobb alsóba Pablo Martínez beadásából.

Nem volt benne a meccsben az Elche egyenlítése, aztán jött Adam Boajar, és a 92. percben 10 méterről a jobb felső sarokba ollózott – az U20-as marokkói válogatott támadó középpályásnak ez volt az első gólja a spanyol élvonalban. Itt azonban nem volt vége, Alan Matturro öt méterről a jobb alsóba fejelt Jon Olasagasti szögletéből, így a Levante megszerezte az első hazai győzelmét. 3–2

SPANYOL LA LIGA

21. FORDULÓ

Levante–Elche 3–2 (P. Martínez 50., Dela 68., Matturro 90+6., ill. Á. Rodríguez 11., Boajar 90+2.)

