Ollózós góllal egyenlített az Elche a hajrában, a Levante mégis megszerezte első hazai győzelmét

VARGA BALÁZS
2026.01.23. 23:06
Először nyert otthon a Levante (Fotó: Getty Images)
Elche Levante La Liga
A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) péntek esti, nyitó mérkőzésén a Levante 3–2-re nyert az Elche ellen, ezzel megszerezte első hazai győzelmét az idényben.

Az idényben hazai pályán még nyeretlen Levante a 11. percben hátrányba került, Álvaro Rodríguez elé pattant a labda, aki 11 méterről a bal alsóba lőtt. Egyébként a vendéglátó volt a veszélyesebb az első félidőben, betalálni viszont nem tudott, hiába próbálkozott 15 alkalommal lövéssel vagy fejessel – igaz, a kaput nem sikerült eltalálnia. A szünet után egyenlített a valenciai együttes, Jeremy Toljan beadása után Pablo Martínez helyezett közelről a bal alsóba. Szűk 20 perc múlva már a Levante vezetett, Dela csúsztatott a jobb alsóba Pablo Martínez beadásából.

Nem volt benne a meccsben az Elche egyenlítése, aztán jött Adam Boajar, és a 92. percben 10 méterről a jobb felső sarokba ollózott – az U20-as marokkói válogatott támadó középpályásnak ez volt az első gólja a spanyol élvonalban. Itt azonban nem volt vége, Alan Matturro öt méterről a jobb alsóba fejelt Jon Olasagasti szögletéből, így a Levante megszerezte az első hazai győzelmét. 3–2

SPANYOL LA LIGA
21. FORDULÓ
Levante–Elche 3–2 (P. Martínez 50., Dela 68., Matturro 90+6., ill. Á. Rodríguez 11., Boajar 90+2.)

A TOVÁBBI PROGRAM
Szombat
14.00: Rayo Vallecano–Osasuna (Tv: Spíler2)
16.15: Valencia–Espanyol (Tv: Spíler2)
18.30: Sevilla–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
21.00: Villarreal–Real Madrid (Tv: Spíler2)
Vasárnap
14.00: Atlético Madrid–Mallorca (Tv: Spíler2)
16.15: FC Barcelona–Oviedo (Tv: Spíler2)
18.30: Real Sociedad–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
21.00: Alavés–Betis (Tv: Spíler2)
Hétfő
21.00: Girona–Getafe (Tv: Spíler2)

   
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K  

Gk

P

  1. FC Barcelona

20

16

1

3

54–22

+32

49

  2. Real Madrid

20

15

3

2

43–17

+26

48

  3. Villarreal

19

13

2

4

37–19

+18

41

  4. Atlético Madrid

20

12

5

3

35–17

+18

41

  5. Espanyol

20

10

4

6

23–22

+1

34

  6. Betis

20

8

8

4

33–25

+8

32

  7. Celta Vigo

20

8

8

4

28–20

+8

32

  8. Elche

21

5

9

7

29–29

0

24

  9. Real Sociedad

20

6

6

8

26–28

–2

24

10. Athletic Bilbao

20

7

3

10

19–28

–9

24

11. Girona

20

6

6

8

20–34

–14

24

12. Osasuna

20

6

4

10

21–24

–3

22

13. Rayo Vallecano

20

5

7

8

16–25

–9

22

14. Sevilla

20

6

3

11

26–32

–6

21

15. Mallorca

20

5

6

9

24–30

–6

21

16. Getafe

20

6

3

11

15–26

–11

21

17. Valencia

20

4

8

8

19–31

–12

20

18. Alavés

20

5

4

11

16–25

–9

19

19. Levante

20

4

5

11

24–34

–10

17

20. Oviedo

20

2

7

11

11–31

–20

13

 

 

