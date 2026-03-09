Tízmeccsesre nyúlt az Espanyol nyeretlenségi sorozata, ezúttal az Oviedo rabolt pontot tőle

Kisebb meglepetésre az Oviedo szerezte meg a vezetést, a nyolcadik percben Alberto Reina lőtt az ötösről a hálóba. Az Espanyol válasza a 36. percben érkezett, Kike García a tizenegyespont közeléből lőtt a bal alsóba. A folytatásban a hazaiak jelentős fölényben játszottak, s 28 kapura lövéssel zárták a találkozót, de már nem tudták bevenni Escandell kapuját – Manolo González legénysége nem tudta kihasználni a Celta Vigo Real Madrid elleni vereségét. 1–1

SPANYOL LA LIGA

27. FORDULÓ, hétfői mérkőzés

Espanyol–Oviedo 1–1 (K. García 36., ill. A. Reina 8.)

Vasárnap

Villarreal–Elche 2–1 (Buchanan 31., Mourino 41., ill. A. Silva 83.)

Getafe–Betis 2–0 (Femenía 28., Satriano 45+1.)

Sevilla–Rayo Vallecano 1–1 (A. Adams 13., ill. A. Espino 50.)

Valencia–Alavés 3–2 (J. Guerra 47., Cömert 90., Duro 90+9. – 11-esből, ill. Boyé 3., 71. – az elsőt 11-esből)

Kiállítva: Pacheco (90+7., Alavés), Guevara (90+7., Alavés)

Szombat

Athletic Bilbao–Barcelona 0–1 (Yamal 68.)

Atlético Madrid–Real Sociedad 3–2 (Sörloth 5., N. González 67., 81., ill. Soler 9., Oyarzabal 68.)

Osasuna–Mallorca 2–2 (Barja 89., Budimir 90+4., ill. Muriqi 35., 61.)

Kiállítva: Raúl García (81.), ill. Virgili (73.)

Levante–Girona 1–1 (Espí 50., ill. Roca 90+4.)

Kiállítva: Olasagasti (59., Levante)

Péntek

Celta Vigo–Real Madrid 1–2 (Iglesias 25., ill. Tchouaméni 11., Valverde 90+4.)