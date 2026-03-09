Nemzeti Sportrádió

Tízmeccsesre nyúlt az Espanyol nyeretlenségi sorozata, ezúttal az Oviedo rabolt pontot tőle

M. B.M. B.
2026.03.09. 22:55
Fotó: Getty Images
Címkék
Espanyol Real Oviedo La Liga
Nem bírt egymással (1–1) az Espanyol és az Oviedo a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 27. fordulójának hétfő esti, záró mérkőzésén.

Kisebb meglepetésre az Oviedo szerezte meg a vezetést, a nyolcadik percben Alberto Reina lőtt az ötösről a hálóba. Az Espanyol válasza a 36. percben érkezett, Kike García a tizenegyespont közeléből lőtt a bal alsóba. A folytatásban a hazaiak jelentős fölényben játszottak, s 28 kapura lövéssel zárták a találkozót, de már nem tudták bevenni Escandell kapuját – Manolo González legénysége nem tudta kihasználni a Celta Vigo Real Madrid elleni vereségét. 1–1

SPANYOL LA LIGA
27. FORDULÓ, hétfői mérkőzés
Espanyol–Oviedo 1–1 (K. García 36., ill. A. Reina 8.)

Vasárnap
Villarreal–Elche 2–1 (Buchanan 31., Mourino 41., ill. A. Silva 83.)
Getafe–Betis 2–0 (Femenía 28., Satriano 45+1.)
Sevilla–Rayo Vallecano 1–1 (A. Adams 13., ill. A. Espino 50.)
Valencia–Alavés 3–2 (J. Guerra 47., Cömert 90., Duro 90+9. – 11-esből, ill. Boyé 3., 71. – az elsőt 11-esből)
Kiállítva: Pacheco (90+7., Alavés), Guevara (90+7., Alavés)
Szombat
Athletic Bilbao–Barcelona 0–1 (Yamal 68.)
Atlético Madrid–Real Sociedad 3–2 (Sörloth 5., N. González 67., 81., ill. Soler 9., Oyarzabal 68.)
Osasuna–Mallorca 2–2 (Barja 89., Budimir 90+4., ill. Muriqi 35., 61.)
Kiállítva: Raúl García (81.), ill. Virgili (73.)
Levante–Girona 1–1 (Espí 50., ill. Roca 90+4.)
Kiállítva: Olasagasti (59., Levante)
Péntek
Celta Vigo–Real Madrid 1–2 (Iglesias 25., ill. Tchouaméni 11., Valverde 90+4.)

A LA LIGA ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Barcelona27221472–26+46 67 
2. Real Madrid27203456–23+33 63 
3. Atlético Madrid27166546–25+21 54 
4. Villarreal27173750–32+18 54 
5. Betis271110642–34+8 43 
6. Celta Vigo271010737–30+7 40 
7. Espanyol271071034–40–6 37 
8. Real Sociedad27981040–41–1 35 
9. Getafe271051223–29–6 35 
10. Athletic Bilbao271051230–37–7 35 
11. Osasuna27971132–3234 
12. Valencia27881130–41–11 32 
13. Rayo Vallecano277101027–33–6 31 
14. Sevilla27871235–42–7 31 
15. Girona277101028–43–15 31 
16. Alaves27761425–37–12 27 
17. Elche275111135–41–6 26 
18. Mallorca27671431–44–13 25 
19. Levante27571529–45–16 22 
20. Oviedo27391517–44–27 18 

 

 

Espanyol Real Oviedo La Liga
Legfrissebb hírek

Laporta: Azok a játékosok, akik Xavival veszítettek, Flickkel nyernek

Spanyol labdarúgás
15 órája

La Liga: otthon nyert az Elche ellen a Villarreal, tapad az Atléticóra

Spanyol labdarúgás
2026.03.08. 20:30

Lamine Yamal remek góljával nyert a Barcelona a Bilbao otthonában

Spanyol labdarúgás
2026.03.07. 22:55

González-dupla itt, két bombagól ott – az Atlético nyerte meg az „előrehozott kupadöntőt”

Spanyol labdarúgás
2026.03.07. 20:38

A hajrában szerzett két góllal mentett pontot az Osasuna a Mallorca ellen

Spanyol labdarúgás
2026.03.07. 16:13

A 94. percben egy megpattanó lövéssel verte meg a Real a Celtát

Spanyol labdarúgás
2026.03.06. 23:02

Tíz és fél évet kaphat szexuális erőszakért az Elche csatára

Spanyol labdarúgás
2026.03.06. 12:32

Álvaro Arbeloa: Most kiderül, ki méltó a Real Madridhoz

Spanyol labdarúgás
2026.03.06. 10:22
Ezek is érdekelhetik