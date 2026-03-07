Nemzeti Sportrádió

A hajrában szerzett két góllal mentett pontot az Osasuna a Mallorca ellen

2026.03.07. 16:13
Ante Budimir pontot mentett az Osasunának (Fotó: Getty Images)
A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 27. fordulójában az Osasuna 2–2-es döntetlent játszott a Mallorcával.

OSASUNA–MALLORCA

Megtörte négymeccses vereségsorozatát a Mallorca, amely Vedat Muriqi fejese révén szerzett vezetést a 35. percben. A második félidőben az Osasuna próbált nyomást helyezni a vendégekre, a Mallorca csak egyszer találta el a kaput, ebből viszont gólt ért el, ismét Muriqi volt a gólszerző. A 73. percben a tíz perccel korábban beálló Jan Virgili kapott pirosat, de nem kellett sokáig emberhátrányban fociznia a Mallorcának, a 81. percben a szintén csereként beálló Raúl García is mehetett előbb zuhanyozni. Az Osasuna 17-szer is próbálkozott a második játékrészben, de sokáig eredménytelenül Aztán a 89. percben egy remek akció végén Kike Barja szépített, a 94. percben Ante Budimir pedig döntetlenre mentette a mérkőzést. A Mallorca pont nélküli sorozata megtört, de így sem lehet maradéktalanul elégedett, hiszen az egy szerzett ponttal továbbra is a kiesést jelentő 18. helyen áll.

LEVANTE–GIRONA

A gól nélküli első félidőt követően gyorsan előnybe került a Levante, Víctor García jobb szélről érkező beadását Carlos Espí bólintotta a hálóba az ötösről. Nem sokkal később megfogyatkoztak a hazaiak, miután Jon Ander Olasagasti rátartott az ellenfele térdére – igaz, a talpalás végül elmaradt. A hazaiak ezután megpróbálták kibekkelni a mérkőzés hátralevő részét, de a ráadásban Joel Roca megpattanó lövésével (amit elsőre beintettek lesnek, de a VAR a Gironának adott igazat) pontot mentettek a katalánok. 1–1

SPANYOL LA LIGA
27. FORDULÓ
Szombaton játszották
Osasuna–Mallorca 2–2 (Barja 89., Budimir 90+4., ill. Muriqi 35., 61.)
Kiállítva: Raúl García (81.), ill. Virgili (73.)
Levante–Girona 1–1 (Espí 50., ill. Roca 90+4.)
Kiállítva: Olasagasti (Levante, 59.)

KÉSŐBB
18.30: Atlético Madrid–Real Sociedad (Tv: Spíler2)
21.00: Athletic Bilbao–Barcelona (Tv: Spíler2)
Vasárnap
14.00: Villarreal–Elche (Tv: Spíler2)
16.15: Getafe–Betis (Tv: Spíler2)
18.30: Sevilla–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
21.00: Valencia–Alavés (Tv: Spíler2)
Hétfő
21.00: Espanyol–Oviedo (Tv: Spíler2)

Pénteken játszották
Celta Vigo–Real Madrid 1–2 (Iglesias 25., ill. Tchouaméni 11., Valverde 90+4.)
 

A LA LIGA ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Barcelona26211471–26+45 64 
2. Real Madrid27203456–23+33 63 
3. Atlético Madrid26156543–23+20 51 
4. Villarreal26163748–31+17 51 
5. Betis261110542–32+10 43 
6. Celta Vigo271010737–30+7 40 
7. Espanyol261061033–39–6 36 
8. Real Sociedad2698938–3835 
9. Athletic Bilbao261051130–36–6 35 
10. Osasuna27971132–3234 
11. Getafe26951221–29–8 32 
12. Girona277101028–43–15 31 
13. Rayo Vallecano26791026–32–6 30 
14. Sevilla26861234–41–7 30 
15. Valencia26781127–39–12 29 
16. Alaves26761323–34–11 27 
17. Elche265111034–39–5 26 
18. Mallorca27671431–44–13 25 
19. Levante27571529–45–16 22 
20. Oviedo26381516–43–27 17 

 

