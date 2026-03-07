A hajrában szerzett két góllal mentett pontot az Osasuna a Mallorca ellen

OSASUNA–MALLORCA
Megtörte négymeccses vereségsorozatát a Mallorca, amely Vedat Muriqi fejese révén szerzett vezetést a 35. percben. A második félidőben az Osasuna próbált nyomást helyezni a vendégekre, a Mallorca csak egyszer találta el a kaput, ebből viszont gólt ért el, ismét Muriqi volt a gólszerző. A 73. percben a tíz perccel korábban beálló Jan Virgili kapott pirosat, de nem kellett sokáig emberhátrányban fociznia a Mallorcának, a 81. percben a szintén csereként beálló Raúl García is mehetett előbb zuhanyozni. Az Osasuna 17-szer is próbálkozott a második játékrészben, de sokáig eredménytelenül Aztán a 89. percben egy remek akció végén Kike Barja szépített, a 94. percben Ante Budimir pedig döntetlenre mentette a mérkőzést. A Mallorca pont nélküli sorozata megtört, de így sem lehet maradéktalanul elégedett, hiszen az egy szerzett ponttal továbbra is a kiesést jelentő 18. helyen áll.
LEVANTE–GIRONA
A gól nélküli első félidőt követően gyorsan előnybe került a Levante, Víctor García jobb szélről érkező beadását Carlos Espí bólintotta a hálóba az ötösről. Nem sokkal később megfogyatkoztak a hazaiak, miután Jon Ander Olasagasti rátartott az ellenfele térdére – igaz, a talpalás végül elmaradt. A hazaiak ezután megpróbálták kibekkelni a mérkőzés hátralevő részét, de a ráadásban Joel Roca megpattanó lövésével (amit elsőre beintettek lesnek, de a VAR a Gironának adott igazat) pontot mentettek a katalánok. 1–1
SPANYOL LA LIGA
27. FORDULÓ
Szombaton játszották
Osasuna–Mallorca 2–2 (Barja 89., Budimir 90+4., ill. Muriqi 35., 61.)
Kiállítva: Raúl García (81.), ill. Virgili (73.)
Levante–Girona 1–1 (Espí 50., ill. Roca 90+4.)
Kiállítva: Olasagasti (Levante, 59.)
KÉSŐBB
18.30: Atlético Madrid–Real Sociedad (Tv: Spíler2)
21.00: Athletic Bilbao–Barcelona (Tv: Spíler2)
Vasárnap
14.00: Villarreal–Elche (Tv: Spíler2)
16.15: Getafe–Betis (Tv: Spíler2)
18.30: Sevilla–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
21.00: Valencia–Alavés (Tv: Spíler2)
Hétfő
21.00: Espanyol–Oviedo (Tv: Spíler2)
Pénteken játszották
Celta Vigo–Real Madrid 1–2 (Iglesias 25., ill. Tchouaméni 11., Valverde 90+4.)
|A LA LIGA ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Barcelona
|26
|21
|1
|4
|71–26
|+45
|64
|2. Real Madrid
|27
|20
|3
|4
|56–23
|+33
|63
|3. Atlético Madrid
|26
|15
|6
|5
|43–23
|+20
|51
|4. Villarreal
|26
|16
|3
|7
|48–31
|+17
|51
|5. Betis
|26
|11
|10
|5
|42–32
|+10
|43
|6. Celta Vigo
|27
|10
|10
|7
|37–30
|+7
|40
|7. Espanyol
|26
|10
|6
|10
|33–39
|–6
|36
|8. Real Sociedad
|26
|9
|8
|9
|38–38
|0
|35
|9. Athletic Bilbao
|26
|10
|5
|11
|30–36
|–6
|35
|10. Osasuna
|27
|9
|7
|11
|32–32
|0
|34
|11. Getafe
|26
|9
|5
|12
|21–29
|–8
|32
|12. Girona
|27
|7
|10
|10
|28–43
|–15
|31
|13. Rayo Vallecano
|26
|7
|9
|10
|26–32
|–6
|30
|14. Sevilla
|26
|8
|6
|12
|34–41
|–7
|30
|15. Valencia
|26
|7
|8
|11
|27–39
|–12
|29
|16. Alaves
|26
|7
|6
|13
|23–34
|–11
|27
|17. Elche
|26
|5
|11
|10
|34–39
|–5
|26
|18. Mallorca
|27
|6
|7
|14
|31–44
|–13
|25
|19. Levante
|27
|5
|7
|15
|29–45
|–16
|22
|20. Oviedo
|26
|3
|8
|15
|16–43
|–27
|17