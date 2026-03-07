A hajrában szerzett két góllal mentett pontot az Osasuna a Mallorca ellen

OSASUNA–MALLORCA

Megtörte négymeccses vereségsorozatát a Mallorca, amely Vedat Muriqi fejese révén szerzett vezetést a 35. percben. A második félidőben az Osasuna próbált nyomást helyezni a vendégekre, a Mallorca csak egyszer találta el a kaput, ebből viszont gólt ért el, ismét Muriqi volt a gólszerző. A 73. percben a tíz perccel korábban beálló Jan Virgili kapott pirosat, de nem kellett sokáig emberhátrányban fociznia a Mallorcának, a 81. percben a szintén csereként beálló Raúl García is mehetett előbb zuhanyozni. Az Osasuna 17-szer is próbálkozott a második játékrészben, de sokáig eredménytelenül Aztán a 89. percben egy remek akció végén Kike Barja szépített, a 94. percben Ante Budimir pedig döntetlenre mentette a mérkőzést. A Mallorca pont nélküli sorozata megtört, de így sem lehet maradéktalanul elégedett, hiszen az egy szerzett ponttal továbbra is a kiesést jelentő 18. helyen áll.

A gól nélküli első félidőt követően gyorsan előnybe került a Levante, Víctor García jobb szélről érkező beadását Carlos Espí bólintotta a hálóba az ötösről. Nem sokkal később megfogyatkoztak a hazaiak, miután Jon Ander Olasagasti rátartott az ellenfele térdére – igaz, a talpalás végül elmaradt. A hazaiak ezután megpróbálták kibekkelni a mérkőzés hátralevő részét, de a ráadásban Joel Roca megpattanó lövésével (amit elsőre beintettek lesnek, de a VAR a Gironának adott igazat) pontot mentettek a katalánok. 1–1

Osasuna–Mallorca 2–2 (Barja 89., Budimir 90+4., ill. Muriqi 35., 61.)

Kiállítva: Raúl García (81.), ill. Virgili (73.)

Levante–Girona 1–1 (Espí 50., ill. Roca 90+4.)

Kiállítva: Olasagasti (Levante, 59.)

Celta Vigo–Real Madrid 1–2 (Iglesias 25., ill. Tchouaméni 11., Valverde 90+4.)

