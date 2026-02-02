Ter Stegen megsérült, máris véget érhet a gironai kölcsön
Marc-André Ter Stegen izomsérülést szenvedett a Girona hétvégi bajnoki mérkőzésén, és a hírről beszámoló El Mundo Deportivo szerint előfordulhat, hogy máris kénytelen lesz visszatérni az őt kölcsönadó FC Barcelonához.
A Cadena SER információjára hivatkozó spanyol sportlap szerint az orvosi vizsgálatok még tartanak, de a korai diagnózis nem túl biztató.
A Gironánál attól tartanak, hogy Marc-André Ter Stegen akár két hónapot is kihagyni kényszerülhet, azaz gyakorlatilag értelmetlenné válik a kölcsönvétele.
Az Oviedo elleni szombati bajnoki (0–1) közben nem volt látható jele a kapus sérülésének, de a lefújás után jelentkező fájdalmak indokolttá tették a tüzetes orvosi vizsgálatot.
A pontos diagnózis ismeretében a következő napokban döntenek az idény végéig kölcsönvett kapus jövőjéről.
